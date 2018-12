Espacio de cine en Hoy por Hoy Elche

Voz 0445 00:00 Antonio esto y no si en la lotería este año tenemos bueno hay en España ha habido los hobbies los Jordi están los Pablo Pablo Iglesias Pablo Casado y nosotros tenemos los Antonio los Antonio que es Antonio Castelo y Antonio Vico en este caso Antonio Vico lo está respetando en la lotería de Navidad pues mira te cuento yo como nadie ofrecía una botella de agua

Voz 1 00:25 pero me atrevo a esta mañana para para beber y Milán que Thomas no puerta por tenía que buscarme la vida trincan puesto para la prensa resulta que hay como tomate pero no hay agua total que han dicho que para encontrar agua tenía que ir a la cafetería hola cantina me han dicho que llama el nombre y la cantina Lourdes y no exagero mentira o quince minutos en una serie de pasadizos laberínticos ese que me han hecho bajar no sé cuánta dos plantas pasa por cinco puertas y de repente he llegado a una cafetería la verdad que muy apañado IB encontrada Kiko con una de las trescientas cincuenta personas que trabajan en este teatro real que es Félix Rodríguez que es el maitre de la cantina del Teatro Real hola feliz porque aquí para vosotros en el fondo especial son un día más

Voz 2 01:09 sí es un día más eh

Voz 1642 01:11 los el séptimo año hoy es un día más de trabajo realmente pero bueno realmente lo dedicamos a dar servicio a Loterías y aquí los niños que desayunan aquí por la mañana ante el sorteo si es un día más de trabajo para nosotros

Voz 1 01:26 yo creo que además eh contábamos esta mañana la primera conexión a las ocho y media justo antes de que se cortara Washington que los niños habían desayunado en el mismo teatro real creo que vosotros la habéis puesto la comida que se han tomado

Voz 1642 01:38 así es esta mañana han venido a las ocho menos cuarto de al lado aquí lo los treinta niños

Voz 3 01:45 eh bueno pues lo lo típico

Voz 1642 01:48 ese zumos sacado chocolate y bollería digo una cosa está nervioso bueno hay de todo hay alguno que ya es veterano en bueno en lo que va mejor los nuevos pues un poco así con una cosilla pero si se portan bien y nos está especialmente nervioso

Voz 1 02:05 sólo Lourdes os escucha Félix aquí el maitre del Teatro Real pues me imagino

Voz 0445 02:10 lo que para vosotros dices que es un que lo hacéis muchas veces pero también debe ser un día especial

Voz 1642 02:15 sí sí claro es un acontecimiento especial mucha ilusión por parte de todo el mundo tener aquí a los niños si cambiar un poquito los que es el espectáculo ópera conciertos poesía es un día muy especial de ilusiones para todos

Voz 0445 02:28 oye prepararle un Mollet a Antonio Vico que es de Jaén de vida no

Voz 1 02:34 el acceso a los demás no sea un desmayo me han pasado decirte que no es su culpa evidentemente de ningún trabajador del Real pero me han cobrado el agua no te que

Voz 0445 02:45 bueno ya está ya está estás añade Antonio venga sigue gracias Un besito está Manuel el está tiene decía antes yo que la lotería Nos asocien nos nos despierta enseguida recuerdos de de la Navidad ahí de la infancia no hay para los niños de San Ildefonso pues es el día de nervios de auténtico estrés oficiales ya es un día especial hacía parte de esa imagen de tu padre cómo eran las Navidades cómo recuerdas la Navidad tu niño Guardiola

Voz 4 03:18 el acuerdo en blanco y negro que no sé cómo la película Plácido de Berna flácidas Berlanga tendrían que ponerla todas las Navidades tras las Navidades el como película obligatoria para todos los españoles

Voz 5 03:29 oye veinte Qué bello es vivir exacto el para ellos pero es mejor que tiene que ver con

Voz 6 03:37 dar el el domingo treinta vamos a hablar con ha con Pérez Andújar de de

Voz 0445 03:42 la de Plácido de las Navidades en el en el cine español

Voz 7 03:45 evidentemente es pues hay y luego están las película

Voz 8 03:48 las las clásicas la de Chencho la de la gran familia que esa pero yo soy de Plácido a mí me parece una película maravillosa

Voz 9 03:56 sí eh les recuerdo que si quieren participar el nueve cero dos catorce sesenta sesenta se quieren unir a estos recuerdos navideños eso sí con la lotería alguna vez han cumplido un sueño Tzipi tú has cumplido recientemente un junio que ha sido ser padre

Voz 0445 04:09 me acabo de ser padres ya se agradecido de una manera muy especial esa paternidad queriendo dar