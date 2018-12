Hora 14 (20/12/18)

Voz 2 00:00 la Hora catorce La Rioja Ana Castellanos nuevo

Voz 1628 00:12 más tarde del Gobierno de La Rioja aprobó un proyecto de ley que incluye la implantación de la gratuidad de cero a tres años la tarifa cero para autónomos una rebaja de medio punto en el IRPF en el tramo más bajo y una deducción por hijo nacido adoptado Jose Ignacio Ceniceros

Voz 1046 00:26 morir suelo enseñanza cien años la tarifa cero para autónomos las nuevas deducciones para fomentar la natalidad y la de cero coma cinco puntos de decir más bajo yo creo que pueden ser puestas en marcha a partir del próximo año

Voz 1628 00:50 lo ha dicho como escuchan el presidente del Gobierno en una comparecencia esta misma mañana en la que también ha explicado la prórroga del presupuesto de dos mil dieciocho enseguida entramos en detalle porque también hoy han hablado lógicamente los grupos parlamentarios en la oposición ya además en el terreno político estamos pendientes de Podemos que cierra hoy las votaciones de sus primarias para elegir a los representa desde la formación morada en el Senado y en el Congreso aunque todavía no hay fecha para unas elecciones generales desde Podemos señalan que hay que estar preparados ante el nuevo escenario electoral ya además en portada les contamos que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de aquí de La Rioja condenado a un hombre a un año de prisión y multa de seis meses a cinco euros por día por estafar ciento treinta euros a una mujer en la compra online de un lote de videojuegos la pena de prisión viene impuesta por el agravante de multirreincidencia del condenado que cuenta con numerosos antecedentes penales Icon tres sentencias condenatorias por delitos menos graves su ingreso en prisión dependerá de la ejecución de la sentencia que no es firme ya que cabe recurso ante el Tribunal Supremo siete minutos pasan de las dos de la tarde tiempo para el deporte Sergio Moreno con las cuentas buenas tardes

Voz 0116 01:57 hola buenas tardes esta mañana la Fundación Rioja Deporte ha apuntado los retos que se marca para el año dos mil diecinueve donde buscará reforzar el deporte inclusivo y femenino ampliar la asistencia médica ya afianzar las grandes citas deportivas internacionales en La Rioja otro de los primeros objetivos para dos mil diecinueve es aumentar el número de ayudas a deportistas riojanos de alto nivel de tanto de dos rendimiento y las ayudas a técnicos deportivos con deportistas becados en concreto este año dos mil dieciocho sean becado a sesenta y cuatro deportistas cuarenta y seis han recibido diferentes ayudas económicas por un importe cercano a los ochenta mil euros dieciocho han disputado otros servicios como tratamientos de fisioterapia reconocimientos médicos acceso a instalaciones deportivas el objetivo para dos el diecinueve llegar a los sesenta y seis deportistas becados además esta mañana ha comparecido ante los medios de comunicación Javier Flaño el lateral navarro ha explicado por qué cree que la Unión Deportiva Logroñés está en disposición de estar entre los cuatro mejores equipos del grupo II a final de temporada ya ha pedido a la afición un poco de paciencia para que la versión de este equipo por ejemplo en Anduva se pueda alargar en el tiempo jornada tras jornada dejar atrás cuanto antes la mala imagen del pasado domingo en SER Deportivos escucharemos a Flaño hablaremos de otras muchas cosas como de Balonmano de boxeo de pelota o de la San Silvestre

Voz 1628 03:08 los escucharemos siete escucharemos Sergio Moreno gracias buenas tardes nos quedábamos también en portada con la información de servicio al tiempo que nos espera para hoy la Agencia Estatal de Meteorología Alba López buenas tardes

