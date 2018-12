el Ayuntamiento de Madrid celebra la decisión de la justicia que ha rechazado paralizar Madrid central el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso presentado por la Comunidad y el PP de Madrid a los que pide cooperación por el interés general de los ciudadanos en este caso para rebajar los niveles de contaminación el Gobierno madrileño cree sin embargo que esta decisión no es un fracaso confían en que la justicia les dé finalmente la razón escuchamos al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo y al vicepresidente del Gobierno Pedro Rollán

recibimos de manera muy positiva que el TSJ en este caso decida no escuchar a aquellos que querían devolvernos al pasado que querían llegar el centro de Madrid de tráfico y de contamina

yo no batacazo en absoluto de hecho ni batacazo enfrentamiento repito ha sido el equipo de gobierno de la señora Carmena el equipo de Podemos de Ahora Madrid los que han adoptado una medida con claro contenido

Tico PP y Ciudadanos rechazan destinar el uno por ciento de la recaudación por juego para la atención a ludopatía en abril Se aprobó una proposición no de ley que pedía una estrategia para prevenir esta patología entonces todos los grupos salvo el PP votaron a favor pero hoy Ciudadanos se ha descolgado del acuerdo Emilio Delgado ex diputado de Podemos

tremendamente doloroso la posición de Ciudadanos es una vergüenza porque cuando no implica ningún compromiso real son los primeros que salen a decir que ellos están en contra de la ludopatía ya asustados por las casas de apuestas pero cuando tenemos que poner eso en números en los presupuestos se han bajado del acuerdo y dicen que no que no apoyan