Las noticias de Cantabria, 17:03 (21/12/2018)

abrir el Partido Popular recurre a los escándalos que afectan al PSOE para tratar de desestabilizar a su secretario general Pablo Zuloaga el Partido Popular cree que el líder del PSOE no puede seguir escondido debe dar explicaciones por los escándalos en el Servicio Cántabro de Salud dice los supuestos sobresueldos y también las presuntas firmas falsas en la Universidad de Cantabria lo ha asegurado el diputado Íñigo Fernández

Voz 0346

00:29

la respuesta no puede ser esconderse la respuesta no puede ser no dar la cara ante acusaciones tan graves como las que tenemos encima de la mesa algo tiene que decir el señor Zuloaga si verdaderamente es el líder del Partido Socialista