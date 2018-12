Escucha las noticias de las 12:00 (21/12/2018)

es mediodía las once en Canarias

aquí la atención en Via Layetana sube y baja por momentos ahora mismo están entre cánticos y gritos reivindicativos el momento más complicado se ha vivido hace poco rato cuando algunos manifestantes todos muy jóvenes encapuchados han intentado quitar las vallas que protegen el perímetro de seguridad con los Mossos que están en guardia detrás con casco y escudo otro grupo de manifestantes a cara descubierta un poco ya más mayores lo han impedido han impedido que sacaran estas vallas y por lo tanto este perímetro se mantiene a esta hora intacto si ha habido lanzamientos de pintura huevos y también algunas botellas de cristal y también de plástico contra la línea policial

las protestas han afectado en diferentes momentos hasta cincuenta tramos de carretera pero ahora hay una docena de vías cortadas o con marchas lentas entre las más importantes está interrumpida la circulación en la AP siete en Sarrià da la nacional trescientos cuarenta en L'Ampolla aquí ya no hay manifestantes pero se están limpiando las vías siguen las protestas y los cortes en la A veintisiete en Tarragona la Nacional II en Sant Julià de Ramis il hace veinticinco en Santa Coloma de Farnés la C31 en Girona está cortada en tres puntos todos estos cortes han hecho que entre las seis y las ocho de la mañana hayan entrenado a Barcelona menos de la mitad de los vehículos que entran en un día laborable en este mismo Morales

bueno es que esto es apolítica entiendo que los pues hacían a puedan hacer sus manifestaciones pero desde la visión empresarial ayer para nosotros salimos todos muy satisfechos del comunicado que ayer hicieron los dos gobiernos busco la parte positiva no se quiere buscar solución dentro de un marco es obra jurídica entiendo que esto es un paso cualitativamente muy importante

hora doce y tres minutos el movimiento de los chalecos amarillos llega a Portugal en varias ciudades del país vecino sobretodo Oporto y Lisboa se han convocado movilizaciones que al menos por el momento no están teniendo una incidencia similar a las de Francia en el centro de Lisboa en la Plaza del Marqués lo con Bale está nuestro corresponsal Aitor Hernández

en media hora comparece el candidato del PP Juan Manuel Moreno ante la Junta Directiva de Nuevas Generaciones y no podrá anunciar de momento que se ha cerrado el acuerdo con Ciudadanos los populares enfría las expectativas del anuncio anoche del principio de acuerdo que hizo la formación naranja porque las posiciones aseguran están como el pasado miércoles su ultiman las medidas del acuerdo programático pero aún no está cerrado y faltan las otras dos patas el pacto como se conforma el Gobierno andaluz y la Mesa del Parlamento quedan seis días para que se constituya la cámara

no tenemos todavía una última hora desde los tribunales la Fiscalía de Madrid cambia de criterio considera que no existió ninguna ilegalidad en la venta de más de tres mil viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre Alberto Pozas

se trata de un giro radical José Antonio de criterio en la Fiscalía hace menos de un año calificaba esta venta de proceso trufado de irregularidades y ahora después de un cambio de fiscal entiende que no hay delitos nival usación Mi prevaricación en la venta a estas tres mil viviendas públicas perpetrada por el Gobierno de Ignacio González ahora la decisión de archivar el caso o llevarlo a juicio está en manos del juez y todavía con Toñi Fernández Isabel Quintana

el asesino confeso de Laura lo Elmo ha pasado esta mañana a disposición judicial tras terminar el plazo de detención de setenta y dos horas y con incógnitas todavía sobre los últimos días de vida de la profesora los investigadores buscan su móvil que puede contener claves definitiva el Papa Francisco asegura que la Iglesia nunca más en cubrirá os subestimar a los casos de abusos por parte del clero el Pontífice advierte a la curia de que no se cansaba de llevará a los abusadores ante la justicia defiende la labor de la prensa la operación especial de tráfico para esta Navidad comienza en tres horas se va a extender hasta la medianoche del siete de enero se esperan más de dieciocho millones de desplazamientos no había tantos desde hace catorce años tráfico va a utilizar once drones para mejorar la vigilancia en esto