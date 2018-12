La Ventana La Rioja (20/18/12)

Voz 1 00:00 la ventana

Voz 0866 00:09 hola qué tal muy buenas tardes el Gobierno de La Rioja aprueba un proyecto de ley que incluye la implantación de la gratuidad de cero a tres años la tarifa cero para autónomos una rebaja de medio punto en el IRPF en el tramo más bajo y una deducción por hijo nacido o adoptado José Ignacio Ceniceros presidente

Voz 1046 00:27 por eso la enseñanza de cero a tres años la tarifa cero para autónomos las nuevas deducciones para fomentar la natalidad y la rebaja de cero coma cinco puntos de el del tramo de IRPF más bajo yo creo que pueden ser puestas en marcha a partir del próximo año lo ha dicho

Voz 0866 00:50 el presidente del Gobierno en una comparecencia esta misma mañana en la que también ha explicado la prórroga del presupuesto de dos mil dieciocho enseguida daremos en detalle porque también hoy han hablado los grupos parlamentarios ya han reaccionado a este anuncio y además en el terreno político estamos pendientes de Podemos que cierra hoy las votaciones de sus primarias para elegir a los representantes de la formación morada en el Senado y en el Congreso aunque todavía no hay fecha para unas elecciones generales desde Podemos señalan que hay que estar preparados ante el nuevo escenario electoral quién portada también les contamos que ha sido aprobado el operativo especial de Prevención y Protección Antiterrorista de Nájera para esta Navidad este plan será de aplicación inmediata en futuros eventos navideños como la cabalgata de Reyes además de en otros acontecimientos igualmente multitudinarios como las fiestas patronales por ejemplo y en portada herida una mujer de cincuenta y cuatro años tras la colisión de dos turismos en la regional ciento veintidós en Haro y vamos a conocer ya información de servicio Agencia Estatal de Meteorología qué tiempo nos espera para mañana Alba López buenas tardes

Voz 4 01:59 buenas tardes mañana viernes aman estaremos aquí en La Rioja con cielo nuboso no descartar hemos alguna lluvia débil dispersa y ocasional en la ibérica especialmente como decimos en las primeras horas de la mañana ya a lo largo del día irán remitiendo unos quedarán intervalos de nubes en la montaña y cielo más despejado en el Valle de las temperaturas en ascenso ligero tendremos mínimas esta noche de uno a cinco grados y mañana máximas de catorce nardo trece en Alfaro hilos doce en Logroño Calahorra y Arnedo el viento

Voz 0424 02:27 era soplar del suroeste en la sierra de dirección

Voz 4 02:30 variable en el Bayern

Voz 0866 02:33 y ahora mismo el termómetro marca casi doce grados en el centro de Logroño

Voz 0866 03:42 lo contábamos en portada al Gobierno de La Rioja tiene un plan B para aprobar todos esos proyectos que estaban recogidos en los la anteproyecto de presupuestos y que finalmente no se llevará a cabo Diego García Medina

Voz 1046 03:54 las

Voz 0866 03:56 bueno no era Diego García era el presidente del Gobierno Gobierno aprueba un proyecto de ley que incluye la implantación de la gratuidad de cero a tres años la tarifa cero para autónomos una rebaja de medio punto en el IRPF en el tramo más bajo jo y una deducción por hijo nacido o adoptado el presidente del Ejecutivo dice que los riojanos no pueden pagar lo que ha calificado como parálisis que vive el Parlamento de La Rioja en los últimos meses además el presidente avanza que el Ejecutivo va a solicitar que este proyecto se debata de manera urgente y por lectura única en el Parlamento de hecho el presidente también dice que el Gobierno solicitará que la Cámara legislativa declare el mes de enero como un mes hábil para que se apruebe cuanto antes

Voz 1046 04:36 yo volví hace referencia a lo mismo que hago referencia desde abril hay más de veinte millones comprometidos a presupuestos dos mil diecisiete hay setenta y nueve ciento ocho propuestas asumidas por el Gobierno para los presupuestos presentados por ciudadanos para los presupuestos de dos mil dieciocho dígame

Voz 0866 04:54 tampoco este era el presidente ahora si Diego García cuéntanos lo con todos los detalles

Voz 0496 05:00 el Gobierno aprueba un proyecto de ley que incluye la implantación de la gratuidad de cero a tres años la tarifa cero para autónomos una rebaja de medio punto en el IRPF en el tramo más bajo también diferentes deducciones por hijo nacido o adoptado el presidente del Ejecutivo dice que los riojanos no pueden pagar lo que ha calificado como parálisis que vive el Parlamento de La Rioja en los últimos meses

