Escucha las noticias de las 21:00 (20/12/2018)

muy buenas noches finalmente se ha producido el formato que venía anunciando la Moncloa a los presidentes han estado a solas algo menos de una hora esa es la foto que buscaba el Gobierno y la querido cuidar tanto que los servicios de la Moncloa incluso han incorporado una flor de Pascua roja cuando se han dado cuenta de que sólo había flores amarillas en el tiro de cámara en paralelo ha habido una reunión de la vicepresidenta a Carmen Calvo y del administraban Ted compete aragonés y el ser Tadic después se han juntado todos pero para saludarse no ha habido reunión y la foto del encuentro es de pie las imágenes no hablan por tanto de esa cumbre anunciada por el Google aparecen todos pasando por cierto con gesto serio los presidentes ya sean trasladado al acto organizado por la patronal catalana ya aquí en el palacio de Pedralbes estamos esperando ahora para saber que han dado de sí los contenidos y las versiones coinciden porque habrá dos ruedas de prensa primero la ministra Batet y después el sarta di en nombre del Guber

las sales salieron sin vendimiar y mañana hablarás con Silván Mallén se oye no la jugaron habanero que más sustos de intente que por teléfono ya sabes exactamente Eloy qué es irrepetible pues mañana habíamos sin falta para pequeño recordatorio sí sí sí el menor impacto en la que sea expresión eh que ha habido todo muy bien en San Andrés y todos a que pidió ya que la red también vivía también no tengo en una semana de la polla

Voz 7

04:23

ya me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre lo sabe libio directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com y tu vehículo su herramienta de trabajo Línea directa TDAH de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter