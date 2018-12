El Gordo de la lotería solo deja un décimo en Arnedo

Voz 1 00:00 Carlos Ruiz delegado de Loterías y Apuestas del Estado en La Rioja buenas tardes hola buenas tardes bueno pues ha terminado el sorteo de la Lotería de Navidad un décimo de el premio gordo en Arnedo otro décimo del tercer premio en Haro dos décimos de un quinto en Logroño además de pedreas terminaciones bueno más o menos así podemos resumir este sorteo extraordinario de Lotería Nacional aquí en La Rioja

Voz 2 00:23 así así tocaba muchos sitios errado sería que en Logroño no pudiese en La Rioja no hubiese tocado entonces bueno también usa correspondido a parte entonces como bien dices un primero tercero y quinto

Voz 1 00:36 me ha llamado la atención están todos los números en el bombo pero verdad en el caso de el Gordo de este tercero que por cierto ha salido tardío SIMO una incógnita es verdad ya parecía mentira ya parecía que no quedaban bolas en el bombo eso números muy pequeños y que no sé si tienen demanda no tienen demanda porque la gente en esto de la lotería supersticiosa no les gusta año Cruz no gustan en general los números bajos no

Voz 2 01:03 así eso es ese las proyecciones de la gente en las lo tenía todo alguien pero que no sea bajo entonces bueno pues estos números salen sobre todo en la parte nos consignan a las administraciones unas unas cuantas series y lo demás lo ponen en el terminal es por eso han salido tantos premios y en tantos sitios de de la de España o sea que es normal cuando se ha visto los tanto el tres mil trescientos cuarenta y siete el primer premio como el cuatro mil doscientos once alcen bajos enseguida nos hemos imaginado que iba a haber muchos pero vamos tampoco pensábamos porque ahí hay en Tor ha tenido que tocan todos

Voz 1 01:40 porque creo que el el primero el premio gordo se ha vendido en doscientos cuarenta puntos de venta prácticamente en toda España

Voz 2 01:47 sí sí sí osea que una media de siete por con por por punto de venta es decir que no no no está muy repartido y bueno pues el el año que viene cuando digamos en los sitios donde no había tocado nunca que Azam

Voz 3 02:00 ahora si esto ya tocó en Ávila pues ahora Carlos

Voz 1 02:06 dice lo que decíamos no toca mirar hoy en listado para las pedreas las terminaciones y supongo que esté estos premios como son menores parte de Joseba reinvertir en el próximo sorteo extraordinario que va a ser ya el de el del niño con la esperanza de que de que si el seis de enero sirios yo un premio importante le corresponda a La Rioja

Voz 3 02:25 sí exactamente bueno ya ha correspondido pero que hayan más décimos premiados y que haya más gente que haya tocado

Voz 1 02:31 bueno en cualquier caso cuando hablábamos esta mañana yo decía que ha apostado por la terminación del siete no sé porqué ya estaba verdad

Voz 2 02:37 bueno hasta eh no no no la verdad es que he dejado de ser ya el el adivino eh he pasado al acto a otras personas y me parece muy bien que haya aceptado perfectamente

Voz 1 02:49 bueno pues nos quedamos con esto con un décimo del Gordo de Navidad con otro décimo del tercer premio con dos décimos del quinto estos lo lo más destacado uno más importante de lo que ha correspondido a La Rioja ahora mirar las pedreas

Voz 3 03:02 mira si yo saludada cobrar porque no pactaría incluso habrá muchos sitios que ya estén pagando no

Voz 1 03:08 o sea que las administraciones esta tarde están abiertas

Voz 2 03:10 tan abierto bueno casi todas están abiertas y está amparando que tanto interesa al que cobra como a ellas para volver a a vender

Voz 1 03:18 claro bueno pues Carlos Ruiz gracias una vez más por atendernos ya esperar al sorteo de mí