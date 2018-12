Las noticias de Catalunya, 17:03 (21/12/2018)

Voz 3

00:20

así es dar a Matrix ya a una acuerdo entre Yus daba la prefectura la Policía Nacional la Via Laietana suena que manifestantes K han data Despres escasas yo ese secado ya al kurdo policial a las donado dispositivo UDA de San cada aquí están en Atlantic dos policías antidisturbios da la abolición es un aunque eso andaban de que esta difícil daba no pero sí auscultar controlan la situación daban ya un gran nombrada tan Cascón de ellas para otra banda que Matí a fiscal superior de Cataluña Francisco bañeras de su número dos Pedro Arik sean hasta Tunes minutos centrado operación al Departament d'Interior para interesarse cómo estaban Tot to Tube es una visita simbólica pero Rabanne tenían contactos en los Mossos han las últimas semanas sobra todo toda la seva manera da fe para que se cumpla la peseta estaban al mundo ha mirado al Gobierno español