Voz 1876 03:18 buenas tardes Se cielos cubiertos con lluvias débiles que poco a poco van remitiendo nos queda una tarde de cielos algo más despejados y una cota de nieve que Jaaber subiendo a cotas más altas ese quedará de hecho por encima de los dos mil metros esas brumas y bancos de niebla matinales que aparecían también en La Rioja Alta ya han ido levantando las temperaturas en ascenso ligero máximas que se quedan entre los doce y los trece grados y viento del suroeste en la Ibérica variable en el valle el viernes tendremos cielos nubosos no descartó haremos alguna precipitación débil dispersa y ocasional en la Ibérica de madrugada tendiendo a quedar a intervalos de nubes en la montaña y despejado en el valle las temperaturas subirán de forma ligera tendremos mínimas de uno a cinco grados y mañana máximas de catorce en Haro trece en Alfaro hilos doce en Calahorra Logroño y Arnedo el viento soplará del suroeste en la sierra variable de nuevo en el valle

Voz 1628 04:11 la de meteorología en estos momentos tenemos diez grados en el centro de Logroño comenzamos este Hora catorce

Voz 4 04:24 elige a saltar con la mejor música internacional o con las salas practicar swing rodeado de naturaleza o disfrutar de un exquisito

Voz 2 04:33 la RAF rodeado de buena gente elige perderte en playas vírgenes o en pueblos Panenka encajando elige sumergir tenemos en nuestra cultura milenaria elegir todo es el mejor plan elige el plan Castellón Mediterráneo Patronato Provincial de Turismo

Voz 5 04:55 imagínate dentro de unos años jubilado llevando una vida tranquila o una muy activa porque no imagínate viajando disfrutando del tiempo libre imagínate porque tu futuro puede ser como tú quieres que sea planes de pensión Laboral Kutxa hay otra forma

Voz 6 05:12 consulte indicador de riesgo alertas de liquidez y datos fundamentales del participe en oficinas suelen Laboral Kutxa punto com

Voz 1628 05:21 mañana la de hoy intensa en el ámbito institucional y político ha hablado en primer lugar el presidente del Gobierno Diego García qué nos cuentas

Voz 0496 05:29 pero aprueba un proyecto de ley que incluye la implantación de la gratuidad de cero a tres años la tarifa cero para autónomos una rebaja de medio punto en el IRPF en el tramo más bajo también diferentes deducciones por hijo nacido o adoptado el presidente del Ejecutivo dice que los riojanos no pueden pagar lo que ha calificado como parálisis que vive el Parlamento de La Rioja en los últimos meses

Voz 1046 05:50 la primera de ellas recogida en la ley es la implantación de la enseñanza gratuita de cero a tres años la segunda medida es tarifa cero para autónomos la tercera medida rebaja de cero coma cinco puntos en el tipo del IRPF correspondiente a los contribuyentes de el tramo más bajo de ingresos me estoy refiriendo hasta doce mil quinientos cuarenta y la cuarta medida que no venía recogida en el proyecto de ley de Presupuestos pero que la incorporamos

Voz 1046 06:28 el aumento de deducciones por hijo nacido o adoptado a razón de seiscientos euros por el primer hijo setecientos cincuenta por el segundo hijo hasta novecientos por el tercer hijo José Ignacio

Voz 0496 06:43 ceros avanza que el Ejecutivo va a solicitar que este proyecto se debata de manera urgente y por lectura única en el Parlamento de hecho el presidente también dice que el Ejecutivo va a pedir que la Cámara legislativa declare el mes de enero como un mes hábil para que se apruebe este proyecto cuanto antes

Voz 0496 07:40 pero medidas que incluye el proyecto de ley aprobado por el Gobierno esta mañana son compartidas por la mayoría de los partidos con lo que espera no haya mayores problemas para aprobarlo

Voz 1046 07:50 estas cuatro medidas no sólo son compartidas por la gran la gran mayoría de la sociedad riojana sino que además muchas de ellas figuran también en la agenda política de las demás formaciones políticas no lo que de alguna forma nos hace difícil que no puedan ser apoyadas esta iniciativa del Gobierno en La Rioja pretende pues que La Rioja continua el crecimiento y el desarrollo de de nuestra de nuestra región pero también busca expresamente que los riojanos sobre todo no se vean perjudicados por coyunturas electorales Nippon efectos de políticas del Gobierno central

