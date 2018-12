Voz 1 00:00 tan

Voz 0545 00:04 Elvira Lindo qué tal buenas tardes hola buenas tardes porque has querido empezar hoy así bueno que alegría en mira es es una canción que me emociona que ahora ya se llama Villa

Voz 2 00:12 Zico que me emociona especialmente venía yo me acuerdo que le hice una entrevista Carmen Linares y le pregunté qué canción no

Voz 0545 00:21 cante no puedes cantar porque te emoción embarga la emoción y no puede seguir y ella me dijo que las campaneros y es muy probable no entiendes porque es una canción muy pegada a una época del año al final del año probablemente que trae recuerdos de personas que ya no están con

Voz 3 00:42 en tu que eres

Voz 1826 00:54 si hoy arrancamos Radio Galindo con este

Voz 0545 00:57 hoy con la Niña de la Puebla Escolanía La Puebla que no es cualquier cosa que fue la persona que popularizó fue la cantaora que popularizó esta canción que es una canción antigua de los hombres que iban por las calles como dice con las guitarras no con sus campañas

Voz 4 01:12 a ellas llamando a la oración una especie de Albaida de madrugada una cosa así te sigue emocionando igual a mí esta muchísimo muchísimo

Voz 0545 01:22 me me entran ganas como a la Niña de la Puebla de echarme a llorar

Voz 4 01:26 oye y la música de villancico no creéis te acuerdas cuando hace creo que fue hace quince días que existe apuntó a la Antonio Muñoz Molino que estamos hablando de muchas cosas interesantes pero sobre todo aquéllas de aquello

Voz 1826 01:36 los gustos de aquellos gustos populares culturales que durante mucho tiempo aquí en España a lo mejor ha temido

Voz 8 02:31 palabras mayores hoy Elvira viene con un invitado este Anda jaleo Lorquiano popular interpretado por mira la citados hace un momento porque es que entronca de alguna manera con los inicios del invitado que nos has traído

Voz 9 02:45 por supuesto que te que tiene mucho que ver por qué este Anda jaleo jaleo es una de las canciones que tanto Manuel de Falla como García Lorca armonización de

Voz 0545 02:58 el de los cantos populares que yo recogieron y que cantó La Argentinita en este caso es Carmen Linares que lo haces espectacularmente no y aquí estaba Pablo Heras Casado que es gran

Voz 10 03:09 y no Pablo buenas tardes muy buenas tardes muchísimas gracias por acompañarnos por haber venido aquí a la radio hacia el otro día entre amigos estábamos cenando con Elvira oye pues pues pues ya que

Voz 0545 03:20 hoy pues venga pero si no sin etiquetas

Voz 0545 03:25 Pablo Heras Casado que ha publicado un libro a modo de yo que sé de de Memorias de recuerdos y también que sirve para saber cuáles como y su oficio que se llama Prueba de orquesta y interesado muchísimo porque cuenta su vida al cuenta su vida desde que es una criatura hasta que decide ser director de orquesta que yo le decía antes en antena el nuestro es un oficio rarísimo que nos tiene que explicar cómo alguien a un niño que les guste la música de repente lo que quieres dirigir toda una orquesta que surge esa idea

Voz 11 03:57 pues a ver algo raro que tan yo tampoco me explico muy bien cómo de repente un chaval de barrio en Granada que no tiene antecedentes musicales en una ciudad que todavía no hay ningún ni orquesta ni orquesta jóvenes nada pues fue fue a través de de hablábamos antes no debe a través del del canto de esta cosa de acostarte el coro amateur de también estudiaba música los sobre todo la cosa de hacer música en grupo y hay tantos cursos a materias en España de gente que se que se apunta a pasar un rato y aprenderse partituras aún sabiendo música o no pero cantar en en común lo de lo de la música en grupo lo que la dimensión social de de de eso pues de cada uno de una edad de una condición sabiendo más o menos pero de hacer algo que llega al final a buen puerto y la satisfacción que tienes hoy de estar liderando lo de ser parte de ello pero también dar energía es lo más bonito que hay en la manera de compartir musical así y eso es lo que hacemos también no

Voz 0545 04:50 porque lo que lo que me ha chocado en toda historia que hemos hablado muchas veces pero esto sí que no lo sabía y es que cuando uno imagino a un niño aunque les gusta la la música te imaginas Un niño un poco forma Lito uno sentado en el piano y sin embargo lo que ves aquí es un chaval que era un pillo ya extremo que no paraba de aquí de ahí hay de alguna manera la música organizó la mente me organizó un poco también también

