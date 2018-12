Hora 14 La Rioja (22/12/2018)

Voz 1 00:00 hora catorce La Rioja Concha Bezares

Voz 3 00:17 qué tal muy buenas tardes pues el tres mil trescientos cuarenta y siete es el gordo de la Lotería de Navidad ha tardado en salir se ha hecho esperar ya ha dejado en La Rioja algo un pellizco Quito un décimo que se ha vendido en Arnedo la pena es esa que sólo sea undécimo Miguel Ángel Santos

Voz 1584 00:37 Concha qué tal pues tal y como ha predicho esta mañana en el informativo matinal el Gordo ha terminado en siete y además ha traído la suerte también a Rioja Baja aunque sea sólo en forma de un décimo ya que en la administración número uno de Arnedo situada en el Paseo de la Constitución ha vendido uno de esos décimos premiados con cuatrocientos mil euros Nos hemos puesto en contacto esta mañana con la dueña de la administración del GIL

Voz 4 01:05 Isabelle hola buenas tardes hola hola qué tal bueno me imagino que contenta no por haber repartido unos cuantos millones

Voz 5 01:12 pues sí muy contenta pero vaya era es que me ha pillado tan de sorpresa venga a buscar el número lo veías y lo encontraba pero ha debido ser un número que hemos vendido por el terminal

Voz 4 01:23 cuando lo tenía hace nada

Voz 5 01:26 sí exactamente no ha sido un décimo de los que tenemos y

Voz 4 01:29 tres sino bueno vendido por terminal es altamente Mabel bueno pues es un décimo que le ha correspondido pues no sabemos a una persona o a varios y no pero bueno Arnedo hoy es noticia no

Voz 5 01:45 crecí aunque sólo sea un poco de dinero pero sí que muy repartido algo pues es que estoy muy contenta y muy alegre lo ojos me hubiese que hubiese sido un número de los que yo hubiese vendido más pero bueno si hay algo es algo

Voz 4 01:59 de bueno pues por puesto que contenta por repartir de ese primer premio de la Lotería de Navidad este año dos mil dieciocho alguno otro premio terminación eh

Voz 5 02:10 es estaba también en ello alguna terminación de cuarenta y siete un par de alguna pedrea pero tampoco como en directo tan lo no lo seguimos del todo bien pues ya veremos sabe lobo esta tarde la lista

Voz 4 02:23 muy además Gil de Gómez muchas gracias enhorabuena

Voz 5 02:27 vale gracias a vosotros adiós

Voz 1584 02:30 más en el resto de La Rioja Baja pues nos tendremos que conformar con si nosotros algún premio con alguna terminación o pétrea

Voz 3 02:39 bueno gracias Miguel Ángel eso es lo que tenemos que hacer muchos riojanos conformar Moscú las pedreas y terminaciones el tercer premio así el último en salir también un número bajo cuatro mil doscientos once ha dejado otro décimo premiado en Haro más madrugadores han sido los quintos pasadas las diez de la mañana los niños de San Ildefonso cantaban un quinto premio el veintinueve mil XXXI entre otras localidades vendido en la capital en Logroño no es útil también han sido tan solo dos décimos vendidos en terminal en el bar Vinuesa de la calle Carmen Medrano son seis mil euros al décimo el propietario del bar nos decía que posiblemente esos dos décimos estén en poder de la misma persona Eduardo Escribano

Voz 0016 03:18 otros demostrado por terminal entonces es muy difícil que haya mucha cantidad para equipar local hemos sacado un número que no ha caído que es lo que les digo a los clientes que yo vendo hacemos uno para todos pero luego puede tocar en nuestros números porque practica pues vamos vendemos por terminar ya sabe mi estación de mixtos con saber porque son iguales

Voz 6 03:38 no es automático

Voz 0016 03:40 amigos au para compartir con algún cliente con algún familiar porque si son dos es que lo ha hecho el mismo sean que ha acaecido palmito por terminar el hombre es bastante sino lo sacas no sacamos nosotros que salgan seguidos de mil euros y son cada uno siendo Camil diez a seis mil euros me suena porque así un número esta terminación pues al menos eso no entiendo digo yo me imagino que por terminar pues puede ser difícil que repita pero bueno imposible no

Voz 8 04:13 Carlos Ruiz delegado de Loterías y Apuestas del Estado en La Rioja buenas tardes