Voz 0496 08:36 el presidente por cierto lamenta la actitud de los grupos de la oposición y dice que se ha quedado solo la oposición en el rechazo a los presupuestos pero que no se ha presentado ni una sola alternativa

Voz 1628 08:46 bueno y Diego qué es lo que han dicho precisamente antes de esta comparecencia a los grupos de la oposición

Voz 0496 08:51 Ciudadanos dice que la prórroga de los Presupuestos no supone ningún ejercicio de responsabilidad sino simplemente cumplir con lo que marca el Estatuto de Autonomía al portavoz de la formación naranja insiste en que el Gobierno no ha tenido nunca voluntad de rendir cuentas y que tres años después La Rioja no tiene mejores comunicaciones ni una mejor posición económica ni una industria más moderna Diego Ubis

Voz 9 09:11 yo volví hace referencia a lo mismo que hago referencia desde abril hay más de veinte millones comprometidos en los Presupuestos de dos mil diecisiete hay setenta y nueve ciento ocho propuestas asumidas por el Gobierno para los presupuestos de las presentadas por ciudadanos para los presupuestos de dos mil dieciocho dígame por favor eh si se han cumplido sino se han cumplido cuál es el estado como las van a cumplir cuál ha sido la ejecución de las partidas de aquellas partidas que tenían reflejo presupuestario pues eso a día de hoy después de esta retirada no se ha cumplido por parte del Gobierno

Voz 0496 09:42 Ubis señala como ejemplos de incumplimientos la reforma de la ADER Infraestructuras Educativas o sanitarias indiferentes promesas que no han visto la luz en muchos municipios El portavoz dice que a pesar de todo la mando del grupo parlamentario de Ciudadanos sigue tendida para alcanzar acuerdos con el Gobierno y con el PP para mejorar el día a día de las personas

Voz 9 10:00 más compromiso de este grupo parlamentario con con los riojanos es va a ser de seguir siendo el mismo y por eso queremos lanzar una oferta al al Gobierno una oferta al Partido Popular para que en estos meses que nos quedan además tenemos mes y medio hasta el siguiente pleno pongamos una agenda hay hablemos de qué medidas realmente son necesarias para los riojanos porque en este Parlamento tenemos herramientas para poder traer reformas legislativas para poder implementar ciertas medidas recordemos que un proyecto de ley un una proposición de ley puede ser tramitada por lectura única un trámite de urgencia con lo cual nosotros estamos abiertos a negociar aquello que sea bueno para los riojanos pero con diálogo sincero con diálogo honesto

Voz 0496 10:46 el grupo parlamentario de Podemos afirma que el Gobierno ha protagonizado un espectáculo bochornoso que sea escondido y que se ha negado a debatir en la Cámara Herman cántabra una portavoz

Voz 9 10:55 el Gobierno entendemos que no está haciendo su trabajo

Voz 10 10:57 ahora mismo debería estar en esta en esta sede parlamentaria defendiendo sus presupuestos los que ellos consideran que son los mejores de esta legislatura para esta comunidad autónoma y sin embargo lo que han hecho es negarse debatirlo esconderse igual a retirarlos un día antes de del debate algo realmente sorprendente el partido sigue despreciando a esta a esta Cámara a esta institución sigue pensando que está con una mayoría absoluta que le permite aprobar lo que quiera sigue actuando con esa ese autoritarismo que parece que le impide debatir negociar y pactar los los presupuestos como en anteriores legislaturas

Voz 0496 11:35 la formación morada destaca que la prórroga de los presupuestos supone que La Rioja tendrá de nuevo una ley antisocial con medidas fiscales injustas podemos afea al Gobierno que por una parte este reclamando constantemente una mejor financiación y que a la vez se dedica a bajar impuestos sobre todo a los más pudientes Ana Carmen Sainz diputada

