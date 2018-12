Hora 14 (21/12/18)

Voz 1 00:00 hora catorce La Rioja Ana Castellanos

Voz 0605 00:11 muy buenas tardes probablemente estemos ante la operación contra las drogas más importante de este dos mil dieciocho la Guardia Civil ha desmantelado una compleja red de tráfico de drogas a gran escala que abastecía La Rioja y también a País Vasco con esta intervención se ha impedido la distribución de dieciséis kilos de diferentes sustancias como cocaína o speed para ser adulterados en laboratorios clandestinos y obtener así cincuenta mil dosis valoradas en más de un millón de euros los laboratorios desmantelados permitían distribuir al mes entre el País Vasco y La Rioja unos siete kilos de cocaína

Voz 2 00:42 tenía infraestructura hay potencial suficiente para llegar a distribuir al mes en las cuatro provincias afectadas más de siete kilos de cocaína dos kilos y medio de Spirit al mes estamos hablando antes eh

Voz 0605 00:56 y además este día nos deja otros temas de interés Concha Bezares llena

Voz 3 00:59 concreto un acuerdo del Consejo de Ministros que ha acordado en su reunión de este viernes la declaración de urgente ocupación en el procedimiento expropiatorio de las obras del proyecto de construcción de la autovía A sesenta y ocho tramo Arrúbal Navarrete con un valor de diez coma siete millones de euros la declaración de urgente ocupación permite avanzar en el procedimiento al objeto de obtener los terrenos necesarios para la ejecución de las obras unas obras que consisten fundamentalmente en la utilización de la autopista AP68 entre Arrúbal y Navarrete como circunvalación de Logroño una vez libre de peaje como alternativa el eje nacional dos tres dos LO veinte ya practicamente en modo

Voz 0605 01:33 en Navidad el sonido de la lotería es el que marca este comienzo los riojanos ya están

Voz 3 01:37 preparados para recibir la buena suerte y cada riojano gastará este año una media de noventa y cuatro coma ochenta euros en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad lo que sitúa a la comunidad algo más de veintisiete euros por encima de la media nacional cifrada en sesenta y siete coma cincuenta y seis euros según los datos de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado Carlos Ruiz ex delegado de Apuestas del Estado en La Rioja

Voz 4 01:59 pasen una cifra muy similar al año pasado el año pasado fueron veintiséis millones y medio entonces un gasto por habitante ochenta y cuatro euros calculamos que sea aproximadamente esto con un poquito una ligera subida somos la tercera comunidad tienen provincia en provincias lo mismo sea Somos eh la verdad es que para la los habitantes que miramos ahí Barcelona de con cantidad de habitantes pues eh juega mucho más pero los de los riojanos se puede decir que somos de los más jugadores esas toda de vida

Voz 0605 02:35 también en relación a la Navidad a partir de hoy se empieza ya a complicar la situación en las carreteras Beatriz tu Íñigo delegada de tráfico que en La Rioja qué tal buenas tardes para estar bueno la verdad que una cita importante esta de Navidad como está la situación en estos momentos nos imaginamos que de momento tranquilidad no

Voz 5 02:50 es es el más tranquilidad en las carreteras pero bueno con precaución porque dentro de nada pisarán sus desplazamientos el de todos los queremos aprovechar para estas Navidad que está Nochebuena Navidad pasarla con familiares amigos Si bueno gente conocida hay ya lo que queremos

Voz 0605 03:05 una de las operaciones Beatriz Zuñiga más complicadas del año

Voz 5 03:10 una de las más complicadas por el número de desplazamientos porque además son fechas en las que todos tenemos muchas ganas de llegar ir es que muchas veces una carreteras conocida unos desplazamos a visitar a sus familiares a través de carreteras en las que ya hemos dejado mucho y muchas veces ese exceso de confianza es el problema además bueno según en no en las que no gusta celebrar en las que suave de brindis alcohol etc bueno pues hay que tener especial cuidado en la carretera

Voz 0605 03:34 ese hábito no de los españoles de celebrarlo todo con alcohol de por medio

Voz 5 03:38 si por desgracia sí bueno pues está muy bien siempre que no se una a ese vino me de la conducción

