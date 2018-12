Las noticias de Castilla y León, 17:03 (21/12/2018)

sin acuerdo la reunión entre la consejera de Sanidad de los inspectores sanitarios termina sin ningún avance la Consejería no ha conseguido este avance un colectivo que pide a la Junta independencia para poder realizar su trabajo María Salud Palenzuela es la presidenta de la asociación de inspectores sanitarios de Castilla y León decepción

Voz 2

00:22

ante porque mantuvieron una postura de inmovilismo clásico El nas puso la burocracia no se puede hacer unos no se limitan de nuevo el lo que es o no estas funciones