Voz 11 11:54 han optado por la vía más sencilla en vez de enfrentarse al debate parlamentario debatir con el resto de fuerzas políticas que tienen representa tiene tenemos representación en esta Cámara han optado por prorrogar los presupuestos y esto quiere decir que volvemos a tener encima de la mesa una ley de Presupuestos totalmente antisociales y una ley de medidas fiscales e injusta y que nos ha dejado como resultado pues eh a La Rioja los dos últimos años consecutivos a la cola del crecimiento económico

Voz 0496 12:26 la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista asegura que la incapacidad del Gobierno para llegar a acuerdos ha terminado en un fracaso en un bochorno Concha Andreu afirma que el Ejecutivo está solo ya la deriva hice preguntas y ceniceros va a exigir responsabilidades a alguien dentro de su equipo

Voz 7 12:42 están yendo a una deriva que la verdad les inhabilita de alguna manera para en un futuro formar parte de nada y entonces no nos encontramos en esta situación va este Gobierno a exigir responsabilidades a alguien de su equipo respecto de esta de este resultado de la de tener que retirar la ley de presupuestos va exigir responsabilidades porque la responsabilidad es exclusivamente suya de este Gobierno sino se exigen responsabilidades es

Voz 1628 13:15 para nosotros es que no tendrá ni

Voz 7 13:18 un interés Éste no tenía ningún interés este este presidente señor Ceniceros de que estos llegar a buen puerto

Voz 0496 13:26 a la portavoz socialista dice que las políticas del Gobierno ceniceros han dejado a La Rioja a la cola del crecimiento económico del país sin recuperar los servicios públicos y también una industria que no es moderna Andreu cree que este es el relato de una legislatura fallida y que va pasará a la historia como una de las peores en esta comunidad autónoma

Voz 7 13:44 el relato de una legislatura fallida este va a ser un periodo que va a suponer un antes y un después en la historia de La Rioja y lo digo por el extraordinario coste que va a suponer para nosotros para el resto el volver a colocar a La Rioja en el lugar que se merece por el extraordinario esfuerzo que vamos a tener que hacer todos los demás por recuperar la ilusión las ganas de propositiva la confianza de los riojanos y de las riojanas en en a nacer un proyecto de Rioja como se merecen ser los mejores en lo que nos propongamos en poco y mucho más en el esfuerzo extraordinario que vamos a tener que hacer

Voz 8 14:25 por cierto que Concha Andreu avanza que la semana que viene se va a reunir con empresarios y con sindicatos para abordar el escenario que se abre ahora en la Comunidad son las dos y veinte

Voz 1628 14:37 es tiempo de quedarnos con asuntos municipales el Ayuntamiento de Logroño ha concedido cerca de tres con seis millones de euros a la rehabilitación en los últimos tres años unas ayudas que este año se han cerrado con ochenta y dos expedientes y un presupuesto de uno con treinta y cinco millones Diego Sacristán

Voz 0451 14:51 las ayudas a la rehabilitación en dos mil dieciocho se cierran con ochenta y dos expedientes lo que supuso que el equipo de Gobierno tuviese que ampliar en ciento cincuenta mil euros la partida aprobada inicialmente para alcanzar la cifra de un millón trescientos cincuenta mil euros una inversión que según la alcaldesa de Logroño Cuca Gamarra supone cuatro millones de euros de inversión privada

Voz 12 15:12 lo más importante es la política que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Logroño en materia de rehabilitación y que lleva que este año se haya invertido en rehabilitación un millón trescientos cincuenta mil euros lo que supone un incremento respecto a los últimos años ya que se ha incrementado más de un diez por ciento con la última ampliación de presupuesto que hemos llevado a cabo en esta en esta partida ello nos ha permitido que este año se hayan apoyado ochenta y dos actuaciones a través de este de esta medida que ese millón trescientos cincuenta mil euros de inversión pública pues permita más de cuatro millones de euros de inversión privada

