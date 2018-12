Hora 14 La Rioja (23/12/2018)

Voz 1 00:00 hora catorce La Rioja

Voz 2 00:04 Concha Bezares qué tal muy buenas tardes no han fallado varios cientos de personas han acudido a la llamada del colectivo locas que corren para rendir homenaje a la joven profesora Laura lo Elmo asesinada en Huelva así Logroño ha vuelto a demostrar su solidaridad y más de cuatrocientas personas han salido a correr por Laura por todas Chandra Arribas portavoz del colectivo que integran doce mujeres que todos los domingos salen a correr asegura que hay que alzar la voz y denunciar esta situación ella también en alguna ocasión asegura ha sentido ese miedo a salir solo

Voz 0268 00:46 queremos homenajear la porque ella es un poco la que ha puesto rostro a una lacra que está afectando a tantísimas mujeres todo el día en nuestro país

Voz 5 00:57 y luego por otra parte

Voz 0268 00:59 que bueno pues reivindicar que hoy en día por desgracia una mujer no puede ser libre para salir a correr a pasear salir a cenar lo hiciera sin sentir miedo segura ellos como otras compañeras tengo eh activados ciertos ciertas aplicaciones en el móvil de localización de de alertas de socorro porque algún día porque bueno tú vas corriendo por la calle te cruzas con personas a veces te igual en un tramo te encuentras completamente sola tienes que salir por ejemplos y música o ponerla muy bajita porque quieres escuchar paso que probablemente se acercan hacía así que nunca me ha pasado nada ido gracias pero

Voz 2 01:50 el miedo también en otros puntos del país han tenido lugar actos de homenaje hacia la joven y su familia el más simbólico el que ha tenido lugar en la localidad donde fue asesinada así comienza esta edición de Hora catorce fin de semana en La Rioja en la víspera de la Nochebuena con muchos camino ya de los lugares donde celebrarán esa noche así que desde aquí precaución al volante de momento tranquilidad en los viales riojanos va a acompañar el tiempo bueno nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología donde está Judith Albadalejo qué nos cuentas buenas tardes

Voz 6 02:26 buenas tardes está a lo largo de estas próximas horas las nubes bajas que hemos tenido en el valle desde primeras horas de la mañana ya van despejando se niebla sobre todo persistentes en la ribera baja hoy domingo esperamos una jornada tranquila con tiempo estable en toda La Rioja ambiente suave y temperaturas que suben en la Ibérica y bajan en el valle tenemos para hoy diez grados de máxima en Calahorra once en Alfaro trece en Arnedo y doce en Logroño y en Argo soplan vientos flojos de componente oeste que iban a ir girando durante esta tarde a componente este en el valle mañana lunes volveremos a tener brumas y nieblas a primeras horas en la ribera sobretodo en la baja durante la primera mitad del día en el resto jornada tranquila con tiempo estable mínimas para esta noche sobre los cuatro grados y máximas para mañana de diecisiete grados en Calahorra y Alfaro dieciséis en Arnedo y quince Logroño Genaro terminamos con el viento que mañana soplará de componente oeste flojo o en calma

ya pasan ocho minutos de las dos de la tarde luce el sol en el centro de Logroño tenemos doce grados

Voz 4 03:29 la Biblioteca de La Rioja puesto en mí

Voz 2 03:31 marcha la cuarta edición de la campaña de los cambio una iniciativa solidaria que quita sanciones a cambio de alimentos así que vamos a saludar al director de la Biblia

Voz 5 03:41 PCAS Jesús Ángel Rodríguez qué tal buenas tardes bueno bueno pues es una iniciativa que llega a estas fechas se puso en marcha desde el pasado doce de diciembre digo fechas próximas a la Navidad la biblioteca lanza esta campaña hasta el diez de febrero de dos mil diecinueve y se trata de un programa que permite conmutar la sanción del carné de los usuarios de la biblioteca que han entregado algún tipo de material fuera de plazo por alimentos no perecederos en una sanción posible económica pues bueno de este modo lo que ustedes pretenden es ayudar a las personas más necesitadas así que si le parece Jesús Ángel Rodríguez vamos directamente comete nos cuál es el mecanismo de este programa

