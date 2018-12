Las noticias de Galicia, 11:03 (21/12/2018)

Voz 0846

00:05

Instrucción número uno de Ourense ha decretado prisión comunicada y sin fianza para los dos detenidos supuestamente implicados en la muerte del preso fugado de la cárcel de Pereiro de Aguiar el pasado mes de agosto Fernando Iglesias es pionero cuyo cuerpo fue hallado ayer jueves por efectivos de la Guardia Civil en el concello de pintor de Cea el juez de un delito de homicidio asesinato en concurso con robo con violencia asimismo los indicios obtenidos indican que se trata de una muerte violenta que se produjo el mismo fin de semana del permiso esto es los días once y doce de agosto de este año el hombre se encontraba en la recta final de su condena de veinticinco años por asesinar a su mujer ya a los dos hijos de ambos en mil novecientos noventa y seis en Las Palmas de Gran Canaria la inició el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y seis y estaba previsto el final de su encarcelamiento el nueve d'Octubre del en el próximo año dos mil veintiuno el magistrado ha decretado el secreto de sumario de las actuaciones de la política huyó de En Marea suma y sigue parte del Comité Electoral asegura que la convocatoria de primarias para este fin de semana no es legal aquí en la SER el portavoz Luis Villares que encabeza una de las candidaturas asegura que esa votación no tiene marcha atrás