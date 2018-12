SER Deportivos La Rioja: 'El Grinch deportivo'.

Voz 1 00:00 Radio Rioja emisora decana de La Rioja onda media y frecuencia modulada

Voz 2 00:12 SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno

Voz 3 00:17 en Javier Cerviño claro continuamos en SER Deportivos ahora desde La Rioja a buen seguro STEs a estas horas con una medio sonrisa

Voz 0301 00:27 ya en tu cara verdad porque igual ya estás de vacaciones

Voz 3 00:30 de Navidad justas justo ahora cerrando esos últimos asuntillo para irte de tarde con los compañeros de trabajo o cola

Voz 0301 00:36 cuadrilla brindando con una copita de cava o igual te llega algún familiar iba salida recibirlo bueno no sé de cera así aguando un poco para que te vayas de Navidad perfectamente informado de lo más importante en el deporte riojano y por el contrario sigue trabajando estás buscando trabajo nada quédate con nosotros que hacemos compañía salimos gratis puedes opinar cuando quieras

Voz 0277 01:01 el deporte es opinión y queremos contar con su opinión si quieres participar en SER Deportivos La Rioja ya no puedes hacer en el número de whatsapp seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve

Voz 4 01:12 déjanos en una nota de voz y ayudarnos a hacer los deportes de Radio Rioja tu opinión cuenta en el seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve

Voz 0301 01:27 y así vamos con los titulares de lo más destacado de la jornada deportiva en La Rioja

Voz 2 01:33 quiero tu casa de apuestas de ofrece los titulares deportivas

Voz 5 01:40 la Unión Deportiva Logroñés juega mañana sábado a las ocho de la tarde en Merca Tondo ante el Izarra Sergio Rodríguez no podrá contar con los lesionados Arnedo paredes Mikel Santamaría Marcos Andrei Olaetxea ni tampoco coño sancionado recupera eso sí a Carles Salvador y la duda está en saber si modifica algo en defensa dado que Santos ya parece estar totalmente recuperado y quizás para jugar noventa minutos se disputa el lateral y con Juan Iglesias Icon Flaño escuchamos precisamente al lateral navarro a Javi Flaño

Voz 6 02:08 en nuestra idea de juego es parecida a lo que pudimos ver en Anduva aunque evidentemente haciendo haciendo gol eh o el día D el de la Real Sociedad en nuestro campo un equipo pues bueno alegre con con tratando de llegar a al a portería rival de de una manera determinada pero de hacer ocasiones bueno es es el Logroñés que que todos queremos ver no luego hay partidos pues que que hay un rival como el otro día en que no salen las cosas pues como tú quieres lo eh el otro día bueno el rival consiguió llevar muchos minutos el partido a su terreno ese partido de de segunda jugada en el que seguramente estuvimos más incómodos que ellos pero bueno e como tú dices pues bueno tenemos que ser capaces de el mayor número de partidos posibles eh hacer partidos pues como como hemos visto alguna vez no eh y que no sean flor de un día sino que tengamos una regularidad en cuanto a nivel de juego y en cuanto a resultados no de todas formas en una en un campeonato tan largo siempre hay momentos mejores momentos peores y el y el equipo

Voz 7 03:22 lo que mejor gestione esas situaciones pues es

Voz 6 03:24 el que acabará cumpliendo sus objetivos

Voz 7 03:27 bueno Iyad

Voz 0301 03:29 es que este partido lo podrás escuchar como siempre aquí en la Ser en el mil ciento setenta y nueve de la onda media en la web también en su aplicación móvil de la Cadena SER

Voz 5 03:37 este sábado arranca la Navidad en Radio Rioja Cadena SER

Voz 0277 03:50 a las ocho menos cuarto de la tarde desde Doha hace contamos el Izarra Unión Deportiva Logroñés en el mil ciento setenta y nueve de la onda media en las aplicaciones móviles de la Cadena SER en tres W punto Radio Rioja punto es

Voz 3 04:09 él Calahorra juega también mañana en La Planilla ante el Tudelano o en otro derbi riojano navarro los de solas

Voz 0301 04:15 necesitan ganar para acabar viene un año dos mil dieciocho que la verdad ha sido muy feliz para la institución riojabajeña enfrente un Tudelano en horas bajas pero

Voz 5 04:22 que ganó la semana pasada en su estadio

Voz 0301 04:25 derbi de las verduras verdad ha fijado como día de ayuda al club los socios pagarán diez euros arrancará el choque a las ocho y cuarto de la tarde esta mañana Imanol Nieto segundo entrenador del Calahorra ha comparecido ante los medios de comunicación

Voz 8 04:37 siempre tenemos ganas de dar buena imagen en casa pero mañana todavía más el último partido del año en casa contra un rival de cerca creo que va a haber bastante gente de partido tanto de Tudela queremos dar una buena imagen y intentar sacar los tres puntos por todo por todos los medios

Voz 0301 04:57 la sociedad riojana debe responder ante lo que es una lacra que debe ser erradicada de raíz contra la violencia de género