Voz 7 04:22 bueno pues el mecanismo ese repite este año por cuarta edición y consiste en en recoger tu ticket en el que han sancionado por un día aportó días quince días en función de los retraso que hayas tenido eh conmutar lo esa sanción de quince días sin leer por un quince Un kilo de de alimentos o tres kilos y fuera más de diecisiete de dieciséis días o cinco kilos si fuera más de treinta días también puedes entregar latas de conserva que eso es una sugerencia de la Cocina Económica que es nuestro colaborador y el destinatario de los materiales que que que recogemos no verbal comida

Voz 5 05:09 de la Cocina Económica que también fue la destinataria el pasado año de de estos alimentos que que se recogen digo yo que el decía que ha comenzado el doce de diciembre hasta el momento qué tal va

Voz 7 05:21 pues que va siempre empiezan poquito de un poquito más van poquito poquito van van creciendo pero ya cuánto nos aproximamos a los las centrales de la Navidad se incrementa muchísimo más porque también hay mucha más prudencia de a la sala infantil claro de de de de los niños que están de vacaciones escolares

Voz 5 05:43 supongo que bueno el que tiene un retraso tiene que pagar un o un kilos de de alimentos y lo puedes lo tiene que hacer pero también puede caber el caso de alguien que sencillamente se acerque hasta la biblioteca llevando estos alimentos perecederos y no perecederos no tiene por qué tener un retraso en la entrega de de los libros sobre el material de la biblioteca está abierto no

Voz 7 06:07 está abierto efectivamente ya el año pasado empezamos a contabilizar que sí que una parte de de los y de las entregas de alimentos que es que recibíamos está eran donaciones que no coincidían con con ninguna sanción no decir que la que son las mujeres las que más eh nos entregan alimentos con lo que bueno el donde que que que los hombres como suele coincidir la sugiere que las mujeres son más lectora están

Voz 5 06:37 cuántos alimentos recogieron el año pasado en la campaña anterior

Voz 7 06:40 el año pasado recogimos seiscientos diecinueve kilos

Voz 5 06:43 bueno no está nada mal supongo que que que esa cantidad sería superior a la anterior ya lo anterior porque a medida que el programa se va conociendo colabora más la gente no

Voz 7 06:52 sí sí vamos incrementando aportando novedades el año pasado aportando de productos de higiene personal pero este año desde la cocina económica ya no nos han dicho que no a una persona porque han recibido un nada ni la donación de que simplemente pues alimentos largas

Voz 5 07:11 en ya los decía Jesús Ángel Rodríguez que aquí son más las mujeres que que los hombres pero supongo que también tiene esa pizca de interés el hecho de que esas quizá esas mujeres en muchos casos vayan acompañadas de sus hijos pequeños para desde la edad más temprana inculcar ese espíritu de solidaridad no

Voz 7 07:30 sí sí sin lugar a dudas eh la la presencia de de la mujer en en la Biblioteca es es considerable islas sala infantil también hay muchos niños acompañados de sus padres que que es digamos que digamos tratan de inculcarle ese hábito y contar un cuento en la en la sala infantil también es que en la infantil también se programan cosas para años con con motivo de esta de de de esta campaña y hemos lanzado una actividad que es dibujar tú receta llenos cuéntanos cuáles tú tu plato preferido para los niños una actividad y luego haremos un una un libro de recetas con los niños

Voz 5 08:14 pues es una iniciativa también muy curiosa y otra cuestión no es sólo está la de la campaña te lo cambio la única iniciativa que programa la Biblioteca de La Rioja para estas fechas navideñas no

Voz 7 08:25 sí sí tenemos un tendremos cuenta cuentos todas las todas las tardes en la sala infantil iba a haber también una campaña que también solidaria que patrocina Cruz Roja bueno Un juguete una ilusión no que va a ser una actividad que se va a celebrar en la Biblioteca de La Rioja para recoger juguetes para para los niños desfavorecidos sí que lo va a gestionar Cruz Roja está biblioteca tiene un montón de de actividades solidarias acabamos de tener Black Light Library cuyos beneficios para al hospital imaginario la limpiara solidaria para que va a coopera con ser que la campaña también que esquiva para con la construcción de una campaña una biblioteca en él

Voz 8 09:10 saharaui no es un poco nuestra colaboración Sofía

Voz 5 09:15 bueno pues son las iniciativas para estas fechas de la Navidad Si director de la Biblioteca a punto de terminar el año unos decía las mujeres más lectora que que los hombres en general los riojanos somos habituales de la biblioteca somos lectores en términos generales

