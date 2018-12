La Ventana de La Rioja (21/12/2018)

Voz 1 00:00 la Ventana La Rioja Concha Bezares

Voz 2 00:09 qué tal muy buenas tardes llegamos al viernes previo a la Nochebuena y la de hoy sin duda es una noche de nuevo con cenas de empresa así que el ambiente pre navideño se palpa en la calle en esta jornada en la que entrar el invierno de momento de momento el tiempo está acompañando así que vamos a saber qué va a ocurrir en las próximas horas nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología que nos cuentas Alba López

Voz 1876 00:37 mañana sábado aquí en La Rioja iniciaremos el fin de semana con probables brumas y nieblas matinales e incluso nubes bajas en el valle el resto de jornada Nos creará cielo algo más claro con nubes altas las temperaturas mínimas irán sin grandes cambios esta próxima madrugada nocturnas de tres a seis grados mañana máximas que subirán hasta los dieciséis grados en Logroño y Arnedo los quince en Haro y Calahorra hilos catorce en Alfaro el viento soplará flojo del oeste o variable de cara al domingo tendremos un día muy similar al del sábado con cielos despejados y nubes altas y brumas nieblas y nubes bajas en el valle que ojo podrían ser localmente persistentes en las temperaturas mínimas apenas variarán y las máximas bajarán en el valle Irán sin cambios suena ascenso en el resto

Voz 2 01:19 ahora en el centro de Logroño tenemos nueve grados ya aquí en La Ventana les invitamos a que conozcan como Bodegas Franco Españolas prepara la sexta edición del Día de la moda se conjuga enoturismo con moda se va a desarrollar mañana allí enseguida Se lo vamos a contar pero antes lo más inmediato algo que tendrá lugar en menos de una hora y es que la asociación feminista del universo ciudad de La Rioja ha convocado para hoy a las ocho de la tarde una concentración frente al Palacio de Justicia en repulsa por el asesinato de Laura y así como para rechazar el archivo del caso de las temporeros de Huelva Tania González es una de las portavoces que invita a la concentración de esta tarde y además denuncia casos de machismo incluso en la Universidad de labios

Voz 0152 02:01 Juan José invitamos a todos a venir Ike

Voz 3 02:04 la repulsa indignación no se ver solamente en las redes sociales que por allí todos nos quejamos por Twitter por Facebook pero no se queja sino que no te también en las calles que somos muchos y que no no estamos nada contentos con lo que está pasando es por eso que nosotros actuamos dentro de la universidad porque queremos llegar a una concienciación mayor sobre estas situaciones e igualmente siempre en muchos abusos por parte de profesores alumnos y por parte de los propios alumnos A va a alumnas de su propia clase de hecho el año pasado y salieron unas camisetas con unos lemas para las fiestas de peritos que son unas fiestas que se hacen en la facultad de Ingeniería en la que los lemas eran muy muy machistas tipo de vente a la cama conmigo ha aprobado cosas así

Voz 2 03:06 la concentración a las ocho de la tarde frente al Palacio de Justicia aquí en Logroño

Voz 1 03:42 la Ventana La Rioja

Voz 2 03:46 más asuntos la Guardia Civil desmantela una compleja red de tráfico de drogas a gran escala que abastecía la a La Rioja y País Vasco se trata de una de las operaciones antidroga antidroga más importante desde el año en la que han colaborado efectivos de la Guardia Civil de La Rioja y de Euskadi Miguel Ángel Sáez es el portavoz de Comunicación de la Guardia Civil

Voz 6 04:06 la opacidad de este grupo criminal hace que se tengan que emplear numerosos recursos tanto humanos como materiales principalmente debido a que todos sus miembros están bien instruidos en en el ámbito de la seguridad sobre todo a la hora de comunicarse entre ellos y a la hora de desplazarse el diseño de la organización permitía a sus dos líderes realizar las labores de narcotráfico sin llegar a tocar las sustancias estas personas se valían de sus subordinados que tenían un rol definido y aquí estamos hablando desde la persona que transportaba la droga a bordo digo un vehículo dotado de un sistema de ocultación es nominado en el argot policial como Caleta seguramente está droga iba a dos laboratorios donde se adultera hay duplicaba la cantidad después pasaba a manos de los distribuidores finales para salir al mercado