Voz 11 05:18 el sitio de una manera en la que

Voz 10 05:21 podía dar rienda suelta a a de muchas maneras ha

Voz 11 05:24 hay muchas cosas que la vida normal no te ofrece no pues esto de de tener que ser una persona que que viaje mucho que tenga que aprender muchísimo que tenga que convivir con mucha gente

Voz 10 05:35 el caso es que esto era un chiquillo en Granada que iba de aquí para allá si va a algún chaval de barrio y de todo un barrio obrero de uno

Voz 11 05:42 un colegio concertado donde había gente de toda condición de todo tipo que tampoco había ninguna tradición en tu familia había no no nada de nada bueno pues también por un proceso unos profesores que en el colegio que también tenían pues inquietudes musicales tan importante

Voz 0545 05:55 son en nuestra vida claro todavía

Voz 11 05:58 yo tengo relación con profesor de EGB que fue el que de alguna manera también Nos inculcó esta manera esta forma de vivir la música pero no como algo elitista no como algo que te aparta de de esa vida en la calle de de de ser un chaval normal sino integrarlo integrarlo dentro de de la vida de un chaval de barrio no

Voz 0545 06:15 cuál fue la importancia de pronto recibir un piano en tu casa como decía Roberto en una casa donde no había ni una tradición sí de escuchar música pero no de escuchar música clásica de repente esa presencia del piano yo ese sacrificio Tous poderes por comprarte un piano el que

Voz 11 06:32 sí eso fue algo que yo no sé Mis padres como como dieron el salto mortal porque claro un un pobres funcionario con el sueldo de entonces con piano valía entonces en relación carísimos cuántos saldos cuanto sueldos cuanto sueldo pues yo yo creo que serían en la época unos cuatro cinco sueldos no sea que había que pensar Groucho y sobre todo que te digan después de unos pocos meses que la profesora de piano diga compré un piano que vamos a empezar a ser el piano y que decidan en hacer ese salto mortal como digo y no sabían al chaval en este caso yo me iba aburrir al día siguiente au mira a cansar pero lo hicieron y ahí sigue si ese piano todo ahí

Voz 0545 07:10 yo eso te dio como responsabilidad

Voz 11 07:13 salida pero pero nunca tuve presión Mi padre nunca lo hicieron de una manera o y que ya que hemos dicho esto vamos a amortizar ritmos cubanos quizá lo tienes que estudia tantas horas nunca me nunca me presionaron mejor

Voz 0545 07:22 que eso de los niños y la música no hay veces que

Voz 11 07:24 los padres presionan mucho cariño ahora se ha convertido mucho en esto de que tienes que hacer muchas cosas porque tiene que hacerlo

Voz 9 07:29 música yudo

Voz 11 07:33 tuve yo pienso que es el secreto de que yo siempre lo todavía lo siga viviendo

Voz 1826 07:38 como como un juego juego exactamente por lo que estás contando ahora de la ilusión de cómo llegó el el piano en una casa donde no se esperaba que nació de esa inquietud eso antes lo estamos comentando con Elvira hay un anuncio yo creo que no recuerda son de estilos diferentes pero tiene muchos paralelismos es la Historia imagino habrán visto

Voz 12 08:09 el la sobre eso es como el Benjamin Button

Voz 1826 08:15 la historia artística de Elton John

Voz 13 08:19 sí

Voz 10 09:00 hasta que llega al origen que empezó

Voz 1826 09:05 el primer piano pero bueno es muy bonito

Voz 9 09:09 estas navidades yo no sé no sé que anuncia porque ellos son anuncie inglés no pero el

Voz 0545 09:14 el caso es que habla de la importancia de algunos regalos en la vida no echa la vista atrás y al final está el niño Elton John tocando el piano y regalos

Voz 10 09:24 es una precio si no había llegado a este anuncio cuando no había visto no sé si porque tampoco es que yo creo que va circulando por ahí

Voz 11 09:33 eso es muy bonita esa también haber quizá porque luego yo el piano en realidad casi desde el primer momento para mi fue un poco un trauma de acuerdo la primera es que fui a casa de esta profesora en el pueblo y me sentaron empezaron a enseñar la posición de la espalda de los brazos de los Moll los codos para parar dentro las manos y demás Ilic literalmente dentro como mareo era una un corsé en orden demasiadas cosas demasiadas cosas y luego estar sentado al delante de con toda mi admiración por supuesto al los pianistas ya al piano no como instrumento pero no no era lo mío cuando yo luego disfrutaba en paralelo ah pues se yendo a una sala de ensayo semanalmente encontrarme con tanta gente diferente la cosa dinámica emocional de de de bueno pues coso humana no de de del proceso no están en soledad en un lugar aprendiendo mucha gimnasia de los dedos no entonces pero no pero el gesto de decía el gesto de ese piano dentro mi casa que me acompañó hoy que a veces hasta nos dio problemas porque tuvimos problemas terribles con los vecinos