Voz 7 09:29 sí somos lectores Hey ya vaso usuarios de la biblioteca que como está en el centro de Logroño mono se comprende se se se comporta como un venda verdadero centro de reunión y de hervidero social no porque hay tardes que que la verdad que nos en tenemos que pelear para buscar el IBI dotar de servicio

Voz 8 09:52 yo no a causa de las salas que nos demanda la sociedad no desde en el salón de actos de contingencias a otros espacios clubes de lectura pues supongo que tocó

Voz 5 10:02 también vienen determinadas épocas

Voz 7 10:04 sí sí bueno la la Navidad y en cuando hace frío evidentemente la biblioteca se utiliza cuando hace frío no para como recurso de IU como lectura también como lugar de espacio neutral en el que no te van a dar nada no es un es un espacio que es lo que estamos buscando ahora el Ágora no el cuarto espacio que no es ni el hogar ni el la escuela sino un espacio en el que nos encontramos y tenemos una experiencia una experiencia relacionada con la lectura no

Voz 5 10:37 y supongo que sin estas en estos días su en épocas como estas cuando usted igual echa en falta un más espacio no sé qué necesidades tiene ahora mismo la biblioteca

Voz 7 10:50 bueno la básicamente una de las peleas que tenemos ahora es el espacio no al espacio porque esta biblioteca es un poco peculiar no es la Biblioteca Pública del Estado que tenemos que dar un servicio a la sociedad también pero también es la Biblioteca Regional que tenemos que conservar un patrimonio bibliográfico que crece y que nos va a ocupar los Patriots no es esa esa pelea que estamos intentando presentar al Ministerio de Cultura y Deportes para que nos amplíe en las bibliotecas para su presentamos un plan director hace unos años que esperemos que algún año

Voz 5 11:31 las las cosas bueno pues a ver si es cierto que los con los Reyes llega esa ampliación tan demandada en este caso por el director de la Biblioteca Jesús Ángel Rodríguez que vaya todo muy bien todas estas iniciativas que ustedes han organizado coincidiendo con estas fechas de la Navidad gracias por acompañarnos en la Cadena Ser

Voz 8 11:49 muchísimas gracias buenas tardes

Voz 2 12:16 dos Si diecisiete como les decíamos al comienzo más de cuatrocientas personas han salido a correr en Logroño por Laura hay por todas en homenaje a la joven profesora asesinada en Huelva era una convocatoria del colectivo locas que corren que lo integran doce mujeres que todos los domingos se reúnen desde hace cinco años para realizar una ruta por los alrededores de Logroño con la quedada de hoy Se trata de decir que ya basta de que las mujeres tengan miedo de salir solas a la calle es lo que asegura la portavoz de este colectivo Sandra vivas

Voz 0268 12:47 vivimos en un Logroño que es una ciudad bastante segura nosotras hablando entre nosotros central golpe corredoras

Voz 11 12:55 no no hemos tenido ninguna ningún episodio que digas es grave pero ir miedo al ir a poner personas igual un poquito menos kilos minadas el parque del Iregua que no tienen nada de luz y la zona de los pasos por bueno la zona de La Grajera ni hablamos entonces está inseguro

Voz 0268 13:17 era sólo las mujeres porque verdaderamente esta nosotras taza porque es parece que somos un colectivo vulnerable y queremos dejar de

Voz 2 13:30 antes del asesinato de Laura este colectivo conoció un estudio que recogía que nueve de cada diez mujeres salen a correr con reparo o con miedo

Voz 0268 13:38 era una encuesta lanzada por la empresa EDP para lanzar una plataforma llamada sincronizada cuya embajadora en España es Cristina Mitre una perdedora conocemos muchas de nosotras si el dato más preocupante es que nueve de cada diez mujeres que salimos a correr salimos concierto con miedo elegimos muy bien la hora las zona en la que salimos céntimos cierta inseguridad y me parece que es un dato horrible un dato en el que empieza el noventa por ciento de mujeres prestadas que que alguna vez te piensan dos veces antes te salir a correr es que eso no es ser cien por cien libre

Voz 2 14:25 locas que corren aseguran que éste no es sólo un problema que afecta a las mujeres sino a toda la sociedad

Voz 0268 14:31 final es un problema que afecta es la sociedad porque es tu sitio en lugar del entorno de esa tipa realmente ella ha muerto pero toda su familia amigos todos sus entornos está afectando muchísimo a todo un pueblo a toda una sociedad entonces está claro que el problema no es sólo nuestro el problema es de todos y como tal tenemos todos que es alzar la voz para decir ya basta es una lacra nos están matando por desgracia