Voz 2 04:56 con esta intervención se ha impedido la distribución de dieciséis kilos de diferentes sustancias como cocaína o speed para ser adulterados en laboratorios clandestinos y obtener así casi cincuenta mil dosis valoradas en más de un millón de euros los laboratorios desmantelados permitían distribuir al mes entre el País Vasco y La Rioja unos siete kilos de cocaína

Voz 6 05:16 tenemos diez más de dieciséis kilos de droga intervenida entre cocaína metanfetamina speed estamos hablando de once kilos de precursores más de sesenta y cinco mil euros en efectivo tres vehículos intervenidos todos los útiles necesarios para la adulteración de de las drogas y lo que sí me gustaría resaltar que los dieciséis kilos estos dentro intervenidos se iban a haber adulterado en los dos laboratorios que esas desmantelado estaríamos hablando cerca de cincuenta mil dosis qué parte de estas dosis si iban haber sido distribuidas durante estas fiestas navideñas estaríamos hablando de más de un millón de euros

Voz 2 05:55 lo dicho una importante operación les contamos también que la Consejería de Salud destaca que la demora media para una intervención quirúrgica en La Rioja se reduce Katy casi dos semanas en un solo año hasta situarse en los treinta y cinco días de media José Miguel Acitores

Voz 1256 06:10 la demora de media de aditivos el indicador que acabo de describir para una operación quirúrgica en el servicio público de salud de La Roja esas situado a fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho en treinta y cinco días trece días menos que el mismo año dos mil diecisiete que estaban cuarenta y ocho cuando dimos los datos noviembre del diecisiete el cincuenta y ocho días menos que la media nacional según los últimos datos aportados por el Ministerio de salida consume Benestar Social que corresponden así

Voz 2 06:36 la mayor reducción a lo largo del último año se ha producido en Traumatología que ha pasado de los ochenta y siete días de media en noviembre de dos mil diecisiete a los treinta y nueve de éste año una reducción de cuarenta y ocho días la tendencia también es a la baja en ginecología cirugía cardiaca otorrino Urología o Cirugía torácica en el resto de especialidades la demora se ha mantenido estable

Voz 1256 06:56 a recordar que a lo largo de este año se ha continuado con desarrollarlo segundo plan de acción dentro del vigente Plan de Gestión de estas te esperas plan de acción que se basa en la optimización de los recursos existentes en el sistema y sobretodo en el trabajo e implicación de los profesionales sanitarios que ya anunciamos a primeros de año y que nos ha permitido reducir la demora media en casi todas las especialidades está dirigido como anunciábamos también sobre todas las sociedades con procesos quirúrgicos de gran impacto en la situación en las listas de espera y en concreto contempla iniciativas encaminadas a incrementar la actividad propia mediante un mejor rendimiento de los tiempos de quirófano en realizando más actividad durante las tardes manteniendo los efectivos humanos y materiales disponemos en la actualidad

Voz 2 07:39 como todos los viernes ha habido reunión del Consejo de Gobierno ha aprobado destinar más de dos coma siete millones de euros para subvencionar la contratación de trabajadores desempleados la portavoz afirma que esta línea de ayudas irán dirigidas preferentemente a contratar personas que desarrollen acciones de análisis investigación innovación o divulgación tecnológica Begoña Martínez con

Voz 7 07:59 el gasto que hoy se aprueba por una parte se va a subvencionar la contratación de desempleados que contratarán tanto los ayuntamientos como las entidades sociales de nuestra comunidad así que así como una serie de acciones formativas que también conllevan un compromiso de contratación de esas personas que hayan sido formadas respecto a la contratación de personas desempleadas hay dos líneas de subvenciones una destinada a los menores de treinta años y otra a los mayores de treinta años

Voz 2 08:31 el cada riojano gastará este año una media de noventa y cuatro coma ochenta euros en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad de mañana Carlos Ruiz delegado de Apuestas del Estado en La Rioja

Voz 8 08:40 en una cifra muy similar el año pasado el año pasado fueron veintiséis millones y medio entonces un gasto por habitante ochenta y cuatro euros calculamos que sea aproximadamente esto con un poquito una ligera subida somos la tercera comunidad Thiem provincia en provincias lo mismo sea somos la verdad es que para la los habitantes que si miramos en Madrid Barcelona y con cantidad de habitantes pues se juega mucho más pero los de los riojanos se puede decir que somos de los más jugadores de Navidad