Voz 5 05:04 todos debemos dar una respuesta contundente a la altura de la gravedad de este enorme problema esta vez el deportes está movilizando este domingo a las diez de la mañana en Riojafórum hay una quedada para correr en honor a la memoria de Laura lo Elmo Sande Rivas es una de las personas que está haciendo posible esta movilización que esperamos sea muy importante hito un éxito en cuanto al número de participantes muy buenas tardes de la de de locas que corren es bienvenida a Ser Deportivos La Rioja

Voz 10 05:29 hola buenas tardes Sandra a la cita

Voz 5 05:33 sí Riojafórum domingo este domingo a las diez de la mañana no todo el mundo puede idea hemos hablado antes por teléfono me han dicho hombres mujeres niños en bici con tu perro con tu mascota con zapatillas corriendo andando como

Voz 11 05:47 quieras pero hay que gritar muy alto en contra de la violencia de género

Voz 1490 05:52 eso es más querido que la que dadas si que animamos tajantes a participar

Voz 5 06:01 son diez kilómetros no cinco veinticinco de vuelta

Voz 1490 06:05 hemos organizado una ruta que sea línea para que bueno lo seguirán a diez kilómetros los que quieran conocer a lanzarlo y las multas a la misma para todos el tanto el punto de salida como os haga balance arroja sol

Voz 5 06:25 Sandra intuyes en número de participantes te estás haciendo una idea de lo que puede ser au vamos un poco a ciegas en esta en esta acción de protesta y de repulsa contra la violencia de género

Voz 1490 06:36 bueno hasta ahora en la quedada que hemos seré el evento que hemos puesto en Facebook el participantes hay algo más de cien que ha confirmado asistencia y luego interesados sustraer alrededor de doscientas personas y la verdad que está cogiendo

Voz 9 06:56 es un Madrid mención Basanta

Voz 1490 06:58 blande estamos muy contentas por el alcance que está teniendo cualquier como decías antes es un bueno una motivación que nos empuja a todos a intentar que este problema pues resuene lo máximo posible para intentar acabar con él

Voz 5 07:19 Sandra Se trata de llevar las quejas en redes sociales a la vida real a Riojafórum a las diez de la mañana este próximo domingo exacto pues antes gracias por atender a los micrófonos de SER Deportivos Si y ojalá siga muy alto es ese grito de repulsa contra la violencia de género y esta vez a través del deporte

Voz 1490 07:36 muchas gracias a vosotros solo darnos la oportunidad

Voz 0301 07:42 mañana se juega prácticamente todo antes del inicio de la Navidad y que no se pase la hora porque a las once y media con los niños de San Ildefonso espero cantando mi número juega en Las Gaunas ante el Levante a las once y media recordando que no es Espasa

Voz 5 07:56 EFE y recibe a uno de esos

Voz 0301 07:58 cuáles importantes de la Liga Iberdrola pero eso sí el conjunto de Logroño llega en un gran momento todo puede pasar y así lo valora Héctor Blanco entrenador del equipo riojano

Voz 12 08:08 Atlético de Madrid Barcelona y Levante pues están a años luz de los demás es un primer grupo luego te aparece el Betis era de que Bilbao cero pero bueno hay que jugar contra todos no fuimos capaces de plantarle cara al Barcelona la que levante un equipo con muchísimas individualidades de de muchísima categoría jugadoras como Sonia como Charlie Sheen como y me da igual el Argentina tiene muchísima gente de mucha categoría va Nini podemos estar hablando aquí una una de de todas no pero pero bueno vamos a ver de lo que somos capaces es un equipo que se lo que no consiguió más que una sola derrota hizo contra Atlético de Madrid empató contra el Barcelona al pacto contra el Valencia está todavía metido ahí por por intentar ganar la Liga así que que bueno y anima a todo el mundo a que vaya a que nos anime porque vamos a editar muchísimo muchísimo apoyo que espero que sea un partido igualado porque va a ser muy complicado tenemos que dejarnos la piel correr igual que hicimos el otro día contra contra el Barcelona porque va a ser va a ser muy complicado el partido pero bueno vamos a ver si somos capaces con estas armas de poder plantar cara

Voz 0301 09:12 aquí desde el principio como os comentaba a las tres de la tarde Nos estamos dejando atrapar por el espíritu navideño es lo que toca en estas fechas la solidaridad tiene siempre un espacio importante por parte de los clubes riojanos que se mueven para dejar huella en este caso el Tedeón el Villegas quieren demostrar que el movimiento como hemos visto en el caso anterior se demuestra andando y lo hacen con una iniciativa por la que les felicitamos en los dos clubes las madres del Tedeón del Villegas dijo

Voz 5 09:38 estarán un partido solidario en la lucha contra

Voz 0301 09:40 el cáncer la fecha apuntando es el veintinueve de diciembre a las doce del mediodía el lugar en Navarrete todo el que acuda al campo de Navarrete donará tres euros a la Asociación Española contra el Cáncer además Se venderán tiras para el sorteo de esta cesta donada por el Tedeón