Voz 2 15:05 más cosas el Gobierno de La Rioja ha firmado sendos convenios con las localidades de aldea lobos torera para en el primer caso financiar las obras del frontón municipal y en el segundo para la reurbanización de diferentes calles Miguel Ángel Santos

Voz 12 15:20 pasajero de fomento de Política Territorial Carlos Cuevas llega al alcalde de Corvera Javier Marzo han firmado un convenio de cooperación para financiar obras que afectan a varias calles del centro en una superficie de dos mil cuatrocientos setenta metros cuadrados los trabajos consistirán en la renovación de las redes de abastecimiento de agua potable y saneamiento y la posterior pavimentación el presupuesto de licitación es de trescientos seis mil ciento ochenta y cinco euros el Gobierno de La Rioja se ha comprometido a financiar el noventa por ciento de la inversión mientras que el Ayuntamiento aportará la cantidad restantes estas obras pretenden evitar el creciente deterioro de las instalaciones de agua fruto de su antigüedad de más de cuarenta años lo que ocasiona frecuentes averías fugas con las consiguientes molestias e interrupciones en el servicio el proyecto contempla la renovación de las redes de abastecimiento de agua potable y saneamiento además de la ejecución de una nueva red para la recogida de aguas pluviales además incluye la renovación de las conexiones con los domicilios situados en estas calles del centro de la localidad también sepa aumentará de nuevo calzadas y aceras por otro lado también Carlos Cuevas llega alcalde de Ocón Ernesto Viguera han firmado un convenio de cooperación al objeto de financiar las obras para cubrir ya condicionar el frontón de aldea lobos con el fin de garantizar la práctica deportiva así como la organización de actividades sociales y culturales durante todo el año ayuntamiento de una solicitado la colaboración económica de la Comunidad autónoma para llevar a cabo este proyecto en una de los seis núcleos que constituyen el municipio junto con la villa las ruedas Santa Lucía Los Molinos IP a ambos convenios se incluyen dentro del Fondo de Cooperación Local con un presupuesto de dieciséis coma seis millones de euros en dos mil dieciocho en apoyo a las inversiones municipales en el ámbito de sus competencias propias como son el abastecimiento de agua red de saneamiento y urbanización de calles o alumbrado público además Carlos Cuevas ha animado a los municipios especialmente a los más pequeños a reflexionar sobre las mejoras que pueden llevarse a cabo en sus pueblos para incentivar la vida en el mundo rural

Voz 13 17:37 sí

Voz 2 18:09 la Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha iniciado un dispositivo especial en Logroño denominado Comercio Seguro que tendrá como objetivo prioritario mejorar la seguridad y prevención de los hechos delictivos de los que son víctimas los comerciantes y sus potenciales clientes especialmente los hurtos robos con violencia o intimidación Javier Labrador es el responsable de prensa de la Jefatura Superior de Policía

Voz 15 18:30 qué va a consistir un refuerzo de nuestro nuestras patrullas tanto de paisano como como de uniforme en en las zonas especialmente vulnerables y durante esta etapa de comercio como las comerciales las principales zonas comerciales de Logroño hay un refuerzo policial y para evitar precisamente que que se cometan hechos delictivos como pueden ser los robos con violencia los hurtos las estafas incluso los timos que hay un repunte de de sobretodo de de de hurtos y ahí de robos con violencia pequeños tirones que dan no llegan a ser en violencia mucha violencia pero sí que son pequeñas ciudades de bolso que pueden llegar a una persona mayor suelo sí que repuntar debido precisamente a las acciones de de personal en estas zonas

Voz 2 19:22 para evitar los robos son los hurtos la policía siempre da unos consejos que según el responsable de prensa son consejos de sentido común

Voz 15 19:29 eh es precisamente evitar estas aglomeraciones de personal hacerlo si Podemos en en horas cae menos personal o las compras de última hora que no está el mucho vamos a locos hacer la compra en dejamos de prestar atención a cosas tan sencillas como es el ejemplo delante bien ha cosechado no en un lado llevarlo cruzado delante cuando probador de un establecimiento de lujo las pesas salimos el probador vamos a coger la pérdida no nos damos cuenta que dejamos el teléfono móvil la cartera el pantalón colgado e también por ejemplo a hacer hacen nuestros pagos en también como solemos ir con prisas si pagamos con tarjeta no tome la preocupación ni siquiera de de dar el salto fue uno poner la mano encima para que no vean la clave incluso hay gente que hable el bolso o deja la cartera en el en el mostrador se gira para para hacer ir deja la cartera sendos