Voz 9 04:18 buenas tardes bueno pues ha terminado el sorteo de la lotería

Voz 8 04:21 de Navidad un décimo de el premio gordo en Arnedo otro décimo del tercer premio en Haro dos décimos de un quinto en Logroño además de pedreas terminaciones bueno más o menos así podemos resumir este sorteo extraordinario de Lotería Nacional aquí en La Rioja

Voz 9 04:37 así así es tocado muchos sitios y raro sería que en Logroño no pudiese la riojano no hubiese tocado entonces bueno también usa correspondió a parte entonces como bien dices un primero tercero y quinto

Voz 8 04:50 me ha llamado la atención están todos los números en el bombo pero verdad en el caso de el Gordo de este III que por cierto ha salido Tardi Ximo una incógnita es verdad parecía mentira ya parecía que no quedaban bolas en el bombo eso números muy pequeños y que no sé si tienen demanda no tienen demanda porque la gente en esto de la lotería supersticiosa no les gusta año Cruz no gustan en general los números bajos no

Voz 9 05:17 así es que de la gente las lo tenía todo bien pero que no sea bajo entonces bueno pues estos números salen sobre todo en la parte sea consignan a las administraciones unas unas cuantas series y lo demás lo ponen el terminal es por eso han salido tantos premios y en tantos sitios de de la de España o sea que es normal cuando se ha visto tanto el seis mil trescientos cuarenta y siete el primer premio como el cuatro mil doscientos once al bajos seguían los hemos imaginado que iba a haber muchos pero vamos tampoco pensábamos porque ahí hay en todos han tenido que tocan torcida

Voz 8 05:54 sí porque creo que el el primero el premio gordo se ha vendido en doscientos cuarenta puntos de venta prácticamente en toda España

Voz 9 06:01 sí sí sí osea que una media de siete por por por punto de venta es decir que no no no está muy repartido que bueno pues el el año que viene cuando digamos en los sitios donde no había tocado nunca que a Zamora si esto pues le ha tocado a nadie en Ávila ha aclarado

Voz 8 06:19 Ruiz lo que decíamos no toca mirar hoy el listado para las pedreas las terminaciones y supongo que esté estos premios como son menores parte de Joseba reinvertir en el próximo sorteo extraordinario que va a ser ya el de el del niño con la esperanza de que de que si el seis de enero sido sí un premio importante le corresponda La Rioja

Voz 9 06:39 exactamente bueno ya ha correspondido pero que haya más décimos premiados y que haya más gente que haya tocado

Voz 8 06:45 bueno en cualquier caso cuando hablábamos esta mañana yo decía que apostado por la terminación del siete no sé porqué y estaba verdad

Voz 9 06:51 bueno hasta o no no no la verdad es que he dejado de ser ya el el adivino eh he pasado el traslado a otras personas di me parece muy bien que haya resultado perfectamente

Voz 8 07:03 bueno pues nos quedamos con esto con un décimo del Gordo de Navidad con otro décimo del tercer premio con dos décimos del quinto estos lo lo más destacado uno más importante de lo que ha correspondido a La Rioja ahora mirar las penas

Voz 7 07:15 crea Fedea si Carlos a cobrar porque eso no trataría incluso habrá muchos sitios que ya estén pagando

Voz 8 07:21 cosa que las administraciones esta tarde están abiertas

Voz 9 07:24 tan abierto bueno casi todas están abiertas y estaban pagando que tanto interesa al que cobra como ellas para volver a a vender

Voz 8 07:32 claro bueno pues Carlos Ruiz gracias una vez más por atendernos ya esperar al sorteo

Voz 7 07:38 encantado por Canarias buenas tardes

Voz 3 07:43 bueno pues este sorteo extraordinario marca el inicio de la Navidad por lo demás estamos en mitad de un dispositivo especial de tráfico con motivo de estas fiestas desgraciadamente anotamos ya una víctima mortal en un accidente ocurrido a últimas horas de la noche de ayer un hombre falleció después de la colisión de dos vehículos en Haro en la rotonda de las calles Rafael Alberti García Lorca el fallecido hombre de cuarenta años natural de Marruecos vecino de esa localidad de Haro la alcaldesa Laura arribado lamenta el fallecimiento de este vecino de Haro destaca en un comunicado asegura en un comunicado que hay que esperar a disponer de todos los datos pero pero los primeros indicios apuntan a que la persona fallecida conducía a gran velocidad bueno mal comienzo de esta operación especial la jefa provincial de Tráfico por eso insisten en pedir precaución sobretodo en estos días en los trayectos cortos Beatriz niega