Voz 10 10:31 no la llegaste a un pueblo y tuve que tuve que emigrar al pueblo de mis abuelos

Voz 11 10:36 me acogieron allí para determinar la carrera cuando ya tienes que estudia hace siete horas ocho horas todos los días y allí allí que

Voz 0545 10:43 el pueblo es lo de director de orquesta cómo surgió de pronto

Voz 11 10:46 pues todo orquesta y para mí no era en aquella época yo casi ni sabía muy bien lo que era un director de orquesta porque como decía no no bien orquesta a todavía viene tenía su referente entonces vino más bien desde desde el ámbito del coro desde desde esa cosa muy muy social y muy de comunidad y fue así como empecé a dirigir también bueno formé mi propio

Voz 10 11:09 Ensemble que lo hizo de una manera muy muy muy muy muy casera donde yo lo hacía todo imprimir carteles pagarlos

Voz 11 11:16 buscar partituras atriles buscarle local de ensayo etcétera etcétera durante muchos años así ya descubriendo el repertorio y abriendo me entiendo más sobre repertorios fue cuando quise comenzar luego a dirigir cosas con instrumentos con orquestas de cámara y fue progresivo pero no fue el impacto de ver un concierto con un director en un podio delante de ciento cincuenta músicos no era eso luego se convirtió en algo en algún natural en un paso a dirigir obras más grandes pero fue ha sido muy muy

Voz 0545 11:44 hombre ahora ahora tu vida es muy internacional tú vas de un sitio de pronto un día estás en San Petersburgo y otro otro día estás en Nueva York dirigiendo una orquesta de pronto vas estudiando me imagino en el avión las la partitura que tienes que tocar llegas y te colocas delante de un de un batallón de músicos de una orquesta que a la que muchas veces no conoces que por qué suena diferente lo que tú haces a lo que hace otro director que eso no es lo tienes que explicar

Voz 11 12:16 es una cosa yo me acuerdo cuando empiece a estudiar dirección de orquesta ya propiamente con directores de orquesta cuando hablaban de los grandes maestros eran capaces de capaces de ahí historias las que dicen que mientras la sala director en mitad de un ensayo Illa su sola presencia hace que cambia el sonido de la orquesta yo pensaba que era este esto esta mitología que entorno a los maestros que viene muy de

Voz 1826 12:39 pensamos que era más cuestión de técnica y no tanto de carisma o de algo de una cínica que se produce de si hay mucha historia sobre sobre esta mitología los grandes

Voz 11 12:48 por leer los utilidad que todo esto me lo crea muy poco no pero pero sí es cierto sí es cierto que que ahora con la experiencia que que sí que es posible que hay algo muy algo que no se comprende muy bien que imperceptible que desde que de esa es tu presencia ya tiene un impacto en el sonido hay orquestas grandes orquestas del mundo pues son instrumentos de precisión absoluta EBIT de divirtió Ximo pero también muy muy muy sensibles acostumbrados a que cada semana director

Voz 1826 13:20 oye esto está ligado quiero decir ya para sacarlo del terreno ese de la superchería que tú mismo creías que esto

Voz 11 13:26 no se puede explicar digamos con de una manera científica científica porque es algo que tienen que tiene mucho que ver con pues son con mil factores no de carisma de incluso pues de complexión física

Voz 0545 13:37 así las cuando tu casa haylos cuando estás dirigiendo no

Voz 11 13:40 si no sé muy bien lo que hago porque al final tienes que ser tú mismo también cada director de allí una técnica que es bastante sencilla en realidad no lo de la técnica de cómo marcar con pase si hacer cambios de tempo estas cosas pero luego tiene que está muy conectado con con tu emoción y con tu idea no y el lenguaje no verbal es lo más importante de todo cada director debe encontrar su su manera de comunicar hay tal cantidad de datos que se comunican el Moon en el en un solo momento de datos de de muy en muchos aspectos no detectó de test de textura de intensidad de velocidad de carácter hilo músico de orquesta tienen en esta esta capacidad adaptar al al momento no y esto es algo que que se hace bueno es un misterio también lo que funciona lo que no funciona hay estás toda tu vida hasta descubrir de qué va esto

Voz 0545 14:28 si al día siguiente a los dos días les la crítica en el periódico los expertos saben siempre lo que dicen o tú lees cosas que hacer

