Escucha las noticias de las 22:00 (21/12/2018)

Voz 0194

00:48

a esta hora de la noche del viernes un viernes además especial es el fin de semana previo a la Navidad podríamos hacer especial énfasis en cualquiera de las muchas imágenes que nos han dejado las últimas cuarenta y ocho horas en Catalunya cada uno escogerá la suya la imagen del dialogo la reunión de ayer entre Pedro Sánchez y Quim Torra con todos sus peros con todas las omisiones en el comunicado que acordaron pero con toda la fuerza de la negociación y la política la imagen de los independentistas radicales alentados por el activista que encabeza el Govern de la Generalitat al grito de apreté intentando boicotear el Consejo de Ministros de hoy en Barcelona intentando la revolución con la cara tapada con capuchas y blandiendo adoquines y la tercera imagen mejor el tercer sonido que puede quedar sepultado por el grito de las protestas por el humo de los neumáticos quemados las palabras de la oposición del PP y Ciudadanos que sin capuchas intentan boicotear también cualquier posibilidad de negociación no hay espacio para la calma ni para la reflexión sólo sirven los extremos y el tú contra mí se utilizan palabras y descalificaciones sin pensar en las consecuencias se cubren los rostros como decías Se lanzan adoquines se jalea desde las instituciones intente imponer el relato para que nadie se llame a nadie traidor se agrede a periodistas ya hay periodistas que alimentan la tensión y el enfrentamiento todo vale por la audiencia igual que todo vale por los votos yo no sé qué saldrá de todo esto pero déjenme que este viernes predominó prenavideña me asomé a la rendija del diálogo y ojalá la oposición en este país tuviera el sentido de Estado suficiente como para no ejercer de pirómanos y ojalá los independentistas agarrar han la bandera de aquellos ciudadanos independentistas también que hoy se enfrentaban a los encapuchados el enfrentamiento solo favorece a los radicales de eso viven y eso necesita Ángels Barceló