Voz 9 09:14 el mismo divino turismo de Vino Bodegas Franco Españolas

Voz 10 09:28 pero seguimos en La Ventana en la Cadena Ser de La Rioja mañana sábado Bodegas Franco Españolas de Logroño abre sus puertas a la sexta edición del Día de la moda Se va a contar con jóvenes diseñadores nacionales que intervendrán en cuatro espacios de esta bodega centenaria saludamos vamos a Borja Martínez el ex responsable de marketing de la bodega qué tal buenas tardes

Voz 11 09:49 hola bienvenido muchas gracias Elena Pilot

Voz 10 09:52 a responsable de enoturismo también bienvenida buena está la estaré si con ella vamos a empezar porque queremos que nos cuente qué es esto de vincular la moda con el enoturismo se hace con esta iniciativa como la que va a tener lugar mañana en Bodegas Franco Españolas

Voz 0152 10:07 si nosotros bueno este es el sexto año comenzamos haciéndolo ella hace seis años con la figura de Juan Duyos paso después David en fin por la bodega y más tarde Ana Locking en el cuarto año decidimos darle la oportunidad a jóvenes diseñadores ser un poquito pioneros en este en esta unión en esta vinculación de musica donde moda hay el vino es que bueno habló también de música porque la moda la música él él vino en todo puede estar vinculado a nuestra bodega lo lleva haciendo ya durante muchos años

Voz 10 10:38 bueno decía que desde hace unos años a estos jóvenes diseñadores háblenos un poquitín también de ellos de quiénes son los que mañana van a estar en Bodegas Franco Española

Voz 0152 10:47 tenemos cuatro mujeres y cuatro mujeres con cuatro colecciones muy diferentes de esta colección es más casual a colecciones un poquito más

Voz 12 10:54 qué más diferentes

Voz 0152 10:56 a Buscando una línea hace que podrían ir incluso a a moda Un poco más sofisticada tenemos cuatro mujeres libertad Pertierra hay

Voz 10 11:07 eh aquí tenemos libertad Pertierra Violeta Arellano exacto Fanny Alonso email Oliver Oliver eso es bueno a veces pasa con los nombres bueno y ellos ellas qué van a hacer durante esa jornada no se cuente les a los oyentes quieren saber verdad

Voz 0152 11:24 van a tener cuatro espacios intervenido esta la bodega con sus colecciones es una manera de vincular nuestros espacios centenarios como colecciones innovadoras de moda pero además on a tener sus propios están en el Market porque también es una ocasión para ellas no sólo para presentar sus diseños en la zona de bodegas sino para tener un punto de venta y acercarse a a sus a su público que querrá poder poder acceder a sus colecciones

Voz 10 11:47 idea es en sus creaciones van a tener esa vinculación con el enoturismo con el vino no sé si de alguna manera se va a quedar porque se va a ver reflejada

Voz 0152 11:55 intentamos que las colecciones sí que queden integradas y que tengan coherencia con nuestros espacios y con nuestra con nuestra propia filosofía pero no necesariamente son colecciones adaptadas al mundo del vino sino que forman parte de su de su colección habitual lo de la colección que tienen para esta temporada otoño invierno

Voz 10 12:12 no Elena y cómo se hace esa selección de los diseñadores porque este año cuatro mujeres no siempre son mujeres verdad no sé qué qué criterios se sigue a la hora de hacer esa selección

Voz 0152 12:23 pues seguimos un criterio por un lado bueno abre una convocatoria la convocatoria estuvo abierta hasta el uno de diciembre no es presentan distintas propuestas lo que buscamos como te decía era coherencia intentamos que que esto es de que esto es diseñadores a mujeres au o no en la mayor parte de los casos son mujeres pero que busquen pues que tengan colecciones que han innovado tras sobre todo que ofrezcan algo diferente y que no sean comerciales es decir es dar la oportunidad a profesionales que fabrican en España que hace las cosas que de forma no cien por cien artesanal pero sí sí intentando acercarse un producto de mucha calidad que es lo que buscamos

Voz 10 13:01 en esta sexta edición de de la moda está abierta al público en general a alguien que que quiera acudir lo puede hacer

Voz 0152 13:09 sí está abierta al público en general el Wine fashion Market que es el Mercadillo de diseñadores Si

Voz 13 13:14 muy de moda aire

Voz 0152 13:17 también hay inmobiliario este año en el Fair te está abierto desde las doce de la mañana hasta las nueve de la noche ininterrumpidamente y en el caso de la colección grave intervención de Bodega desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche ininterrumpida