Voz 5 09:57 asimismo el bar también estará abierto y el cederá un veinticinco por ciento de sus ingresos para este fin Se trata de la primera vez que dos conjuntos riojanos llevan a cabo un choque de tales características damos la bienvenida en SER Deportivos La Rioja y le felicitamos por todo lo que están haciendo a Pedro Díez que es uno de los promotores de esta gran idea muy buenas tardes

Voz 10 10:18 no qué tal Pedro

Voz 5 10:20 las mamás Se van a vestir de corto y a jugar a fútbol y además con una causa muy solidaria muy importante

Voz 9 10:26 sí la verdad que ha sido que no se ha llegado a a sorprender a nosotros mismos por la buena acogida que ha tenido porque tanto fue proponérselo a las madres desde el Club Deportivo te veo en como proponérselo a un club de amigos y de un perfil vamos a decir que muy similar al nuestro donde los valores están por encima de todo la acogida ha sido excelente y bueno no tenemos nada más que ganas de que llegue el día veintinueve vivir como los cómo se desarrolla

Voz 5 10:56 de dónde surge esta idea por qué surge quién inicia quién dice se le ocurre decir bueno pues que sean las mujeres las que vuelvan otra vez a dar un paso adelante a dar una lección ya jugar a fútbol y además con con con esta característica tan solidaria

Voz 9 11:10 pues al final cómo surgen muchas de las cosas tomando un café cuando una madre dice tenemos que jugar un partido entre las madres porque siempre juega a los padres y y bueno de una conversación de café empiezas a darle vueltas Si diez es coño si resulta que y el de León es algo ya lleva implícito en su ADN a la proyección de valores hacían nuestros chavales solidaridad compañerismo esfuerzo honestidad eh de buenas a primeras empezamos a hablar de esto porque no porque no cogería hablar con un club que tenga similares características a dar nuestras hacer un amistoso con lo que las madres todo lo que saquemos dedicarlo a lo que es es una obra o recaudación benéfica para lo que la Asociación de española de contraer cáncer digo bueno es un poco como cómo surge y la verdad es que estamos muy sorprendidos por la buena acogida que está teniendo las madres están volcadas a todo el mundo está con ganas

Voz 5 12:14 pues se Pedro día a las madres han dado un paso adelante las madres del Tedeón y del Villegas vosotros como clubes también ha dado un paso adelante y ahora somos nosotros la sociedad riojana a la que tiene que dar un paso adelante yo recuerdo el próximo veintinueve de diciembre a las doce del mediodía en el campo del del Tedeón en Navarrete este auténtico partidazo que va más allá del mero deporte sino que trasciende a lo humano ya S carácter solidario en favor de la Asociación Española contra el Cáncer gracias Pedro por esta gran iniciativa agradecérselo a a esas mujeres de acuerdo

Voz 1898 12:46 a vosotros muchas gracias

Voz 0301 12:50 y cerramos estos titulares con el inicio de la temporada de waterpolo en La Rioja para hablarnos de este inicio de la competición contamos con Alfredo Crespo muy buenas tardes Alfredo bienvenido

Voz 5 13:00 SER Deportivos La Rioja mañana sábado en las piscinas del Javier Adarraga waterpolo que no es más que más nos puedes detallar

Voz 14 13:10 sí bueno pues que mañana se va a Nebrera eh digamos el primer partido unos partidos de la Liga Castilla León de waterpolo en este caso a nuestro club el waterpolo igual pues va recibir al Club Waterpolo Zamora Ivanov durante tres horas de cuatro a siete de la tarde pues llevan escrutar cuatro cuatro partidos

Voz 1898 13:29 a mí también comenzaremos con el señor

Voz 14 13:31 a mí no pasaremos infantil mixto para proseguir con carácter mixto terminar con el señor absoluto masculino

Voz 5 13:38 por tanto completa la agenda polideportiva está esta tarde de waterpolo en las piscinas del Javier Adarraga recuérdanos la hora

Voz 14 13:47 sí tiene a dieciséis horas digamos están obligadas ayer tarde el te deja verdadera para que cualquier persona interesada por este motivo de pues pues perfectamente pueda llegar pues cuatro partidos del crudo en La Rioja a nivel federativo que compite y bueno sobre todo pues para que poco a poco que cantera sobretodo tanto en nuestro club como también que el público asistente pues perfectamente pueda ver in situ pues porque muy bonito de poder visualizar lo que pueda para poco a poco ver que tienen un deporte de casi es la penal

Voz 5 14:17 Alfredo cuál es el objetivo de esta temporada del waterpolo Logroño

Voz 14 14:21 sí bueno digamos que mayormente siempre esas armas trasvases de cantera que estamos trabajando en ello desde alevín hasta categorías ya digamos superiores poco a poco ir yo disfrutando del waterpolo a sentarnos en nuestra Liga Castilla León que ha como esfuerzo para poder dinamizar los muertos por lo hizo lo hago con afectan o como en el resto de digamos no hizo lo que bueno que la gente sepa aquí hay un deporte olímpico