Voz 1046 05:21 la primera de ellas recogida en la ley es la implantación de la enseñanza gratuita de cero a tres años la segunda medida es tarifa cero para ultimar los la tercera medida rebaja de cero coma cinco puntos en el tipo del IRPF correspondiente a los contribuyentes del tramo más bajo de ingresos me estoy refiriendo hasta doce mil quinientos cuarenta euros la cuarta medida que no venía recogida en el proyecto de ley de Presupuestos pero que la incorporamos el aumento de deducciones por hijo nacido o adoptado a razón de seiscientos euros por el primer hijo setecientos cincuenta por el segundo hijo hasta novecientos por el tercer hijo José Ignacio hacen

Voz 0496 06:14 ligeros avanza que el Ejecutivo va a solicitar que este proyecto se debata de manera urgente y por lectura única en el Parlamento de hecho el presidente también dice que el Ejecutivo va a pedir que la Cámara legislativa declare el mes de enero como un mes hábil para que se apruebe este proyecto cuanto antes

Voz 1046 06:31 es un proyecto de ley que a lo largo de esta mañana entrará en el Parlamento de La Rioja para que la mesa pues labor de de manera urgente como pedimos la tramitación que determina además la celebración de un pleno extraordinario para su debate y votación Hidalgo es las circunstancias le pedimos también que el Parlamento habilite el mes de enero para que pueda entrar en vigor cuanto antes porque hay baterías como la gratuidad de cero a tres años que lógicamente pues requieren una gran planificación Ceniceros señala que a estas cuatro

Voz 0496 07:12 medidas que incluye el proyecto de ley aprobado por el Gobierno esta mañana son compartidas por la mayoría de los partidos con lo que espera no haya mayores problemas para aprobarlo

Voz 1046 07:21 estas cuatro medidas no sólo son compartidas por la gran la gran mayoría de la sociedad riojana sino que además muchas de ellas figuran también en la agenda política de las demás formaciones políticas no lo que de alguna forma nos hace difícil que no puedan ser apoyadas esta iniciativa del Gobierno La Rioja pretende pues que La Rioja continúe el crecimiento inmuebles en el desarrollo de de nuestra de nuestra región pero también busca expresamente que los riojanos sobre todo no se vea perjudicados por coyunturas electorales nipón efectos de políticas del Gobierno central

Voz 0496 08:07 el presidente por cierto lamenta la actitud de los grupos de la oposición y dice que se ha quedado solo la oposición en el rechazo a los presupuestos pero que no se ha presentado ni una sola alternativa

Voz 0866 08:18 ahora sí vamos a escuchar lo que decía ciudadanos las reacciones de la oposición porque la formación naranja dice que la prórroga de los Presupuestos no supone ningún ejercicio de responsabilidad sino cumplir con lo que marca el Estatuto de Autonomía el portavoz de Ciudadanos insiste en que el Gobierno no ha tenido nunca voluntad de rendir cuentas y que tres años después La Rioja no tiene mejores comunicaciones ni una mejor posición económica ni una industria más moderna Diego Ubis

Voz 1046 08:44 yo volví hace referencia a lo mismo que haga referencia desde abril hay más de veinte millones comprometidos a presupuestos dos mil diecisiete hay setenta y nueve ciento ocho propuestas asumidas por el Gobierno para los presupuestos das presentadas por ciudadanos para los presupuestos de dos mil dieciocho dígame por favor si se han cumplido sino se han cumplido cuál es el estado como las van a cumplir cuál ha sido la ejecución de las partidas lo de aquellas partidas que tenían reflejo presupuestario pues eso a día de hoy después de esta retirada no se ha cumplido por parte

Voz 0866 09:16 el grupo parlamentario de Podemos afirma que el Gobierno ha protagonizado un espectáculo bochornoso que sea escondido y que ha negado el debate en la Cámara Germán cántabra

Voz 8 09:26 Brno entendemos que no está haciendo su trabajo ahora mismo debería estar en esta en esta sede parlamentaria defendiendo sus presupuestos los que ellos consideran que son los mejores de esta legislatura para esta comunidad autónoma y sin embargo lo que han hecho es negarse debatirlo esconderse bueno retirarlos un día antes de del debate algo realmente sorprendente eh

