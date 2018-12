Las noticias de Galicia, 16:03 (20/12/2018)

Voz 1271

00:05

localizado el cadáver de un preso que no había regresado a la cárcel de Pereiro de Aguiar ha sido hallado en una granja de pintor de Cea en Ourense ya en Siria tenidas dos personas por su supuesta implicación en los hechos no se prevé que pasen hoy a disposición judicial los primeros indicios apuntan que se trata de una muerte violenta el caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número uno de Ourense la causa está declarada secreta por lo demás primeras reacciones a la sentencia definitiva sobre el Prestige dieciséis años después de la catástrofe el Supremo fija en concepto de responsabilidad civil más de mil quinientos millones en indemnizaciones que deben repartirse entre España Francia Galicia doscientos sesenta afectados una sentencia que no satisface por completo a los partidos destacan que la respuesta de la justicia no han sido lo suficientemente rápida el portavoz de Marea Luis Villares considera que la sentencia no cubre todo el daño causado