Voz 0605 03:44 además se complicada esta operación porque no es algo tan concreto no como pueden ser otras de Semana Santa eh o puentes de determinados se extiende más que son muchos más días muchos más descuelgue desplazamientos y mucho más salpicados

Voz 5 04:00 eso es una es una operación especial que comienza hoy viernes y que dura hasta el siete de enero son muchos vía sí que es verdad que la vamos a a bueno pues a desarrollar en diferentes fases esta primera fase que comienza hoy en Navidad luego en fin de año y luego otra entre ellas pero al final son muchos desplazamientos que bueno que se distribuyen en muchas carreteras y las que tenemos que tener especial cuidado

Voz 0605 04:21 consejos para terminar Beatriz Zuñiga

Voz 5 04:24 pues sobre todo Cuidado con la distracción todos parecen cada día por desgracia estamos más habituados a mandar un mensaje de móvil de conducimos indicando que ya estamos llegando o que en cuanto no suena el móvil nos distraemos esperan a ver qué nos escribe que es lo que quieren y también por favor nada de alcohol drogas en la conducción que aprovechemos estas fiestas que lo celebremos con familia pero lo celebramos y luego vamos a coger el coche nada de ese binomio alcohol drogas y conducción

Voz 0605 04:51 delegada de tráfico aquí en La Rioja gracias buenas tardes muchas gracias a vosotros también en portada cuando pasan ya casi once minutos de las dos de la tarde tiempo para el deporte Sergio Moreno qué nos cuenta

Voz 1718 05:00 hola buenas tardes tenemos por delante un fin de semana en el que mañana sábado por motivo de la Navidad se concentra gran parte de la actividad deportiva de La Rioja a las once y media jugara el EDF Logroño en Las Gaunas ante el Levante el tercer mejor equipo de fútbol español escuchamos a Héctor Blanco

Voz 6 05:16 Atlético de Madrid Barcelona y Levante pues están años Ruth de los demás es un primer grupo luego te aparece el Betis Bilbao cero pero bueno hay que jugar contra todos no fuimos capaces de plantarle cara al Barcelona es verdad que levante es un equipo con muchísimas individualidades de de muchísima categoría jugadoras como Sonia hemos Charlene como el cual el Argentina tiene muchísima gente de mucha categoría Nini podemos estar hablando aquí una una de de todas no pero pero bueno vamos a ver de lo que somos capaces es un equipo que se lo que no consiguió más que una sola derrota hizo contra Atlético de Madrid empató contra el Barcelona al la contra el Valencia está todavía metido ahí por por intentar ganar la Liga así que que bueno y anima a todo el mundo a que vaya a que nos anime porque vamos a editar muchísimo muchísimo apoyo que espero que sea un partido igualado porque va a ser muy complicado tenemos que dejarnos la piel correr igual que hicimos el otro día contra contra el Barcelona porque va a ser va a ser muy complicado el partido pero bueno vamos a ver si somos capaces con estas armas de poder plantar cara

Voz 1718 06:19 mañana sábado también juega la Unión Deportiva Logroñés en Estella ante el Izarra con numerosas bajas pero Sergio Rodríguez recupera para este partido a Carles Salvador el Calahorra juega a las ocho y cuarto en La Planilla ante el Tudelano no podrán hacerlo el lesionado Oscar Cárdenas y los sancionados Cristian Malmagro sin olvidar de que mañana se jugarán seis de los diez partidos en Tercera División las esta mañana se ha presentado la tercera edición de la Carrera Solidaria Rodez no corre contra el cáncer infantil que se celebrará el próximo domingo treinta de diciembre en el entorno del municipio riojabajeño con el objetivo de recaudar fondos en beneficio de los niños con cáncer y sus familias acciones solidarias deportivas y también reivindicativas como la carrera de diez kilómetros que saldrá a las diez de la mañana este domingo desde Riojaforum correr hombres y mujeres todos juntos para mostrar la más absoluta repulsa a la violencia de género y el máximo apoyo posible a la familia de Laura lo Elmo en estos momentos tan complicados

Voz 0605 07:10 ante Sergio Moreno que casino cerramos portada con los deportes

Voz 1718 07:12 podemos seguir hasta las tres nos quedamos dejará

Voz 0605 07:15 has nos quedamos con el tiempo que no se espera también para esta jornada que como decíamos se puede complicar en las carreteras Agencia Estatal de Meteorología Alba López qué nos cuentas buenas tardes buenas tardes

