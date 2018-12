Escucha las noticias de las 13:00 (21/12/2018)

los Mossos han conseguido dispersarlos centenares de manifestantes en una de las zonas más tensas de este perímetro nosotros nos encontramos en la Rambla muy cerca de la estatua de Colón y en este punto hace tan sólo veinte minutos se ha producido varias cargas de los antidisturbios los manifestantes muchos de ellos encapuchados han lanzado objetos contundentes piedras contra el cordón policial han tenido han querido también saltarse este perímetro aunque sin éxito como decíamos el balance es de siete detenidos a esta hora la mayoría de ellos en el punto en donde nos encontramos aunque también en Via Laietana donde ha habido cargas similares

esto tiene una salida y se llama democracia se llama votar se llama poner urnas señor Sánchez usted viene a Cataluña Isaba usted viene hundía rodeado de policía pero los catalanes que aguantan cada día a Torra no tienen esa protección por su culpa porque usted no es capaz de aplicar la Constitución señor Sánchez elecciones ya

también el Partido Popular considera que Sánchez han cedido al chantaje intolerable dicen de los independentistas en paralelo al Consejo de Ministros Omnium Cultural organizado un acto que han bautizado como Consejo de Ministros popular donde Cataluña ya Esquerra Republicana han reclamado al Gobierno diálogo efectivo no anuncios como el del cambio de nombre del aeropuerto de Barcelona consideran un éxito las movilizaciones de hoy que mayoritariamente subrayan están siendo pacíficas

más cosas el asesino confeso de Laura Bernardo Montoya ha pasado ya a disposición judicial los juzgados de Valverde del Camino en Huelva la abogada de la familia que ejerce la acusación particular Patricia Catalina ha confirmado que pedirá la prisión permanente revisable para él

no sabemos nada vamos Sarah directamente al juzgado y a partir de ahí empezaremos a trabajar vamos ahora mismo como sabéis está todo es secreto y en cuanto levanten el secreto de sumario podríamos estudiarlo con la fiscalía y presentar ya no está acusación formal pretende solicitar en un futuro en la permanente revisión por supuesto sin duda

en cautelar de Madrid central entre otras razones jurídicas porque aún no se sanciona a los conductores que transitan por los lugares prohibidos de la ciudad importante no se generan problemas legales futuros en todo caso la resolución de los jueces da un fuerte tirón de orejas a los responsables políticos del Ayuntamiento pero principalmente al Gobierno del PP en la región por no centrarse en trabajar para lo que han sido elegidos cooperar y coordinarse juntos para lograr el interés general de los ciudadanos en este caso unos cielos limpios