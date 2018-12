qué tal Raúl buenas tardes Cataluña a Esquerra que en Queens y el Consell de ministras sabía Barcelona da una truco ocasión han concreta el representante Pujol es para Cataluña ese pregunta que que han Diputació de Barcelona censales capa en un purito de CNN critica la nun si da al aeropuerto fajarse edil Josep Tarradellas juzgado la propulsar al no da origen esa lista Pau Casals producto de la Borgoña de acero parque casado y mientras miles de personas una auténtica cumpla ya total aplastados Martínez Sue otra Sara a Palau Rubert se sientan optimist ritmo allí Balzac y la dimisión del interior Miquel Buch aquesta manifesta sido recurre pesetas gracias tapabais Santi plaza Cataluña sin saturar sea a la casa saliera a la escenario que se sitúa entre la Gran Vía yo pasé

Voz 2

01:08

que esta manifestación continúan las protestas de la de la comisaría de la Policía Nacional de la Via Laietana detallada detallado Transit a está Avinguda Barça lo sabía diariamente a tallada para las protestas ya no son Aste y considera que al no hace una reunió a la capital catalana apartó la Portalada Catalá