Voz 7 07:25 de esa unos quedan algunas brumas y bancos de niebla e intervalos de nubes que son más abundantes en la Ibérica donde no descartamos a lo largo del día alguna llovizna dispersa las temperaturas sin cambios o en descenso en la ribera media baja del Ebro y en ascenso en el resto valores de catorce grados hoy en Haro y Alfaro doce en Arnedo hilos once en Logroño y Calahorra con viento que sopla del suroeste en la sierra del sureste variable en el valle mañana sábado amanecerá con cielos a intervalos de nubes bajas matinales brumas y nieblas especialmente en el valle el resto de jornada nos va a quedar cielos bastante más despejado con algunas nubes altas en las temperaturas mínimas irán sin grandes cambios y las máximas subirán de tendremos nocturnas tres a seis grados y diurnas al medio día de catorce en Alfaro quince en Haro y Calahorra los dieciséis grados en Logroño y Arnedo el viento soplará del oeste o de dirección variable el domingo la verdad es que tendremos un día clavado al del sábado con brumas nieblas y nubes bajas en el valle a primeras horas que podrán ser persistentes y el resto de jornada cielos despejados con algunas nubes altas en cuanto a las temperaturas las máximas bajarán en el valle Irán sin cambios en el resto y las mínimas serán muy similares a las de esta próxima madrugada

Voz 2 08:36 es una información

Voz 8 08:37 la Agencia Estatal de Meteorología de momento once

Voz 0605 08:39 clavados en el centro de Logroño continuan en Hora catorce

Voz 9 08:49 imagine que dentro de unos años jubilado llevando una vida tranquila o una muy activa porque imagínate viajando disfrutando del tiempo libre imagínate porque tu futuro puede ser como tú quieres que sea planes de pensión Laboral Kutxa hay otra forma consulte indicador de riesgo alertas de liquidez y datos fundamentales de participe en oficinas Laboral Kutxa punto com

Voz 10 09:13 elige saltar cuando mejor música internacional o con las salas practicar tu swing rodeado de naturaleza o disfrutar de un exquisito arroz rodeado de buena gente elige perderte en playas vírgenes o en pueblos con encanto elige sumergir tengamos cristalinos fue nuestra cultura milenaria elegir todo está el mejor plan elige el plan Castellón Mediterráneo Patronato Provincial de Turismo

Voz 11 09:43 las tareas del hogar no entienden de género el cuidado

Voz 12 09:47 de hija hijos no entiende de género la conciliación familiar y laboral no entiende de género porque la igualdad de género comienzan casa un mismo las mis los derechos Gobierno vida

Voz 13 10:00 ah

Voz 0605 10:04 se lo estamos contando la Guardia Civil ha desmantelado una compleja red de tráfico de drogas a gran escala que abastecía a La Rioja y País Vasco Concha Bezares

Voz 3 10:11 se trata de una de las operaciones antidroga más importantes del año en la que han colaborado efectivos de la Guardia Civil de La Rioja y el País Vasco la operación se inició en julio de dos mil diecisiete tras detectar que La Rioja se había convertido en un importante vía de introducción de sustancias estupefacientes para abastecer a pequeños traficantes y consumidores de drogas sobre todo en Logroño la investigación pudo constatar que la distribución de drogas la controlaba una organización criminal asentada en el País Vasco Miguel Ángel Sáenz es el portavoz de la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil en La Rioja

Voz 11 10:41 la opacidad de este grupo criminal hace que se tengan que emplear numerosos recursos tanto humanos como materiales principalmente debido a que todos sus miembros están bien instruidos en en el ámbito de la seguridad sobre todo a la hora de comunicarse entre ellos y a la hora de desplazarse el diseño de la organización permitía a sus dos líderes realizar las labores de narcotráfico sin llegar a tocar las sustancias estas personas se valían de sus subordinados que tenían un rol definido y aquí estamos hablando desde la persona que transportaba la droga abordo de un vehículo dotado de un sistema de ocultación denominado en el argot policial como Caleta seguidamente esta droga iba a dos laboratorios donde sea adulterada hay duplicaba la cantidad y después pasaba a manos de los distribuidores finales para salir al mercado