Voz 10 14:36 a ver si es un punto de te has sentido incomprendido muchas

Voz 11 14:39 punto delicado y hombre hay sí es cierto que muchas veces muchas veces yo acepto y leo las críticas no hay mucha

Voz 10 14:46 no no yo no leo las le oí

Voz 11 14:49 las malas pues oye la tienes que aceptarlas y a veces incluso llevan

Voz 1826 14:54 la razón de las malas pero lo más marciano lo más extravagante lo más distante de aquello que tú habías querido transmitir si sin embargo lo han entendido de otra manera

Voz 11 15:05 no hay veces que que ha pasado que estás todo una semana trabajando con una obra en un sentido y lo que te dicen el feedback de llegada a los músicos de la gente que está alrededor y tú mismo dice otra pues esto tenía esta sinfonía la estás haciendo con una imagínate aún con una energía y una rapidez y una hay una electricidad tremenda además hiló el tipo te dice pues fue un un concierto más bien aburrido lento pesado pero bueno estamos hablando de lo mismo no cuando desde dentro todo el mundo te evita eso ya es pues bueno siendo nada pero ya está así el aparecido esto pues ahora

Voz 0545 15:36 yo yo creo que tienes que ser seductores los los directores de orquesta porque a parecéis de pronto en un sitio donde los músicos Se conoce con ellos están trabajando diariamente vosotros sois de prensa de pronto como extraterrestres que lleguéis allí a mandar

Voz 9 15:52 es muy así es muy así es exactamente esto es lo que hacemos es seducir seducir todo el tiempo y meterse en el bolsillo a esos semiótica

Voz 11 16:01 tienes que tener algo que tras no no puedes engañar y lo ven al momento ahora de repente oigo muy muy muy al fondo la música de Wagner como

Voz 1826 16:09 en el Teatro Real general oído hacia Yahoo si es que esta sonando muy tenue

Voz 10 16:14 el fondo va adquiriendo usted el momento en el que de repente el dios Donner

Voz 12 16:20 martillazo de un trueno aparece un Arcoiris que conduce a los dioses Albalá halal vuelva fortaleza que acaba de construya si termina la ópera de rango el que es el prólogo de

Voz 10 16:31 sí sí estamos ahora estoy ahora vengo has dejado la partitura me deja el partido en el Teatro Real justo ahora de repente

Voz 0545 16:38 pero si alguien sustituyen no te intercambia asistente

Voz 10 16:40 eh Friedrich ha quedado la he dicho tengo que me voy a veranear

Voz 4 16:43 venga a ver la radio y ahora volveré

Voz 15 17:01 Elvira yo creo que necesitamos tres o cuatro entregas no tres o cuatro temporadas de radio lindo para seguir aprendiendo hablando disfrutando de lo que nos cuenta

Voz 0545 17:09 yo quiero yo quiero que vuelva pronto además te alegras de estar también en casa no Pablo estás todo el día por ahí por el mundo mucho

Voz 10 17:17 además estoy tan a gusto y no es no es venir a casa a descansar solamente vengo caro vengo estoy en el teatro haciendo algo fascinante pero es ocasión de hacer cosas como estas ni de ver a los amigos y de

Voz 0545 17:28 a los que tú a tú estás poniendo llevamos ya clásica

Voz 10 17:32 mi niño te voy a decir es que se Elvira lo adora hay que contar también como Tita queremos generación Petita esta mañana me lo he llevado el ensayo de de del oro tal bueno no te puedes imaginar cuando yo estaba que me caía de de de de gusto que era la primera vez pero en el en el podio que tengo en casa la partitura pues se ha sentado al borde del podios asentó fue malito haya a mi lado no se ha movido de milagro que una pequeña de dos años y medio yo digo mira su primer anillo del Nibelungo padre ha dicho después me ha comentado que ya tiene ganas de el siguiente capítulo de la temporada que viene que que oye Pablo no se podrá estudiar no se podrá medir pero pero también perdona haciendo un Da Capo como decimos músicos al final como esta mañana antes de ir al ensayo estado enseñándoles el Belén campanas de Belén con tanto villancico estos ingleses que hay ahora mismo de edad Blaine cámaras de Belén pues de repente impide inspirado por ellos ha puesto a cantar mitad del ensayo

Voz 9 18:29 Elena

Voz 1826 18:34 Pablo lo he dicho que no se podrá estudiar no se podrá medir de momento química científicamente pero eso que transmites a tu músicos Nos lo has transmitido esta tarde aquí en el estudio supongo que estoy segurísimo que a los oyentes también