Las noticias de Navarra, 17:02 (20/12/2018)

Carlos adelante pese a que Aranzadi ha dicho hoy que ve muy lejos el acuerdo aseguran que no se aceptan sus propuestas en movilidad ni en vivienda social Merea la Riu

se denomina propuesta poco transformadora del equipo de gobierno en los presupuestos para dos mil diecinueve no han respetado ninguno de los dos ejes que ellos demandaban Armando Cuenca

no tanto como condiciones sino como gesto de buena voluntad además lo anunciamos ya en prensa les pedíamos a Joseba Sidrón dos cosa con la ciudad treinta h Bildu fundamentalmente hay que pues de momento parece ser que han tirado por la borda la posibilidad de llegar a ningún acuerdo ahí

Voz 2

00:50

Joseba Siro en concreto ningún gesto que nosotros consideramos feo con los colectivos sociales no no se les contestó a ninguna alegación gastar justo el día antes del pleno llámanos aceptaron no aceptó ni una sola enmienda es decir hubo cero gestos