Voz 10 13:29 este de forma libre y gratuita cualquiera que quiera acercarse que voy a hacer mañana sábado pues pasarme por Bodegas Franco Españolas de Logroño pasada llegado un buen rato Iber me como es el diseño como es también el vino verdad Borja porque con él vamos a hablar porque estamos hablando de moda de moda están ahora los vinos semi dulces no creo creo

Voz 11 13:51 los vinos dulces están muy de moda desde hace varios años de hecho en muchas zonas de las típicas zonas de bares coma que puede serlo

Voz 6 13:59 a el de muchas ciudades españolas cada vez se va ser

Voz 11 14:01 en más vinos dulces pero realmente el origen se han puesto de moda últimamente pero el origen de estos vinos dulces no está aquí aunque ahora esté aquí de pero lo encontramos en sótanos que es una una parte de Burdeos lo que está dentro de la región de Burdeos que es donde se empezó a elaborar este tipo de de vinos y como ya sabemos la influencia que tuvieron los franceses en Rioja cuando vinieron buscando alternativas a sus viñedos atacados por la filosofía era uno de esos franceses que una La Rioja fue Frederick y tan habla de que fundó la bodega Franco Españolas en las Bodegas Franco Españolas en mil ochocientos noventa ya desde el primer año desde la primera cosecha eran una un enamorado de este tipo de vinos y desde el primer año empezó a elaborar el el vino Diamante que fue primer vinos de Rioja fuimos también lo vieron digamos como con la moda porque fuimos el vino blanco semi dulce Rioja la pionero como digo el eran un enamorado de este tipo de vinos y y bueno desde que vino en mil ochocientos noventa empezado a ese tipo de vino Icon se consiguió exportarlo a muchos países fuera de España después con el problema que tuvimos con el cierre de fronteras tuvimos un parón en la comercialización de este vino pero con la apertura de las fronteras nuevamente Hemingway que como sabéis iba mucho Sanfermines siempre solía pasar por

Voz 10 15:14 Le pido que hace poquitas yo era un enamorado el vino

Voz 11 15:16 amante hasta el punto que que incluyó alguna referencia a Dios en su obra Muerte en la tarde

Voz 10 15:22 bueno pues sé que una ocasión esta además estas fechas verdad para degustar el semi dulce Diamante

Voz 11 15:27 eso es es justo Navidades las fechas donde va mucha gente compra el vino para cenar

Voz 10 15:32 además es como está de moda pues bueno pues a beber dulce bueno estamos hablando de esta iniciativa de esta sexta edición de Moda vino no en Bodegas Franco Españolas que además tiene un carácter solidario creo porque lo que se vaya a vender ese va a destinar va a tener un buen fin parte

Voz 0152 15:47 parte de los pendones si no parte de los beneficios los que que obtiene la bodega con con la realización de del día de la moda si va destinado a la Fundación Pioneros este año toda la agenda de naturismo la agenda cultural ha estado vinculada algunas organizaciones asociaciones que ayudan a pues a progresar a otros que no tienen tanta no tienen tantos y tantas ventajas Si este año volvemos a colaborar con pioneros lo hicimos durante el cine de verano ir repetimos con el día de la mano

Voz 10 16:17 bueno pues es una iniciativa muy interesante Elena durante todo el año son muchas las actividades relacionadas con el enoturismo que realiza la bodega

Voz 0152 16:27 si empezamos el año y empezamos el año con más Teatro con Diamante en el mes de abril pasamos a hacer el cine de verano en el en los meses de julio después de niñas en familia Halloween Halloween es para nosotros el día de la moda hay por supuesto tenemos otras actividades vinculadas a la música

Voz 10 16:45 hay al vino como es muy actual bueno pues mañana sábado a en Bodegas Franco Españolas y la sexta edición del Día de la moda ha abierto a todo el público que se quiera acercar Elena de Borja pues es no sé si tenéis algo más que contar sino desearos felices fiestas felices Navidades y que vaya todo muy bien mañana eh

Voz 11 17:06 muchas gracias y adiós buenas

Voz 10 17:08 el gasto

Voz 2 18:06 nos vamos ya nos vamos recordando que a partir de las ocho de la tarde hay una concentración frente al Palacio de Justicia en Logroño en repulsa por el asesinato de la profesora Laura lo mismo

Voz 15 18:28 no