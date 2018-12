Las noticias de Asturias, 18:02 (20/12/2018)

el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo Carlos pareceres pide al Gobierno de España que ceda los terrenos de la Vega para que desde el Principado y el Ayuntamiento se pueda impulsar el proyecto de incubadoras de alta tecnología en el que trabaja la Cámara en el que ya han mostrado interés varias empresas este proyecto recibiría una cantidad muy importante de fondos europeos que dice pareceres no pueden perderse por falta de voluntad política

Voz 5

01:14

dónde se está viendo tanto el debate esa transición energética donde se dice que haber una di una discriminación positiva hacia Asturias para compensar algunas otras pérdidas de trabajo de puestos de trabajo y por de de actividad creo que es una oportunidad única no por eso yo digo que es más allá del Ministerio de Defensa estamos hablando del Gobierno de España que es el que se tienen que implicar creemos que el proyecto encuadra no se puede perder creemos que si encima puede ser en la Vega a más a más no