Voz 0098 08:40 Cuidado con la distracción todos parecía cada día por desgracia estamos más habituados a mandar un mensaje de móvil conducimos indicando que ya estamos llegando en cuanto no suena el móvil nos distraemos esperan a ver qué nos escribe que es lo que quieren y también por favor nada de alcohol y drogas en la conducción que aprovechemos estas fiestas que lo celebremos con familia pero sí lo celebramos y luego vamos a coger el coche nada de ese binomio alcohol drogas y conducción

Voz 10 09:06 muchísimo cuidado al volante ibamos a completa de esta amplia portaba con la previsión del tiempo para las próximas horas

Voz 3 09:15 Agencia Estatal de Meteorología Sergi Loras buenas tarde

Voz 10 09:18 qué nos cuentas buenas tardes a durante estas próximas horas continuaremos con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes bajas y altas además a poco a poco se van disipando esas brumas y nieblas matinales que esta mañana afectaban en la Ribera hoy temperaturas más altas llegamos hasta los dieciséis grados en Logroño quince en Calahorra allí en Arnedo catorce en Haro también en Alfaro el viento por su parte sopla flojo y de la dirección variable en mañana domingo jornada parecida a la de hoy con intervalos de nubes altas con sol y con probabilidad de algunas brumas y nieblas y nubes bajas en el valle las temperaturas mínimas no van a variar o bajarán de forma ligera y máximas que bajarán en el valle mientras que subirán en la Ibérica mínimas que esta madrugada se iban a quedar entorno los dos a cinco grados y máximas que este domingo llegarán hasta los diez en Alfaro Calahorra doce en Logroño trece en Arnedo y Haro el viento por su parte soplará flojo y de la dirección variable

Voz 3 10:42 en Bodegas Franco Españolas se convierte hoy en escaparate de las tendencias en el sexto día de la moda hasta las nueve de la noche todos aquellos que visiten la bodega podrán disfrutar de la moda el vino y la música Elena Pilot es responsable de enoturismo de esta bodega

Voz 0152 10:58 comenzamos haciéndolo ella hace seis años con la figura de Juan Duyos un paso después David Delfín por la bodega hay más tarde Ana Locking y en el cuarto año decidimos darle la oportunidad a jóvenes diseñadores ser un poquito pioneros en este en esta unión en esta vinculación de música IMO perdón de moda

Voz 14 11:15 hay que vino

Voz 0152 11:17 yo es que bueno habló también de música porque la moda la música el el vino todo puede estar vinculado a nuestra bodega lo lleva haciendo ya durante muchos años

Voz 3 11:27 esto se añade este año son cuatro las mujeres diseñadoras que participan libertad Pertierra de Logroño Violeta Arellano de Calahorra Fanny Alonso de San Sebastián y la asturiana May Oliver que usarán sus colecciones para reinterpretar cuatro espacios emblemáticos de la voz

Voz 0152 11:43 tenemos cuatro mujeres y cuatro mujeres con cuatro colecciones muy diferentes de esta colecciones colecciones más casual a colecciones un poquito más y más diferentes y buscando una línea hace que podrían ir incluso a a moda Un poco más sofisticada van a tener cuatro espacios intervenido esta la bodega con sus colecciones es una manera de vincular nuestros espacios centenarios con colecciones innovadoras de moda pero además van a tener sus propios están en el Market porque también es una ocasión para ellas no sólo para presentar sus diseños en la zona de bodegas sino para tener un punto de venta y hace o sea a sus a su público que querrá poder poder acceder a sus colecciones

Voz 3 12:23 por cierto que la cita tiene su lado solidario porque la bodega destinará diez euros de cada expositor así como la totalidad del ingreso de las inscripciones de los está a los talleres a la ONG pie