Voz 0451 15:53 a Gamarra destaca que estas ayudas suponen un éxito en varias vertientes por un lado para renovar la imagen de la ciudad que recuperar el casco antiguo por otra para mejorar las condiciones de habitabilidad del casco antiguo y por último como motor de empleo

Voz 12 16:06 con un objetivo hacer ciudad sobre la ciudad ya existente ahora mismo somos conscientes que Logroño la línea en la que tiene que seguir creciendo es a través de la rehabilitación la renovación urbana ello significa que debemos hacer un especial esfuerzo en todo lo que son actuaciones y aportación pública eh

Voz 13 16:25 e impulsar este

Voz 12 16:27 esta esta línea de actuación como es la rehabilitación y la renovación urbana este estas actuaciones como todos ustedes saben llevar a cabo a través de unas bases de subvenciones

Voz 0451 16:37 por su parte el concejal de Urbanismo Pedro Sáez Rojo recuerda que el Ayuntamiento está trabajando en las bases de la convocatoria para el año que viene que como novedad incluirán también las zonas homogéneas de la ciudad

Voz 14 16:48 hemos crecido también en lo que son las ayudas a la adaptación funcional de edificios aquí decía también la alcaldesa en esa en esa ámbito de las áreas homogéneas como ustedes conocen el compromiso del equipo de gobierno era que mediante un grupo de trabajo en el que participan el Colegio de Arquitectos la Federación de Empresarios y los agentes sociales los sindicatos además de algunos otros entes desde el punto de vista técnico si iban a definir esas bases reguladoras de las áreas homogéneas que a partir del año próximo diecinueve serán convocadas no

Voz 1628 17:22 también en el Ayuntamiento de Logroño Ciudadanos ha pedido al equipo de gobierno que convoque plazas de policía local ante la previsible jubilación de varios mandos del cuerpo la concejala de la formación naranja María Luisa Alonso nada que el Gobierno de la Nación tiene previsto aprobar un decreto que permita la jubilación de policías locales a los sesenta años de edad una jubilación anticipada a la que se acogerán varios inspectores subinspectores

Voz 15 17:44 tenemos tres inspectores que se pueden acoger a esta edad de jubilación uno de ellos sabemos que tiene intención de solicitarlo los otros dos son los que están ahora cubriendo las plazas de comisario régimen de suplencia es decir no podríamos pensar si inspector el seguimos igual con los subinspectores cuatro ya ha anunciado que son los que pueden tener eh que cumplen los requisitos ya no sé lo que se van a acoger a esta jubilación anticipada estamos hablando del cuatro subinspectores de un total de diecisiete estamos hablando de la gente que que son dos mandos

Voz 1628 18:28 por ello Alonso ha pedido al equipo de gobierno que prevea estas bajas y por ello que abra también una convocatoria para anticiparse a las jubilaciones

Voz 15 18:35 qué es lo que nosotros solicitamos que en base al a la ley de presupuestos de dos mil dieciocho que anda en las entidades locales podrán poner grandes dos mil dieciocho para Policía Local de una tasa adicional de reposición determinada por el número de bajas se prevea en el ejercicio dos mil dieciocho y dos mil diecinueve qué es lo que pedimos que se haga Seara plazas se convoquen plazas para prever esas baja posiblemente tendremos sobre todo en dos mil diecinueve en dos mil veinte que Ahmidan pero el mayor número de bajas posibles las tenemos en dos mil diecinueve

Voz 1628 19:19 también en este cierre de Hora catorce queríamos contarles que lo visual proyecta un documental que recoge testimonios e imágenes de la tercera edición Daniel Niño miembro de la organización qué tal buenas tardes

Voz 17 19:29 hola buenas tardes

Voz 1628 19:30 bueno es será esta noche a las nueve en la Sala Gonzalo de Berceo no

Voz 17 19:35 sí efectivamente está de la de la noche en la Sala Gonzalo de Berceo Come reza el primer pase ve del documental de la adicción lo visual dieciocho