Voz 3 11:32 durante los diecisiete meses que ha durado la investigación se ha determinado el papel fundamental que jugaba cada uno de los nueve miembros que integraban el grupo criminal

Voz 11 11:39 nueve personas detenidas con edades comprendidas entre los veintiuno y cincuenta y seis años son dos mujeres y siete hombres son de nacionalidad española colombiana marroquí hizo de Ecuador que hay de estas nueve personas siete están en prisión preventiva el el responsable de este grupo tenía contactos tanto en España como fuera de España para cerrar los tratos de de lado

Voz 3 12:05 además para el transporte de la droga dinero utilizaban un vehículo dotado con un sistema de ocultación caletas como se denomina que hacía prácticamente indetectable las sustancias

Voz 11 12:14 en el mes de noviembre en los agentes tienen conocimiento de que va a haber un importante transporte de droga entre Bilbao y San Sebastián I se montan unos dispositivos que permiten la detención de los dos líderes del grupo criminal y la incautación de parte de la droga que ustedes están viendo aquí seguidamente se activan todos los recursos tanto policiales como judiciales que permite la desarticulación de este grupo criminal que hemos tenido aquí es que el vehículo que transportaba la droga contaba con ese sistema de ocultación denominado Caleta que era prácticamente indetectable It's de apertura mecánica

Voz 2 12:48 entonces se consiguió encontrar ya pues se desarrolló todo lo que es toda la operación

Voz 11 12:54 va en en el maletero del vehículo todas la droga no iban el vehículo una parte de esta droga el resto se ha encontrado en los siete registros que se han llevado a cabo en diferentes provincias

Voz 3 13:04 la operación reggaeton ha concluido con la detención de nueve personas siete están ya en prisión preventiva el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y la incautación de dieciséis kilos de diferentes sustancias

Voz 11 13:15 tenemos diez más de dieciséis kilos de droga intervenida entre cocaína metanfetamina speed estamos hablando de once kilos de precursores más de sesenta y cinco mil euros en efectivo tres vehículos intervenidos todos los útiles necesarios para la adulteración de de las drogas en lo que sí me gustaría resaltar que los dieciséis kilos estos dentro intervenidos se iban a ver adulterado en los dos laboratorios que esas desmantelado estaríamos hablando cerca de cincuenta mil dosis qué parte de estas dosis si iban a haber sido distribuidas durante estas fiestas navideñas estaríamos hablando de más de un millón de euros

Voz 3 13:54 además durante la operación se ha llevado a cabo registros en viviendas del País Vasco

Voz 0605 13:59 Irán les contamos que el pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja aprobado el nuevo presupuesto para el próximo ejercicio fijado la Aziz fijando la cifra en más de dieciséis millones y medio de euros dando continuidad así al ambicioso dicen compromiso acordado por las diferentes asociaciones del sector en los últimos ejercicios así llegamos a las dos y veinte ya a partir de estos momentos nos quedamos también con las reacciones de los grupos parlamentarios al proyecto de Ley presentado en las últimas horas por el presidente del Gobierno Diego García

Voz 0496 14:32 empezamos por el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos que acusa al Gobierno de querer introducir de nuevo los presupuestos en el Parlamento ahora por la puerta de atrás Diego Ubis insiste en que el Gobierno no es de fiar está agotado y avanza que presentará una enmienda a la totalidad a ese proyecto de ley anunciado por ceniceros

Voz 0605 14:48 ha dejado claro

Voz 1234 14:49 no que haciendo lo mismo tienen los mismos resultados con lo cual he si presentan un proyecto de ley de nosotros haremos lo mismo que que hemos hecho con el proyecto de Presupuestos porque digo están sin negociar y sobre todo no ha rendido cuentas de lo que tenían que haber hecho hasta ahora y y habilitar enero es que no necesitamos al Guitar Hero en el Parlamento si de verdad quiere negociar verdad queremos llegar a un escenario de febrero tenía unas de un diccionario de febrero tener unas medidas acordadas negociadas y que se puedan tramitar en este Parlamento

Voz 0496 15:23 es dice que el PP ha puesto en marcha una estrategia electoral para intentar generar el caos porque sólo sabe gobernar en mayoría absoluta al portavoz de la formación naranja destaca que con este proyecto de ley el propio Gobierno confirma que ha mentido a los riojanos