Voz 1046 09:48 el partidos sigue despreciando a esta

Voz 8 09:52 la cámara a esta institución sigue pensando que está con una mayoría absoluta que le permite aprobar lo que quiera sigue actuando con esa ese autoritarismo que parece que le impide debatir negociar y pactar los los presupuestos como en anteriores legislaturas

Voz 0866 10:07 la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista asegura que la incapacidad del Gobierno para llegar a acuerdos ha terminado en un fracaso yen un bochorno Concha Andreu afirma que el Ejecutivo está solo ya la deriva hay se pregunta si ceniceros va a exigir responsabilidades a alguien dentro de su equipo

Voz 9 10:23 están yendo a una deriva que la verdad les inhabilita de alguna manera para en un futuro formar parte de nada

Voz 1812 10:35 y entonces Nos eh nos encontramos en esta situación va este Gobierno a exigir responsabilidades a alguien de su equipo respecto de esta de este resultado de la de tener que retirar la ley de presupuestos Baix serias responsabilidades porque la responsabilidad es exclusivamente suya de este Gobierno sino se exigen responsabilidades es para nosotros es que no tendrá ningún interés Éste no tenía ningún interés este este presidente señor Ceniceros de que estos llegar a buen puerto

Voz 0866 11:08 cambiamos de tema porque podemos cierra hoy las votaciones sus primarias para elegir a los representantes de la formación morada en el Senado y en el Congreso aunque todavía no hay fecha para unas elecciones generales desde Podemos señalan que hay que estar preparados ante el nuevo escenario electoral cuatro candidatos se presentan al Senado todos dentro del equipo Sí Se Puede avalado por Pablo Iglesias Raúl Pérez Miriam González surcó Pereira y la diputada Natalia Rodríguez son los nombres que confirman esta lista en cuanto al Congreso de los Diputados también son cuatro los candidatos que se postulan dos de ellos en el equipo de Pablo Iglesias y otros dos candidatos en la llamada lista blanca por el equipo de Pablo decías se presenta Luis y lloró y Edith Pérez Pérez dice que siempre ha estado activa en distintos movimientos sociales y que se presenta por la actual situación política que atraviesa el país está candidata asegura que la participación ciudadana la transparencia y la rendición de cuentas tienen que ser indispensables en política

Voz 10 12:00 tanto complicadísimo político que vivimos en el que creo que es importante que estemos personas cercanas a la ciudadanía y que podamos hacer que es la institución represente los intereses generales de una forma democrática bueno tenemos una situación de crisis de la que apenas comenzamos a salir que en primer lugar sería una apuesta por una o sea participativa es decir por trabajar en la calle con la gente canalizar no demandas y necesidades que vengan desde abajo por supuesto apostando por la transparencia y la rendición de cuentas de de todos los representantes políticos exigiendo también que esta participación transparencia y rendición de cuentas cd en las instituciones

Voz 0866 12:55 por su parte Luis Sillero destaca que hay que mantener el compromiso político y social que tiene podemos apostar por la participación lloro apuesta por el camino de la moción de censura en las políticas sociales que la formación morada está impulsando

Voz 11 13:08 tener esta idea esta idea nueva de país que es abierto después de la moción de censura y que lleva a la subida del salario mínimo al incremento de la dotación de los presupuestos de dependencia a la vuelta subsidio para parados de mayores de cincuenta y dos años ir este camino que se ha abierto en los últimos meses después de la moción de censura que defendimos con vehemencia no se pueden hacer las cosas de otra manera se puede subir el salario mínimo y ayudar a todas aquellas personas que tenían las rentas más bajas estaban trabajando y no llegaban a fin de mes a pesar de estar trabajando puede mantener los subsidios a los parados mayores de cincuenta y dos años que tienen una especial dificultad para entrar en el mercado de trabajo pero que tienen todo el derecho a vivir con dignidad

Voz 0866 13:58 en la lista blanca Victoriano Pascual afirma que se presenta para sumarse al cambio y para seguir poniendo a las personas en el centro de las políticas

Voz 12 14:06 el momento del cambio se está produciendo ahí ha sido una forma de bueno pues de dar un paso adelante y decir que quiero formar parte de este cambio y plantear mis ideas dentro de lo que sería el Congreso puesto bueno nosotros somos el único partido que estamos poniendo en el centro de la política la agenda social de todos los puntos de vista ahora mismo va a salir el aumento del salario mínimo que fue algo que impulsamos todos los temas de violencia de género hemos estado desde el principio yo creo que Podemos no puede perder esa idea somos la gente que estamos haciendo que las propuestas de la calle lleguen a los órganos de poder ir ese punto de vista tenemos que reengancharse a toda esta gente pues que se ha quedado en casa

