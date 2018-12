Las noticias de Castilla-La Mancha, 18:03 (21/12/2018)

Voz 0325

00:18

una de las madres Rebeca talón nos cuenta que hay una gran grieta que se abrió hace años en la parte exterior del edificio que va a más ya se están abriendo grietas también en las aulas sin que desde Educación sea ganada para solucionarlo la única actuación nos dice es la colocación de unas vallas para que los alumnos no pasen por esa zona ha pedido un supuesto informe técnico que dice tiene la Delegación de Educación en el que se pone que no son problemas estructurales pero no se lo han facilitado hasta el momento desde la Dirección Provincial de Educación Faustino Lozano director dice que no hay problema estructural que cuando exista presupuesto se arreglarán esas grietas ha querido tranquilizar a los padres