Voz 1234 15:35 lo que creo que en esta ocasión es peor de todo es que se demuestra que ha mentido a los riojanos desde el debate del estado de la región venían anunciando que siempre supuestos repetían un día tras otro sin presupuestos no iba a haber gratuidad de cero a tres pues está claro que si podía haberla que si lo podíamos haber hablado en este Parlamento durante muchos meses antes y que sí que sí que se puede meter una iniciativa legislativa para regularlo igual que hicimos con la gratuidad de libros de texto por cierto pero yo que voy a decir esto Gobierno sigan Parrado lo mismo no y además dicen que la locura es intentar hacer siempre lo mismo pensando en obtener resultados distintos

Voz 0496 16:17 mientras el portavoz del grupo parlamentario de Podemos dice que no va a colaborar con lo que considera un mero maquillaje y una seudo ley Germán cántabra Ana insiste en que el PP no tiene proyecto de región denuncia que las medidas que incluye el proyecto de ley de ceniceros no tiene dotación económica

Voz 14 16:31 nuestra postura es clara no vamos a colaborar con estas propuestas de señor Ceniceros y que además no tiene ninguna posibilidad de seguir adelante son simplemente un maquillaje a su falta de de proyecto de comunidad como demostró que retirasen los presupuestos el día anterior al debate que esta Ximo Ley de medidas lo que demuestra es su desesperación pero ocultar este fracaso que supone esa realidad de presupuestos al imponer la tentación de urgencia el medidas que lo tiene plazo económica no iban a poder llegar a tiempo a ningún sitio el realizar esta propuesta de ley no obstante hacen de urgencia a golpear imposición como si mantuvieran todavía esa mayoría absoluta creo que simplemente un intento de hacer campaña publicitaria ir de salvar la legislatura a la vez que hacen ya campaña electoral

Voz 0496 17:18 la portavoz del grupo parlamentario socialista califica de rabieta el planteamiento del presidente del Gobierno Concha Andreu señala que claro que comparte cuestiones como la gratuidad de cero a tres años son mejoras para los autónomos pero destaca que son medidas que requieren un dialogo

Voz 15 17:31 la Hinault imposición me gustaría hablar directamente con el presidente Cenicero si le digo pero está usted seguro de que esta rabieta va a llevar a La Rioja a un buen fin me gustaría decírselo nosotros a nosotros nos parece oportuno que es que la que la educación de cero a tres años a gratuita faltaría más el presidente Sánchez lo tiene previsto para sus presupuestos generales claro que lo apoyamos claro que apoyamos que se baje la tarifa para los autónomos para potenciar a el trabajo de autónomos y que no que no tengan peso encima claro que sí pero le diría pero usted se cree que se hacen las cosas de peso económico así pero por el amor de Dios vamos a dialogar y a trabajar en mejorar la ley que él ya no está en mayoría absoluta vamos que no sabe trabajar dialogando me parece lamentable a la verdad

Voz 0496 18:21 el portavoz del Grupo Popular dice que estas cuatro medidas están en la esencia ideológica del Partido Popular centrada en el apoyo a las familias y en la reducción de impuestos Jesús Ángel Garrido destaca que el Gobierno regional tiene un proyecto muy claro para La Rioja y pide a la oposición que no actúe contra el interés general de la región y que apoye estas medidas propuestas

Voz 2 18:39 por el Gobierno ceniceros que la oposición apoye estas medidas que la oposición apoye estas medidas en cuyo caso respaldarán la iniciativa del Partido Popular podrían decir que están junto al odio Janos pueden pueden también por qué no decirlo rechazar esas medidas en cuyo caso podríamos decir que se situaría en contra del interés de los riojanos frente a los riojanos no con los riojanos y junto a los riojanos sino enfrente en contra de los intereses de los riojanos y también podrían retrasar la tramitación de las medidas podrían retrasar la tramitación y eso sería la prueba evidente de que la oposición no pretende impulsar

