Logroño corre sin miedo en homenaje a Laura

Voz 1 00:00 el colectivo locas que corren convoca una que

Voz 2 00:02 dada hoy domingo en Logroño para denunciar el asesinato de Laura lo Elmo en Huelva saludamos a Sandra Arribas qué tal buenos días hola buenos días bueno pues a una hora de que se inicie esa quedaba partirá a las diez de la mañana de Riojafórum con esta iniciativa se quiere de denunciar la muerte de esta joven que un día sales a correr como fue el caso de Laura no regresa a casa allí además de la denuncia también supongo Sandra vivas con esta quedaba se quiere homenajear a la joven asesinaba y también a su familia

Voz 0268 00:39 exactamente con una quedada motivo por desgracia el detonante para convocar una quedada de de esta índole fue bueno pues te el asesinato estas artista que salió de su casa pues no con intención pues es pocero pasear lo que fuera y ya no volvió entonces queremos homenajear la porque ella es un poco la que ha puesto rostro a una lacra que está afectando a tantísimas mujeres todo el día en nuestro país y luego por otra parte él es bueno pues reivindicar que hoy en día por desgracia una mujer no puede ser libre para era salir a correr a salir a cenar lo hiciera sin sentir miedo estoy segura

Voz 2 01:31 eh en las mujeres ya Sandra Rivas no podemos tolerar que por el hecho de serlo tengamos miedo de salir solas a la calle

Voz 0268 01:38 estas que eso no lo podemos tolerar es un poco lo que queremos reivindicar que vivimos en Logroño que es una ciudad bastante segura nosotras hablando entre nosotros entre otras corredoras no no hemos tenido ninguna la ningún episodio que digas es grave tal pero el sentir miedo al ver personas igual un poquito menos iluminadas el parque del Iregua que no tienen nada de luz eh pues la zona de foros bueno la zona de La Grajera Llanera hablamos entonces esa inseguridad sólo en las mujeres porque verdaderamente esta nosotras aquí en el pleno satánica porque parece que somos un colectivo vulnerable y queremos dejar de estarlo

Voz 2 02:28 creo que en antes de que ocurriera esta desgracia este asesinato de de Laura ustedes este colectivo de locas que corren y conocieron un estudio según el cual nueve de cada diez mujeres que salen a correr con reparo con miedo

Voz 0268 02:43 correcto justo la semana antes eh salieron la resultados de una encuesta en la cual yo personalmente participé era una encuesta lanzada por la empresa EDP para lanzar una plataforma llamada sincronizada cuya en embajadora en España es Cristina a mí tres perdedora conocemos muchas de nosotras si el dato más preocupante es que nueve de cada diez mujeres que salimos a correr salimos con cierto miedo elegimos muy bien la hora la zona en la que salimos sentimos cierta inseguridad y me parece que es un dato horrible un dato en ahí que es un noventa por ciento de mujeres pues que que alguna vez te piensan dos veces antes de salir a correr es que eso no es cien por cien libre para decidir lo que lo que quiere decir me parece algo que hay que reivindicarlo ya porque al final es un problema que afecta a la sociedad porque es si te pones el lugar del entorno de esa cita realmente ella ha muerto pero toda su para

Voz 2 03:56 claro amigos todos en torno a

Voz 0268 03:58 afectando muchísimo a todo un pueblo a toda una sociedad entonces está claro que el problema no es sólo nuestro el problema es de todos y como tal tenemos todos que el altar la voz para decir ya basta es una lacra no se están matando por desgracia

Voz 2 04:18 Sandra Arribas no se sale solo a correr y cuando sale tiene miedo

Voz 0268 04:22 tan arriba sale a correr muchas veces tiene miedos es más yo como otras compañeras tengo activados ciertos ciertas aplicaciones en el móvil de localización de de alertas de socorro porque algún día porque bueno tú vas corriendo por la calle te cruzas con personas a veces igual en un tramo te encuentras completamente sola tienes que salir por ejemplo si música o ponerla muy bajita porque quieres escuchar pasos que probablemente se acercan a Ci que nunca me ha pasado nada ido gracias pero el miedo es el tiro

Voz 2 05:07 bueno pues hoy está esa quedaban dentro de nada de una hora a partir de las diez Andreo Forum que recorrido van a hacer ustedes qué previsión tienen de de contar con con participantes

Voz 0268 05:17 bueno pues desde que convocamos la la quedara hasta hoy la verdad es que que hemos tenido de de un montón de grupos de corredores ciclistas de andarines de Logroño así abrumadora ha sido una respuesta brutal aquí el recorrido de una hemos querido hacer un recorrido lineal de diez kilómetros pero queríamos que fue hacía en cualquier inclusivo es que cualquier persona te sintiera bien dices y te da gusto para poder venir entonces van a hacer cinco kilómetros que íbamos a recorrer hacia el parque del Iregua enlazando con la Vía Romana y luego cinco kilómetros más devuelta de tal manera que seis personas hay corredores que quieren hacer un recorrido más corto pues seis kilómetros esos quieren hacer ocho o quieren hacerlo andando estos perritos de sus carritos con sus baby pueden hacerlo porque en cualquier momento digamos la cabeza de de El pelotón va a regresar por la misma ruta va a ser inicio y final en el bajar fueron hace que todo el mundo es bienvenido espero que no sea Tito no seamos muestran esta gente

Voz 2 06:33 seguramente crece y bueno pues Sandra vivas aplaudimos esta iniciativa tenemos que conseguir que ninguna mujer sienta sienta miedo cuando sale a la calle