Voz 15 14:47 yo antes luego que somos pocos los que estamos luchando hoy diariamente para giro waterpolo pasaba presenciar como la verdad Ordoño para que la gente pues luego en persona en chico que son de conceptos francamente muy agradable

Voz 5 15:01 pues Alfredo gracias por atender los micrófonos de Ser deportivos la cita es mañana a la tarde en las piscinas Javier a un saludo

Voz 16 15:14 sabemos que apoye a tu equipo en los mejores momentos pero sobre todo en los peores sabemos que de abrazos con el de al lado en cada gol sin ni siquiera saber quiénes porque vives el deporte a lo grande en Kirkuk punto a este ofrecemos las mejores apuestas registra punto es ya

Voz 17 15:31 prohibido apostar a menores de edad la práctica abusiva de juego puede crear

Voz 20 15:38 mi eh

Voz 0301 15:49 son casi las tres y treinta y seis de la tarde

Voz 5 15:52 Nos tintineo los los ojos os decía en el arranque de Ser Deportivos que nos invade el espíritu navideño eh nos encanta que Gloria Estefan llegue cada Navidad recordarnos que todos llevamos un niño en nuestro interior

Voz 20 16:11 muy

Voz 5 16:11 Hadi aire que esto esto es duro e por suerte el deporte nos coloca en nuestro City Merca Tondo obliga a adaptarnos también en lo sonoro también en lo ambiental los de deportes tenemos el corazón de mimbre

Voz 2 16:45 a las ocho

Voz 5 16:46 de la Unión Deportiva Logroñés tiene uno de esos partidos incómodos del grupo II visita Merca Tondo a donde jugó por ejemplo la temporada pasada ya sin nada en juego pero en estos momentos los riojanos se juegan buena parte de su credibilidad necesitan ganar para marcharse de vacaciones con cierta felicidad y recortar en caso de triunfo distancias con los mejores equipos por los enfrentamientos que se van a producir en esta decimoctava jornada liguera el asunto es irse contentos de vacaciones o hacerlos en caso de no tener un buen resultado inmersos en una nueva crisis de resultados

Voz 21 17:23 decirle a dormida

Voz 5 17:29 pero claro el asunto no es sencillo los que conocemos Merca Tondo a sabemos de lo que va este encuentro poco importa cómo haya estado jugando hasta ahora la Unión Deportiva es porque Estella Izarra mercados no a ETA por césped exigen adaptarse desde el primer minuto juego directo empuje faltas centros al área defensa ordenada sólida brava muy seria en cada uno de los lances del juego vamos un partido incómodo no se permiten caraja ni tener la cabeza puesta en el cordero navideño el equipo no tienen margen para el error en estos momentos tras tres partidos sin ganar

Voz 22 18:04 más aparte de hierba artificial es que es la hierba artificial que es una ayer artificial es muy antigua de balón bota mucho los apoyos son más difíciles no es cómo estás de última generación de se acerca más a a lo que es la hierba natural entonces todo diferente en todo diferente y es un equipo que juega ahí siempre que está más adaptado que tienen cogido pues evidentemente las medidas al campo y hay todo tipo de cosas nosotros pues lo que tenemos que hacer es adaptarnos lo más rápido posible yo creo que todos los jugadores que esta plantilla prácticamente dos ya han jugó allí ha experimentado esa esa sensación de jugar en ese campo y contra contra ese equipo que no ha cambiado o grandes cosas respecto al año pasado entonces bueno pues se prevé un partido complicado te tenido mucho físico mucho según la jugada y ojalá lo podamos llevar más tiempo a otro tipo de juego pero pero bueno va a ser complicado sin sin duda va a haber mucho duelo eh muy poco tiempo para pensar muy poco tiempo para el juego combinativo por lo menos al principio del partido porque porque es muy rápido el balón va votando va como eh bueno es complicado es complicado generar fútbol combinativo bueno intentaremos llevarlo también el máximo tiempo posible a ese fútbol pero sabemos que el grueso del partido seguramente esté en la intensidad de la la jugada hasta la concentración este en las áreas entonces bueno por ahí por ahí creemos que tenemos esta vía

Voz 21 19:27 L

Voz 5 19:30 Merca tomó obliga obliga de verdad es uno de los partidos más específicos de la temporada insisto no sirven para nada las dinámicas previa en los resultados anteriores lo hecho en otras jornadas la forma en la que se juegue poco importa de todo esto así que igual vemos un partido donde se cambian cosas en el once aunque tampoco muchas por las numerosas bajas en el equipo

Voz 22 19:52 bueno vamos a ver evidentemente es un partido más

Voz 23 19:55 muy específico

Voz 22 19:58 por por yo creo que de los más específicos que que que nos podemos encontrar este año entonces bueno vamos a ver con el también en función de la gente que tenemos disponible pues valoraremos a ver si cambiamos algo

Voz 5 20:15 aquí gana quién mejor se adapta quién no falla hay quien aprovecha mejor sus ocasiones y en esto tenemos dos equipos raro se os lo explico la Unión Deportiva Logroñés y el Izarra son los únicos conjuntos del grupo II que si marcan primero acaban ganando el partido así que quién marque primero se llevará el gato al agua pero es que además a Lizarra le hace muchos goles a los riojanos muy poco nos llega el Estella Lizarra enmarca con facilidad mientras que los riojanos andan muy atascados en esta cuestión por tanto vemos dos equipos que tienen características similares pero también contraria Sergio Caneda muy buenas tardes bienvenido a SER Deportivos La Rioja esperas cambios importantes en el once

Voz 1898 20:54 que hay muy buenas tardes pues no la verdad es que creo que aparte de que Sergio Rodríguez no acostumbra a grandes cambios tampoco tiene demasiado donde elegir no a la baja del año se suman los lesionados de larga duración que no van a poder estar disponibles yo creo que salvo quizás la editor es cambiar de banda Rubén Martínez y que arranque desde la izquierda obliga el Santos que ya tuvo minutos frente al Arenas pocos cambios más intuyo en el a el regreso de Carlos Salvador perdón

Voz 5 21:21 eso te iba a preguntar que regresa a Carles Salvador no sé qué importancia a esta vuelta

Voz 1898 21:26 puesto toda no creo que Carles Salvador es una es una pieza sobre la que pivota el juego del equipo y es una pieza fundamental en el engranaje en esta sala de máquinas blanquirroja que es la que tiene también que que surtir de balones no en este caso Ander Vitoria Hay combinar con Rayco a ver si conseguimos canario despierte no

Voz 5 21:46 y releído bien Rioja Press en la página web de la previa de este partido de este Izar Deportiva Logroñés yo llevo varios días dándole vueltas a la posibilidad de que Miguel Santos esté en el once titular cómo ser esto esta circunstancia lo ves posible no te digo ya en defensa eh

Voz 1898 22:03 no puede ser una opción por ejemplo en banda derecha por delante de Iglesias

Voz 5 22:08 hay que recordar que que cuando vino con su siendo sub veintitrés Miguel Santos tenía más un perfil casi extremo que lateral lo que

Voz 1490 22:15 se ha ido retrasando

Voz 5 22:17 a la oposición

Voz 1898 22:18 sí de hecho suele fichó como extremo derecho el Zamora creo recordar

Voz 5 22:22 así el partido se jugaba solos

Voz 1898 22:24 posición sí creo que además el partido igual se adapta a las características de un corredor un jugador que que sube muy bien la banda pero que también te ofrece repliega hacia atrás y mucho trabajo puede ser una de las opciones bueno lo comentaba Sergio en la previa y es un campo que condicionan mucho o el juego incluso las decisiones tácticas porque tampoco me dice jugar demasiado tiempo en las áreas no nadan en la tuya y en la del rival muy demasiado demasiado opción para florituras para combinar ni para jugar debe trenzar demasiadas jugadas

Voz 5 22:58 el centro del campo y Carles Salvador entendemos que en el once fijo Andy Rodríguez César Remón Rayco está para jugar en es el escenario ideal para una un encaje de piezas complicado eh

Voz 1898 23:14 seguramente no es el rival idóneo para Raikkonen es el escenario ideal porque ese césped por llamarlo de alguna manera no tampoco es es propicio para que para que el canario mágica no pero creo que es bueno que Rayco darle confianza en el sentido que en algún momento tiene que aparecer espero que sea más pronto que tarde porque no va a hacer en Doha yo creo que se ha ganado a pulso que que confiemos en él que le esperemos entre comillas que seguramente mediapunta canario enseguida nos dará su mejor versión

Voz 5 23:44 se lleva hablando toda la semana del césped por moqueta de Merca Tondo lo conoces la verdad es que es una superficie complica eh

Voz 1898 23:51 si el club solo con verlo ya se ve que no que no nos lo sé si requieren juega al fútbol evidentemente pero vamos no es el escenario ideal hace poco leía unas declaraciones del presidente de Lizarra que casi reclamaba a gritos al ayuntamiento que cambiara

Voz 9 24:07 quiero decir que ellos izquierda están contentos con eso

Voz 1898 24:10 con ese escenario no es un césped que tiene más de una década que está muy trabajado porque hay entren a muchos equipos ahí bueno pues no es el más idóneo para jugar al fútbol pero bueno es lo que hay que adaptarse ya sabemos todos los equipos pasan por por Mercat Doha tampoco es que el Lizarra que esta temporada está siendo demasiado fuerte ni demasiado regular en casa creo que sólo ganan un partido al Guernica pero también en la otra cara de la moneda ni el Mirandés por ejemplo niña Racing de Santander han conseguido ganar en en el debate va a ser un escenario difícil pero bueno hay que adaptarse ir el año pasado sino recuerdo mal se consiguió ganar uno de los creo recordar el último partido elija pues porque no vamos a poder repetir ese Serres estado destaca ni vamos cerrando

