Escucha las noticias de las 13:00 (23/12/2018)

Voz 1817

02:02

de los tribunales les contamos una sentencia que condena a un hombre a nueve meses de cárcel por enviar más de doscientos mensajes amenazantes a su ex mujer la justicia esto además una orden de alejamiento tanto de su expareja como de la hija que tienen en común información de Alberto Pozas los mensajes y las llamadas amenazantes llegaron durante el divorcio mensajes dirigidos a ella como prefiero que estés bajo tierra haberte con otro voy a joderte la vida hasta que acabe contigo y mensajes dirigidos a la hija que ambos tienen en común vas a visitar a tu hija al cementerio ella se decidió a denunciar unas semanas después cuando paseaba por Madrid recibió una llamada su ex le dijo cuando me toque la niña la voy a matar y luego me mato yo Luis Alberto Aldecoa es su abogado