Las noticias de Aragón, 18:03 (21/12/2018)

Voz 1271

00:56

ya en el Ayuntamiento de Huesca no han salido adelante los presupuestos Radio Huesca Nuria Garcés contra todo pronóstico los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Huesca no han salido adelante en el pleno que se ha celebrado hoy no porque no se alcanzara un acuerdo puesto que cambiar Huesca decidió ayer que sí que los apoyaría sino porque faltaban documentos como el anexo de personal u otro sobre las ayudas que reciben de la deje hay en qué partida se van a invertir unos documentos cuya ausencia ha impedido que se llegara siquiera a someterse este punto a votación el portavoz popular Gerardo Oliván ha solicitado al Secretario una aclaración sobre la legalidad de aprobarlos con ese déficit visitaría lugar a un posible recurso contencioso administrativo tras un receso en la sesión para celebrar una junta de portavoces se ha decidido aplazar la votación al próximo viernes veintiocho de diciembre y ya está ya se circula con normalidad en las carreteras aragonesas Tráfico prevé que desde hoy y hasta el día de Navidad se van a producir cuatrocientos setenta y cinco mil desplazamientos terminamos trece grados en Zaragoza nueve en Huesca once en Teruel pues es todo sigue en La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenas