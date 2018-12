Escucha las noticias de las 23:00 (23/12/2018)

las once las diez en Canarias

qué tal buenas noches Indonesia se prepara para otras navidades teñidas de luto al menos doscientos veintidós personas han muerto y más de ochocientos han resultado heridas tras su tsunami que los sistemas de alerta no detectaron porque según las autoridades de aquel país no fue precedido como otras veces por un terremoto

a todos pues si no

de la Cruz Roja esta portavoz describía edificios derrumbados vehículos vehículos y árboles arrastrados por la fuerza del agua hay todavía personas desaparecidas y los equipos de rescate tratan de localizar a posibles supervivientes o que es complicado porque las principales vías de acceso a las zonas afectadas están totalmente destrozadas Naciones Unidas varias oenegés trabajan en la zona enseguida hablamos con el director de Save the Children en nuestro país así de la peor de la peor forma posible termina esta penúltima semana de diciembre que aquí en España ha estado marcada por el acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos en materia de regeneración democrática ya esta mañana lo anticipado al portavoz del PP andaluz yo creo que durante la jornada

Voz 4

01:28

la de hoy estaremos contiene de cerrar el acuerdo me Down a medida a partir de ahí ya teniendo claro que queremos hacer nos toca ponernos a hablar de la Mesa del Parlamento y del nuevo Gobierno no