Voz 5 24:54 el de Lizarra para conocerle un poquito de Francis Suárez procedente de la liga tailandesa a David que quiso muy buena temporada año pasa en el

Voz 1898 25:02 infracciones graves tienen al de las

Voz 5 25:05 pero Chema Moreno sino recuerdo mal del Navalcarnero a Cristo día y luego hay un riojano que está Iván Garrido Iván Garrido

Voz 1898 25:12 lealtad eso es es primas temporal ya estuvo en el Izarra y después se marchó a tierras asturianas de ahora después de una temporada complicada lealtad con lesiones sitar ha regresado al Izarra ha hecho el mismo camino pues que Francis Suárez que es un mediapunta canario con con un pasado importante en Las Palmas en Segunda División con pues Llorca ha fichado también el Izarra otro canario como Cristo comentabas también del Eldense

Voz 9 25:34 en el centro del campo no tiene malos jugadores

Voz 1898 25:36 es un equipo que que no quiera alta el Balón de hecho si nos fijamos en las estadísticas ha sacado más puntos fuera de casa que en eso quiere decir que bueno que era al fútbol juega no que no se limitan a defender dijo a jugar a la contra

Voz 5 25:51 delante delante Sergio Agüero a Gorka Laborda que la verdad es que lo conocemos Si es un guerrero del fútbol eh con un dolor de cabeza al final el partido

Voz 1898 26:02 el típico delantero nunca este grupo dos el delantero navarro que que lleva seis goles y que es uno de los más rentables es más rentable para su equipo en cuanto traduciendo esos goles apuntó no y bueno pues una de las amenazas de Lizarra que que seguramente le acusará de la jugada estrategia hay de colgar balones al área donde ellos también son muy fuertes

Voz 5 26:21 pues Sergio Caneda gracias por atender los micrófonos de SER Deportivos La Rioja hay una ultima pregunta dónde lo vas a escuchar

Voz 1898 26:27 en Radio Rioja en la Cadena Ser

Voz 5 26:29 que aborte gracias gracias seguimos hablando toda la semana del terreno de juego de la hierba artificial de mercado es cierto que que que tiene sus añitos que son ya diez años desde su instalación que más de trescientos niños entrenan en ella semanalmente y eso sin duda pasa factura pero no lo que hay que esto es así es normal los clubes trabajan con lo que tienen no es para tanto los de Rodrigo Hernando por cierto han sumado esta temporada más puntos fuera de Estella que en Doha los datos acaban con teorías en las previas de los partidos

Voz 3 27:04 queremos conocer un poquito mejor al Izarra buenas tardes Javier Bardem

Voz 10 27:09 hola buenas tardes barbarie barbarie efectivamente eh

Voz 5 27:14 para conocer a este Izarra lo hemos comentado antes hace escasos segundos con con Sergio Caneda hombres como Gorka Laborda se ha reforzado bien en este verano de este Izarra que arrancó la temporada de forma extraordinaria

Voz 25 27:27 sí sí sí la verdad es que hizo una cien corporaciones con el cambio con el planteamiento que el cambio de planteamientos entrenamientos a la mañana darle al equipo pues una vuelta más de medio o semi profesionalizar un poco el tema su stone entrenamientos pues bueno la verdad que se han traído jugadores de clase calidad y pero el tema sabes lo que es hoy que en el campo del mercado cuando a eso pues muchas se diluye un poco más el jugador de clase sufre mucho pero mucho porque no lo puede no lo puede poner en practica Hay porque el campo no lo permite

Voz 5 28:09 había pedido Lizarra Izarra no el cambio al Ayuntamiento de Estella el posible cambio de césped entiendo

Voz 25 28:16 sí sí bueno se llevaba tiempo reclamando un poco seso el cambio porque se llevan ya unos cuantos años eh con el ex tiene mucho lleva mucho tute mucha mucho antes mucho equipo mucho entrenamiento muchos partidos y la verdad que está para los jugadores yo voy al al que comentado antes a Sergio que el equipo que fuera pues no puede jugar pero el de casa tampoco eh

Voz 5 28:40 claro al final vosotros tenéis que jugar diecinueve partidos allí no

Voz 25 28:43 efectivamente el que llega de fuera que viene dice bueno yo ya he pasado he pasado hay más campos de lleva artificial Morais también yo lo he hecho Lizarra los seis primeros partidos que jugó en la temporada los jugó todos en hierba artificial se hizo siete no recuerdo exactamente la cifra todos seguidos entonces también hay entonces el jugador del Izarra cuando más disfruta también es cuando encuentra hierba natural ICANN pues buenos eh

Voz 5 29:12 tenemos lo que tenemos

Voz 25 29:13 sí que se ha pedido la directiva está pues ahí intentando que el Ayuntamiento porque es un campo municipal con eche una mano para eso porque la verdad que no vale con con ponerle no hay que levantarlo cambiar él él con completamente está muy muy deteriorado