Voz 11 19:26 la actividad política ir también en el terreno

Voz 0605 19:29 político les contamos que el Partido Socialista ha suspendido de militancia la militante logroñesa por su opinión contra el padre de Marta del Castillo inicia así los trámites de expulsión del partido los socialistas han pedido perdón Antonio del Castillo por la opinión particular de esta militante que en nada se corresponde dicen a la opinión del Partido Socialista y también les contamos en este Hora catorce asuntos sanitarios

Voz 0496 19:49 salud destaca que la demora media para una intervención quirúrgica en La Rioja se reduce casi dos semanas en un solo año hasta situarse en los treinta y cinco días de media José Miguel Acitores es el director de Salud

Voz 16 19:59 la demora de media de aditivos el indicador que acabo de definir para una operación quirúrgica en el servicio público de salud de La Rioja esa situado a fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho en treinta y cinco días trece días menos que en el mismo año dos mil diecisiete que estaban cuarenta de hecho cuando dimos los actos noviembre del diecisiete cincuenta y ocho días menos que la media nacional según los últimos datos aportados por el Ministerio de salida con su muy bien estas social que corresponden

Voz 0605 20:25 además estamos a viernes así que es han celebrado Consejo de Gobierno

Voz 0496 20:28 ha aprobado destinar más de dos coma siete millones de euros para subvencionar la contratación de trabajadores desempleados la portavoz afirma que esta línea de ayudas irá dirigida preferentemente a contratar personas que desarrollen acciones de análisis investigación innovación o divulgación tecnológica Beatriz Begoña Martínez

Voz 17 20:42 con el gasto que hoy se aprueba por una parte se va a subvencionar la contratación de desempleados que contratarán tanto los ayuntamientos como las entidades sociales de nuestra comunidad así que así como una serie de acciones formativas que también conllevan un compromiso de contratación de esas personas que hayan sido formadas respecto a la contratación de personas desempleadas hay dos líneas de subvenciones una destinada a los menores de treinta años y otra a los mayores de treinta años

Voz 0496 21:14 además el Consejo de Gobierno aprueba el decreto de creación de la sede judicial electrónica que permitirá avanzar en la justicia digital la portavoz avanza también que el Gobierno ha aprobado ya el plan de actividades para el año

Voz 11 21:25 que viene

Voz 0605 21:26 íbamos cerrando este Hora catorce también un asunto solidario

Voz 3 21:28 si el Govern no celebra el próximo domingo treinta de diciembre su tercera carrera contra el cáncer infantil con una recaudación que se va a destinar a programas de apoyo a los pacientes ya a sus familiares por parte de las asociaciones Faro de La Rioja canoa de Zaragoza una carrera solidaria en la que implica a todo el pueblo lo dice la alcaldesa Noemí Manzanos

Voz 18 21:46 desde del Rodez No somos doscientos cincuenta habitantes aunque en verano nos acercamos a a los mil doscientos cincuenta habitantes que participan todos en la organización en la recepción en la carrera del resto hasta los cerca de más de mil quinientos inscritos que se creemos que solemos tener de media pues vienen de toda la comarca viene de toda La Rioja vienen de País Vasco vienen de la zona de de Burgos es una causa que que mueve tenemos inscripciones además al escribir pues puedes ponerte de eres mi me gente ya te digo yo creo que de comarca de Rioja Alta no hay un pueblo que fue allí ID el resto de de La Rioja de ahí comía de limítrofes porque ya te digo que

Voz 0605 22:28 mucha gente se espera que participen más de nueve mil

Voz 3 22:31 personas habrá dos carreras una de cinco kilómetros la infantil

Voz 0605 22:33 yo un kilo también les contamos que la asociación feminista de la Universidad de La Rioja ha convocado para este viernes para hoy a las ocho de la tarde una concentración frente al Palacio de Justicia en repulsa del asesinato de Laura y así como para rechazar el archivo del caso de las temporeros de Huelva de Huelva Tania González es una de las portavoces e invita a esta concentración esta tarde y además denuncia casos de machismo incluso en la Universidad de La Rioja

Voz 19 22:56 os invitamos a todos a venir y que la repulsa indignación no se debe solamente en las redes sociales que por allí todos nos quejamos por Twitter por Facebook pero bueno se queja sino que que no te también en las calles que somos muchos y que no no estamos nada contentos con lo que está pasando

Voz 5 23:14 es por eso que nosotros actuamos dentro del