Voz 0152 12:33 a parte de los beneficios que que obtiene la bodega con con la realización de Delia moda si va destinada a la Fundación Pioneros este año toda la agenda de enoturismo la agenda cultural ha estado vinculada a algunas organizaciones asociaciones y que ayudan a pues a progresar a otros que no tienen tanta no tienen tantos tantas ventajas Si este año volvemos a colaborar con pioneros lo hicimos durante el cine de verano ir repetimos con el día de la moda

Voz 3 14:00 dos y casi veinte minutos seguimos en Hora catorce desde La Rioja volvemos de nuevo a Calahorra con otras historias con el balance realizado desde dos mil dieciocho por el alcalde de la localidad Miguel Ángel

Voz 1584 14:13 bloqueo con Sepes la mejora del Complejo Deportivo Municipal La Planilla y la renovación de la casa Caramiñal son las principales actuaciones de este año que destacó el alcalde de Calahorra en su balance del año dos mil dieciocho El alcalde dijo que este año se ha consolidado los cimientos para el desarrollo futuro de una Calahorra llamada a ser referente turístico cultural y empresarial también que sea priorizado el consenso y el diálogo con los grupos políticos en un ejercicio de responsabilidad institucional el para qué Calahorra

Voz 18 14:45 avance firme gane futuro

Voz 19 14:48 eso es lo que ha dado el consenso el diálogo con los que hace poco como siempre eh eh eh bello provisional es el poder el Mérida de días vamos a Juli de cada dos años ya lo es

Voz 1584 15:34 en su intervención subrayó los aproximadamente dos millones invertidos en el casco histórico de la ciudad en dos mil dieciocho manteniendo la apuesta del equipo de Gobierno por la recuperación y puesta en valor

Voz 18 15:47 de esta zona de la ciudad

Voz 19 15:50 con lo puesto con una inversión de donde hemos mejorado y modernizado los servicios municipales como la debilidad de prohibición los vientos darle a hablar ya plural pero bastón para destacar por instruido la portavoz del perdido que vimos tampoco entonces ya en relación con integrar lo pero lamentó la otra entonces como mucho a la prostitución de un mudo pero lo siento

Voz 1584 16:56 asimismo continuando con su balance recordó la visita del director de Sepes de Calahorra para conseguir desbloquear los trámites con esta entidad

Voz 18 17:05 la

Voz 19 17:07 a mí lo seguro que definitivamente podemos ir porque hay bastantes consideráis la vista problemas judiciales no más vitalista de los expedientes editor qué ha sucedido aquí yo lo puedo seguir vivo eh bueno eran los meses los permitirán a puerto industrial

Voz 1584 17:38 de finalizó su intervención mencionando las propuestas de la estrategia de desarrollo urbano sostenible Calahorra dos milenios de futuro cofinanciada por el Ayuntamiento de Calahorra el Fondo Europeo de Desarrollo Regional que incluye la musealización del sector arqueológico las membranas la urbanización de la calle Arrabal y Cuesta de la Korrika la iluminación de edificios municipales y chimeneas el casco histórico la adecuación a la normativa vigente de la Casa de los Curas la recuperación del talud existente bajo la plaza de la Verdura

Voz 3 18:10 informa ocurrió hoja prevé que la bajada de precios de muchos alimentos marcarán el consumo durante estas Navidades y es que la bajada en los precios de muchos de esos alimentos está al nivel de dos mil ocho es al menos una de las conclusiones que se desprende de la XXIV edición del estudio de evolución de los precios de productos alimenticios de mayor consumo en Navidad de esta asociación de informacón Miguel García Pérez

Voz 20 18:31 es un reflejo de la crisis que estamos padeciendo en los años de bonanza acuerdo subida espectacular queda cortada ya había no informativo de subida del cuarenta cincuenta por ciento determinados artículos en la actualidad desde que estamos en crisis año dos mil ocho esto no sucede muy al contrario sino que hay una moderación en los precios de la alimentación y algunos alimentos es el caso de la famosas angulas hace año que ya ni siquiera se ofrecerá al público porque los precios son prohibitivos estamos en una época de consumo por excelencia en la época de la que la tradición marca mucho con uno tanto por comida familiar pues regalos regalo un estado de ánimo que invita al consumismo pero la crisis no hizo que ese consejo que dábamos de planificar las compras esto ya lo tenemos totalmente asumido

Voz 3 19:21 García Pérez aconseja hacer las compras con antelación y comparar precios eso sí advierte de un ligero repunte del consumo respecto a otros años ya que hay