Voz 5 29:31 pues Javier barbarie soy con eso toca jugar este partido este sábado a las ocho de la tarde en Merca Tondo esperemos que haya un gran ambiente y seguro que no lo vamos a pasar muy bien

Voz 25 29:40 pues sí sí sí yo creo que que es un horario no habitual desde luego ni el día ni la hora porque los complicara juega los domingos siempre a las cinco de la tarde pero por circunstancias con las fechas navideñas eh los jugadores se tienen que desplazar con ahí yo entiendo pues que bueno sea adelante el partido ir supongo que para los los que vengan de de Logroño los aficionados pues será una buena hora hay un y un buen día para venir

Voz 5 30:10 seguro que sí es seguro que se animan a aficionados blanquirrojos a visitar como siempre Merca Tondo a Javier muchísimas gracias

Voz 24 30:17 claro a vosotros un saludo

Voz 1 30:25 adiós Rioja emisora decana de la abrió Onda Media el pre Cuén CIA modulada

Voz 26 30:34 bueno

Voz 0301 30:36 este fin de semana llega una jornada navideña donde el fútbol el deporte tiene un espacio preferente apuesta ahora en kilos vez punto es y descubre todas las modalidades dejó el uno X dos el resultado exacto los goleadores mañana juega en el Barça y el Atlético de Madrid en la Liga el triunfo del Barça ante el Celta se paga uno con veinte por euro apostado el empate del Celta nueve euros y atención porque la victoria celeste se paga veinte euros por euro apostado el Atlético de Madrid juega contra el Espanyol uno con cuarenta sale la victoria atlética el empate a cuatro con veinte el triunfo catalán a diez euros en Segunda B el triunfo de la Unión Deportiva Logroñés en Estella se paga tres con treinta y cinco el empate a tres con diez El triunfo local a dos con setenta y cinco por euro apostado el Calahorra juega mañana también en La Planilla su triunfo se paga a uno con setenta y cinco el empate a tres con treinta y la victoria del Tudelano a cuatro con treinta por euro apostado demuestra todo lo que sabes de fútbol descarga de la aplicación móvil de quiero Álvez y Aldo grande quiero el vez tu casera puestas en Logroño La Caixa Millán en Calahorra en el paseo del Mercadal prohibido apostar a menores de edad juega con responsabilidad

Voz 1 31:43 dio Rioja emisora decana de la río onda media y frecuencia modulada

Voz 0301 31:52 este semana tenemos otro importante enfrentamiento riojano navarro en este caso también celebrará mañana a las ocho y cuarto en La Planilla se darán cita lógicamente el Calahorra que recibirá al Tudelano en el derbi de las verduras en

Voz 5 32:04 el orgullo deportivo de la ribera del Ebro partido de rivalidad territorial un encuentro realmente bonito entre dos conjuntos que llevan desde mil novecientos noventa y siete cine enfrentarse sobran por tanto los motivos para pagar los diez euros que tendrán que abonar los socios para vivir en directo este gran partido de fútbol en Calahorra e Imanol Nieto segundo entrenador del Calahorra reclamaba esta mañana el cariño de su gente

Voz 8 32:28 así ya en el zumbido le están estas cosas que tiene las bajas por lesión bajas por sanción acumulación de tarjetas pero vaya somos un equipo como dije la última vez que hemos competido que encara con todos hemos competido en Liga con todos los hilos chavales cada vez que han salido a jugar a competidores y que no tenemos que tener problema porque tenemos plena confianza en todos en todo el jugador en la plantilla al final es un equipo experto en la categoría ir con muy buenos jugadores eh sí han pasado una mala racha pero la semana pasada hicieron un gran partido con el Sporting la primera parte les escuchan en el cuarenta y cinco a uno y la segunda parte con diez sacaron el partido adelante hay bastante bastante así que no nos podemos confiar porque lleve una mala racha porque

Voz 5 33:16 partido muy bonito también para la plantilla hay partido muy especial para Rodrigo muy buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos Rodrigo

Voz 9 33:23 hola muy buenas tardes ex jugador del tuviera

Voz 5 33:25 no entre otros equipos Si este partido por muchas cuestiones presenta verdaderamente bonito

Voz 27 33:32 la verdad es que el último partido de lo que es el el año dos mil dieciocho Si tenemos todos

Voz 14 33:39 mañana un partido muy importante con muchas ganas sobre todo para para coger

Voz 27 33:43 a unos días de vacaciones y coger los pues lo con los máximos puntos posibles

Voz 5 33:50 Rodrigo el primer gol contra un exequipo Se celebra el segundo Se celebra o no se celebra esa es mi duda contigo primero se que va a estar el segundo no sé si lo celebraría

Voz 27 34:01 no no creo no creo que que ser horaria

Voz 5 34:05 oye cómo ves al equipo como llega a esta a este final de año

Voz 27 34:10 pues la verdad que dicen sea el equipo llegaron a en una buena línea estamos haciendo partidos bastante buenos la pena es el otro día que a falta de veinte minutos pues nos expulsaron a un jugador hijo joder parece que la el perdedor haya envite en Bilbao parece que emborronar un poco la línea que vamos pero no habrá que llevamos un paro semana ustedes haciendo buenos partidos

