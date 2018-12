continúa el pleno de presupuestos en la asambleas están debatiendo las enmiendas de la oposición el PSOE ha manifestado su frustración porque no se hayan aceptado ni un uno por ciento de sus propuestas su portavoz Ángel Gabilondo lamentaba que la pinza PP Ciudadanos haya dejado fuera temas prioritarios

Voz 0175

00:19

sobre todo nos preocupa mucho en educación en sanidad que es donde presentamos más viviendas presentábamos casi de más de doscientas cincuenta en educación setenta y tantos en sanidad pero ha habido muy poca aceptación pero no es inquietan algunas cosas no la dotación de las carnes insuficiente hay muchas cosas que tiene que ver con la universidad con la educación inclusiva pues no están aquí es una pena los delegados del Gobierno