Voz 1628 19:45 bueno en la que fue la fiesta de lo visual se pudo

Voz 18 19:48 eh ver de bueno una previa eh

Voz 1628 19:51 lo que iba a consistir este documental pero eso lo podemos trasladar a todos los oyentes Daniel qué es lo que nos vamos a encontrar

Voz 17 19:57 pues hemos de realizó un gran trabajo con con botella que son los responsables de la producción y gestión de el vídeo íbamos a ver de una forma narrativa pues todo lo que ha pasado la edición de este año comenzamos entender de de junio con la fiesta de presentación in y luego el evento principal de instalaciones en foros visitas guiadas que tuvimos en el mes de de octubre entonces en este documental se va a recoger todo lo que lo que ha pasado de una forma muy interesante con testimonios de los creadores de los comerciantes participantes y todo otros como comenté anteriormente todo lo sucedido durante unos quince días que fueron muy muy intensos

Voz 1628 20:39 Daniel es e importante no recoger estos testimonios sobre todo por recordar una experiencia que bueno pues ha sido satisfactoria tanto para los creadores no como los pusieron durante el festival como también para los protagonistas de este evento que son los propios comerciantes de aquí de la capital riojana

Voz 17 20:59 sí efectivamente dijo es un evento que año tras año va cogiendo mayor mayor importancia la trasladando al exterior también hemos tenido este año visitantes personas amenidad el evento pues desde Nueva Zelanda a Nueva York y estamos muy contentos sin que el evento pues la trasladando en forma de festival a la ciudad durante estos quince días de que no sí estuvimos viviendo una forma muy intensa ahora podemos ver recogido en un documental que además es muy entrañable y hace muy cercano el comercio de ciudad que tenemos en este caso en Logroño se traslada ese sentimiento de cercanía proximidad al ciudadano va a permitir eso pues llegar a esa esas entrañar de día a día de a la allí vemos este establecimiento estamos en contacto con los comerciantes seguramente son pequeñas empresas de todo el orbe Nos conocen con tu nombre quién eres hilar sólo vamos a vivir de la primera persona en en en el documental

Voz 19 21:56 no es importante

Voz 1628 21:59 eh porque además son testimonios que demuestran cómo poco a poco no los comerciantes e de alguna manera ven que esta cita es importante no para ellos y para que de alguna manera el escaparate e sea todavía mucho más amplio en esta ciudad no

Voz 17 22:15 sí efectivamente al final lo visual lo que convertimos en los escaparates de los comercios en auténticas lidiar de de arte que nos permite ese ese veíamos esas obras e intervenciones de esas creadores que de tinta es parte de España fuera de nuestro en nuestro país ocupar IBI digamos es un poco como yo siempre cuando comentando en algunas ocasiones transmití como es la la Obra Social que comerciante hace que quiere devolver a sus a sus clientes pues o el día a día entrantes de esas galerías de artes como comentaba anteriormente que tenemos la oportunidad de ver en los escaparates pues yo creo que hace un poco trasladar el arte de los museos que sacarlo a pie de calle de una forma muy muy estoy personal

Voz 1628 22:58 bueno pues como decimos a las nueve de la noche es esta cita en la Sala Gonzalo de Berceo documental

Voz 18 23:04 eh de lo visual

Voz 1628 23:07 se necesita entrada no se Daniel los datos de la información de eso

Voz 19 23:12 servicio para concluir mira pues bien yo las últimas entradas por eso ahora se ha tenido muy buena acogida en ventanas que dan unas poquitas centradas que

Voz 17 23:21 estresado nos puede enviar un correo electrónico a info arroba lo visual punto es ir directamente les hacemos llegar la la invitación para que esta noche puedan acudir para ver el estreno del documental quedarse tenemos muchas ganas de de presentar no ver la reacción de del público y de la critica que yo creo que va a ser muy interesante

Voz 1628 23:43 info arroba lo visual punto es hay pueden ponerse en contacto para solicitar estas invitaciones Daniel Niño como siempre un placer hablar de iniciativas que dinamizan la ciudad gracias buenas tardes gracias claro