Voz 5 34:37 pues seguro que recuperar la buena línea en La Planilla este mañana sábado a las ocho y cuarto de ese Calahorra tudelano con Rodrigo seguro siendo un jugador importante hay muchísimas gracias por atender los micrófonos de Ser deportivos ya cerrar muy bien el año de acuerdo

Voz 24 34:50 muchas gracias a vosotros

Voz 1 34:52 Radio Rioja emisora decana de la río onda media y frecuencia modulada

Voz 28 34:58 eliminamos el fraude fiscal mantenerlos

Voz 29 35:01 si os públicos depende de todos participa en la redacción del Plan de Educación fiscal para la Comunidad Autónoma de La Rioja entra en La Rioja punto es barra plan educación fiscal Nos llegar tus propuestas con tu participación ganamos todos Gobierno de La Rioja

Voz 30 35:19 un año angelinos amiga a seis mil setecientos euros en premios Machado luminoso una amiga la Celan allá donde la Navidad junto con

Voz 31 35:37 todavía no hemos estado en vez de Gutiérrez espera que te cuente callos manitas de ministro de inicios de cochinillo cocina tradicional con menús económicos o si lo prefieres para llevar toma pan y moja en Boceguillas Gutiérrez Gonzalo de Berceo treinta Logroño

Voz 32 35:57 este domingo a las cinco de la tarde en el Mundial ochenta y dos encuentro de Liga de Tercera división entre la Sociedad Deportiva Logroñés el Anguiano Sociedad Deportiva Logroñés camino del ascenso

Voz 18 36:10 enamorado del nuevo Peugeot tres mil ocho enamorada del nuevo Peugeot cinco mil ocho todavía no te has pasado por Peugeot Automóviles marco mejor precio garantizado entrega inmediata entrega antes de final de año sí si antes de final de año antes de hacer nada hay que visitar yo automóviles Marco seguro que nos entendemos

Voz 0301 36:35 el jefe Loroña afronta mañana a las once y media

Voz 5 36:38 el último partido de un gran año de un gran dos mil dieciocho lo hará en Las Gaunas ante el Levante lo hará en un buen momento con la duda de cabe prive el último fichaje del conjunto riojano que no cuenta por el momento con la documentación necesaria para jugar en Europa un partido muy importante que mañana media es una cita primordial entre el EDF Logroño el Levante ya lo toda el teléfono está Lorena futbolista del EDF Logroño muy buenas tardes bienvenida a Ser Deportivos

Voz 1898 37:04 hola buenas AD Lorena

Voz 5 37:06 pues con el sabor de boca fantástico y después del partido del otro día en Barcelona yo creo que eso en la plantilla han tenido que ser un impulso para afrontar el último partido del año

Voz 33 37:16 sí la verdad es que el empapelar en Barcelona Hay al final hacer ese papel controlada uno de los mejores equipos de la categoría pues al final queda un consuelo da plantilla excede con mucho a las fuerzas para enfrentarnos este fin de semana al Levante

Voz 5 37:31 de todas maneras estáis escalando el Everest

Voz 11 37:34 ahora levante la verdad es que antes

Voz 5 37:36 ha ido todo seguid hitos los mejores equipos de la categoría por donde se le puede hacer daño relevante

Voz 1490 37:43 yo creo que la clave está

Voz 33 37:46 eh tuvimos el fin de semana pasado pitas ser un equipo fuerte que si algo nos caracteriza es que somos dos equipos muy fuertes y que escuchamos como equipo nos tenemos que dejar allí la fiesta

Voz 5 37:59 y acertar la que se detenga porque la tuvo cuando en Barcelona seguro que vais a tener alguna Las Gaunas donde a balón parados estáis mostrando muy fuertes

Voz 33 38:07 sí la verdad es que eso no está saliendo poco la portería porque todos los partidos tenemos alguna ocasión clara pero es cierto que yo creo que supone uno de los mejores equipos de la categoría bueno para hoy si eso no estoy buscando fuertes porque al final nos cuesta mucho llegar a la llegada contrario y esas ocasiones está aprovecharlas

Voz 0301 38:25 pues Lorena que sólo nos encantaría dos cosas que ganase mañana a Las Gaunas para brindar con esa nueva victoria del él

Voz 5 38:32 EFE Logroño ante un poderosísimo rival que vaya muchísima gente a Las Gaunas

Voz 10 38:36 vale muchísimas gracias Lorena del lo

Voz 5 38:39 Moroña nosotros vamos cerrando este nuevo capítulo de SER Deportivos La Rioja y como siempre os digo abren una ventana la información después otra ventana aún más grande a la vida fortísimo abrazo De Gaulle feliz Navidad y feliz año a todos los oyentes de Radio Rioja de la Cadena SER