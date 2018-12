Escucha las noticias de las 22:00 (20/12/2018)

Voz 0194

00:18

si somos capaces y son los políticos capaces de trascender de lo anecdótico y podríamos hablar de una noticia importante el presidente del Gobierno se reúne con el president de la Generalitat que tal y como están las cosas que se vean y que hable aunque sea poco es un avance si tenemos en cuenta de dónde venimos es jueves por la noche llevamos muchos días hablando de esta reunión del Consejo de Ministros de mañana muchos ciudadanos y el PP anticipando lo que puede pasar o lo que les gustaría que pasara porque en la confrontación se mueven como pez en el agua y también los independentistas que han querido imponer su relato para seguir pensando que manejan los hilos de su relación con Moncloa y todo esto jaleado por algunos medios que retransmiten el encuentro como si fuera un Carrusel deportivo dándole categoría de lo que no tiene todo una auténtica locura que nos distrae lo importante es que se habla que no pasa nada por reunirse que el entendimiento sólo llega con el diálogo para el discurso que llega desde Waterloo y que replica con ciega obediencia Quim Torra la reunión de hoy les sitúa ante sus contradicciones para ellos que sólo contemplan independencia desobediencia hoy se encuentran con su presiden sentado en el sofá con el presidente Pedro Sánchez el que pedía a los Cd R que apretara en se sienta hablar con el que tenía que ser apretado Jen Madrid el calle Esquerra recuperan el espíritu de la moción de censura irán sus votos para que se apruebe la senda de déficit esto es lo que hay otra cosa es cómo lo cuente Ángels Barceló a esta hora siguen en la tertulia a Javier Aroca Ignasi Guardans disculpa vamos a Cayetana Álvarez de Toledo que ha tenido un problema doméstico no va a poder estar con nosotros pero con los dos primeras figuras que tenemos aquí llegaremos sin ningún tipo de problemas hasta las once y media de la noche porque son capaces incluso de debatir sobre el significado de Mela es decir que tenemos tenemos la tertulia bien cubierta vamos ya bueno está Pedro Blanco también en la mesa de producción pendiente de la última hora que ya en la hora anterior ha habido muchas últimas horas íbamos a estar pendientes también de lo que pase hasta las once y media de la noche de momento la última hora nos lleva a Barcelona por el encuentro que ya ha tenido el presidente del Gobierno con el de la Generalitat aunque discrepaban hasta en el nombre de la cosa ha salido un comunicado conjunto para buscar una propuesta políticas Sastre buenas noches Noches Barcelona ese Reunión como adelantado Pablo Tallón en este programa el Gobierno ha trasladado al Gobierno un documento que quiere que sea la base de la negociación los tres puntos son la reforma judicial medidas contra lo que la Generalitat entiende que son vestigios del franquismo y un referéndum de autodeterminación