Voz 0866 15:02 en cuanto a Juan Carlos Mirabal dice que la indignación por el resultado de las elecciones andaluzas ha sido lo que le ha llevado a postularse como candidato Mirabal afirma que hay que avanzar hacia un modelo sostenible en todos los sentidos económico social y medio ambiental

Voz 11 15:16 día siguiente de de los resultados de las elecciones andaluzas que todos conocemos M llegó el correo ofertando entre comillas la posibilidad de presentarme

Voz 13 15:27 si esa información

Voz 11 15:30 saliente de las de las elecciones andaluzas pues pues fue lo que un poco me me iba a presentarme decir pues pues me toca a mí poner la cara modelo sostenible porque actualmente no tenemos un modelo sostenible ni en lo económico ni en lo ecológico mi mi a la estamos llevando llevando tanto el país como el planeta hacia hacia un desastre Si seguimos así necesitamos cambiar los modelos productivos la transición energética un reparto de la riqueza que sea igualitario necesitamos fórmulas para para que la educación sirve a a un modelo de sociedad que sea más más amable

Voz 0866 16:08 ibamos a lo municipal en Logroño el Ayuntamiento ha concedido cerca de tres coma seis millones de euros a la rehabilitación en los últimos tres años unas ayudas que este año se han cerrado con ochenta y dos expedientes y un presupuesto de uno coma treinta y cinco millones las ayudas a la rehabilitación en dos mil dieciocho Se cierran con ochenta y dos expedientes lo que supuso que el equipo de Gobierno tuviese que ampliar en ciento cincuenta mil la partida aprobada inicialmente para alcanzar la cifra de un millón trescientos cincuenta mil euros una inversión que según la alcaldesa de Logroño Cuca Gamarra supone cuatro millones de euros de inversión privada

Voz 0424 16:41 lo más importante es la política que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Logroño en materia de rehabilitación y que lleva a que este año se haya invertido en rehabilitación un millón trescientos cincuenta mil euros lo que supone un incremento respecto a los últimos años ya que se ha incrementado más de un diez por ciento con la última ampliación de presupuesto que hemos llevado a cabo en esta en esta partida ello nos ha permitido que este año se hayan apoyado ochenta y dos actuaciones a través de este de esta medida y que ese millón trescientos cincuenta mil euros de inversión pública pues permita más de cuatro millones de euros de inversión privada

Voz 0866 17:22 Gamarra destaca que estas ayudas suponen un éxito en varias vertientes por un lado para renovar la imagen de la ciudad recuperar el Casc Antic el casco antiguo por otra para mejorar las condiciones de habitabilidad del centro de Logroño y por último como motor de empleo

Voz 0424 17:36 con un objetivo hacer ciudad sobre la ciudad ya existente ahora mismo somos conscientes que Logroño la línea en la que tiene que seguir creciendo es a través de la rehabilitación la renovación urbana ello significa que debemos hacer un especial esfuerzo en todo lo que son actuaciones aportación pública e impulsar este esta esta línea de actuación como es la rehabilitación y la renovación urbana este estas actuaciones como todos ustedes saben llevar a cabo a través de unas bases de subvenciones

Voz 0866 18:07 Ciudadanos pide al equipo de gobierno que convoque plazas de policía local ante la previsible jubilación de varios mandos del cuerpo María Luis Alonso

Voz 1046 18:15 no

Voz 14 18:16 tenemos tres inspectores que se pueden acoger a esta edad de jubilación uno de ellos sabemos que tiene intención de solicitarlo los otros dos son los que están ahora cubriendo las plazas de comisario régimen de suplencia es decir no podríamos cada si inspectores seguimos igual con los subinspectores cuatro ya han anunciado que son los que pueden tener el que cumplen los requisitos ya ha anunciado que se van a acometer a esta jubilación anticipada estamos hablando del cuatro subinspectores de un total de diecisiete estamos hablando de la gente que que son dos mandos

Voz 15 19:13 hemos tenemos tenemos Colombia demos

Voz 0866 19:47 así llegamos a las ocho menos veinte de la tarde más información en Hora Veinticinco que tengan un buen día adiós