Voz 2 20:24 ah no la vista bueno pues durante estos días y siempre a seguir estos consejos de la policía según Labrador habitualmente Se trata de delincuentes que son ya conocidos por la policía en La Rioja aunque en estas fechas también llegan procedentes de otras comunidades

Voz 15 20:37 no sólo aquí en Logroño dentro de España todas las ganas ciudades españolas cuando se dispara el consumo en estas fechas pues es inevitable que haya está es inevitable no sólo que aumente la actividad policial a la actividad delincuencial de nuestros propios delincuente sino que suelen venir delincuentes itinerantes especializados en hurtos como pues se lo estos que se dedican más a darlo pues se desplazaron a hacer precisamente porque la la la estabilidad

Voz 9 21:08 odio

Voz 2 21:11 en Hora catorce tiempo ya para la información deportiva no fueron bien las cosas ayer para los equipos riojanos Sergio Moreno buenas tardes hola buenas tardes logroñés

Voz 16 21:20 Calahorra desde Logroño cerraron ayer el año dos mil dieciocho lo deportivo y lo hicieron con resultados no del todo positivos la Unión Deportiva Logroñés no pasó del empate en este ante el Izarra y regresó a Logroño con otro partido sin ser capaz de marcar en la portería contraria de esta forma ya son tres los Nos consecutivos en los que este equipo se estrella contra sus propias limitaciones y cuatro los partidos sin ganar ayer Víctor López y Rubén Martínez dispusieron de dos claras oportunidades para haber marcado y haber dado a su equipo tres puntos importantes pero de nuevo el error surgió en el momento definitivo un buen equipo en lo defensivo sin duda a la Unión Deportiva Logroñés que se está dejando parte de sus opciones para hacer pedido de ascensos porque se muestra estéril en el área contraria así valoró el partido Sergio Rodríguez

Voz 13 22:02 si Víctor Rubén

Voz 17 22:04 también hay una cerca acercamientos bastante claras yo creo que en el partido nosotros dado más sensación de peligro ellos hombre ellos lo dan en cualquier momento cualquier saque de banda cualquier balón para la o o cualquier rebote que se queda porque en ellos aquí ellos aquí son muy buenos en eso yo creo que lo hemos controlado en la medida bastante alta defendiendo con la línea bastante bastante arriba para que no nos en botellas en ese tipo de jugadas en ese sentido yo creo que lo que habíamos trabajado lo que habíamos preparado los jugadores lo han hecho lo han hecho muy bien la pena pues eso sabíamos que hoy aquí no ibas a encontrar un juego combinativo posesiones largas sabíamos que era complicado porque es es ya te digo que es un campo muy característico pero bueno por momentos lo hemos llevado a nuestro a nuestro juego y hemos tenido nuestras opciones la pena ya te digo que no seamos un poco desilusiones con no con el resto se no con el juego ni con la actitud poco

Voz 16 22:53 junto a la Unión Deportiva Logroñés cierra el año en quinta posición a cuatro puntos del play off de ascenso pero a doce ocho y seis puntos de distancia de equipos como el Racing de Santander el Mirandés y el Barakaldo que debieran ser los rivales de esta Unión Deportiva Logroñés que ahora está peleando contra el Oviedo de Langreo o el de ha por ser cuartos a final de temporada sin duda lejos de los objetivos marcados a principio de campeonato el Calahorra por su parte sigue sumando y por tanto haciendo méritos para lograr una cómoda salvación ayer se adelantó en La Planilla ante el Tudelano pero de nuevo los de Sola se toparon contra el asunto que les está impidiendo estar más arriba en la tabla la incapacidad para no recibir goles ayer uno más dos puntos menos pero aún así los de Calahorra están cumpliendo los objetivos y se pueden ir tranquilos a este parón navideño por su parte de F Logroño volvió a perder de nuevo ante uno de los mejores equipos de la categoría el Levante ganó dos cuatro en Las Gaunas pero la riojana saben ya cuál es el camino que deben transitar para lograr la salvación cuando se enfrenten a los rivales de su liga defender con orden como están sabiendo hacer ir buscar a banda en punta para que resuelvan los partidos importantes por la salvación que sin duda están por llegar