Voz 20 19:31 un leve repunte en cuanto al gato este año vamos a Kaká de media unos año pasado eran ciento noventa euros en alimentación esa llevándose ciento ciento noventa ciento noventa y cinco pero la crisis hace que el se planifique mucho mejor a la hora de comprar y nosotros volvemos a insistir en que echemos una mirada a los con claro que son de una magnífica realidad a unos precios siempre pijos yo no soy partidario de eso de comprarme una merluza el día catorce para congelarla para comer el día el día veinticuatro y salvo que sea una persona muy experta en técnicas de congelación si la compramos ya congelada aparte laboral dinero estamos convencidos que esa congelación se ha producido de acuerdo a los normas más estrictas de seguridad alimentaria íbamos a tener un plato magnífico el día de nuestra el día de esta celebración

Voz 3 20:42 en esta tarde noche la UD Logroñés juega en Las Gaunas antes del parón de Navidad ya ha jugado en el EDF e a esta mañana ha perdido dos cuatro frente al Levante vamos con los deportes Sergio Moreno buenas tardes

Voz 21 20:56 hola Concha buenas tardes la Unión Deportiva Logroñés juega esta tarde a las ocho en Merca Tondo ante el Izarra Sergio Rodríguez no podrá contar con los lesionados Arnedo paredes Mikel Santamaría Marcos Andrei Olaetxea ni tampoco coño sancionado recupera eso sí a Carles Salvador

Voz 22 21:11 más aparte de hierba artificial es que es la hierba artificial que es ayer artificial es muy antigua donde

Voz 23 21:19 balón bota mucho los apoyos son más difíciles no es cómo estás de última generación de ese acerca más a a lo que es la hierba natural

Voz 22 21:25 esto es todo diferente todo diferente es un equipo que juega ahí siempre que está más adaptado que tienen cogido pues evidentemente las medidas al campo hoy hay

Voz 23 21:34 todo tipo de cosas nosotros pues lo que tenemos que hacer es adaptarnos lo más rápido posible yo creo que todos los jugadores que le esta plantilla practicamente dos ya en juego allí ha experimentado esa esa sensación de jugaré en ese campo y contra contra ese equipo que no ha cambiado o grandes cosas respecto al año pasado entonces bueno pues se prevé un partido complicado ya te digo mucho físico mucha segunda jugada y ojalá lo podamos llevar más tiempo a otro tipo de juego pero pero bueno va a ser complicado

Voz 21 22:01 un partido que viene marcado por el estado de las superficies sobre el que se jugará este encuentro habla Javier barbarie conocedor de la realidad de un Izarra que ha solicitado en muchas ocasiones el cambio de césped artificial al Ayuntamiento de Estella

Voz 24 22:14 bueno eso se llevaba tiempo reclamando un poco o el cambio porque se llevan ya unos cuantos años eh con el tiene mucho llevan mucho tute mucha mucho antes mucho equipo mucho entrenamiento mucho partidos y la verdad que está para los jugadores que le

Voz 20 22:32 equipo de fuera pues no puede jugar pero el de casa

Voz 9 22:34 tampoco es el Calahorra por su parte juega esta tarde en La

Voz 21 22:37 anilla ante el Tudelano en otro derbi riojano navarro de la jornada los de Miguel Sola necesitan ganar para acabar bien un año dos mil dieciocho muy feliz para la institución riojabajeña tras un ascenso muy deseado enfrente Tudelano en horas bajas pero que ganó la semana pasada en su estadio al Sporting de Gijón B es un partido de rivalidad territorial que se ha fijado como día de ayuda al club los socios pagarán diez euros arranca el choque a las ocho y cuarto de la tarde el Calahorra llega con las bajas de Cárdenas Cristian y Almagro escuchamos la segundo entrenador del Calahorra Imanol Nieto

Voz 25 23:08 ya en el fútbol

Voz 26 23:10 sí están estas cosas que tiene el bajas por lesión

Voz 25 23:12 bajas por sanción acumulación de tarjetas pero vaya somos un equipo como dije la última vez que hemos competido como en Copa con todos hemos competido en Liga con todos ir los chavales cada vez que han salido a jugar al competido así que lo tenemos que tener problema porque tenemos plena confianza en todos en todos los jugadores en la plantilla

