Escucha las noticias de las 03:00 (24/12/2018)

las autoridades y voluntarios siguen sacando a personas de debajo de los escombros en la zona cero de la tragedia Andrés Conde director general de Save the Children España explica a la SER que estas son horas clave y que la rapidez de los servicios de rescate es primordial para encontrar supervivientes

en ese momento lo más importante es la búsqueda de rescate de de las personas que están atrapadas entre los escombros que todavía queda mucha son personas que todavía están con vida pero que si no si no nos damos prisa en muchos de ellos morirán

el Ministerio de Exteriores no tiene constancia de víctimas españolas por el momento de la crónica política ya en España PP y Ciudadanos han cerrado este domingo varios acuerdos dentro de las negociaciones para formar gobierno en Andalucía son veintitrés medidas del pacto de regeneración democrática Andalucía Jesús Sánchez

Canarias y naranjas tienen ya sus propuestas en materia de regeneración democrática y el primero de los veintitrés puntos este apartado es un compromiso a defender la unidad de España pero también el estado de las autonomías esto choca con lo que reclama Box cuyo apoyo recordemos es necesario para que el bloque de la derecha se haga con la presidencia de la Junta PP y Ciudadanos acuerdan además suprimir el Consejo el último andaluz que los altos cargos no cobren dietas medidas contra el fraude y la corrupción leyes para acabar con las redes clientelares e incluso reducir los gastos electorales ir redimensionar la televisión pública andaluza los equipos técnicos siguen trabajando en otros dos bloques restantes de los que quedan flecos por solventar el portavoz del PP andaluz y que salvando el escollo del acuerdo programático queda aún el reparto de los puestos ya en lo claro

hemos de hacer nos toca ponernos a hablar de la Mesa del Parlamento y el Gobierno no que tendrán que hacer pues nuestro presidente candidato Juanma Moreno con el presidente de Ciudadanos Andalucía que Juan Marín yo estoy convencido que estamos dando los pasos adecuados

el próximo jueves se constituye esa Mesa del Parlamento andaluz una vez avanzado enero llegará el reparto de consejerías donde Ciudadanos no tiene prisas

los mensajes y las llamadas amenazantes llegaron durante el divorcio mensajes dirigidos a ella como prefiero que estés bajo tierra haberte con otro Boya joderte la vida hasta que acabe contigo y mensajes dirigidos a la hija que ambos tienen en común vas a visitar a tu hija al cementerio ella se decidió a denunciar unas semanas después cuando paseaba por Madrid recibió una llamada a su ex le dijo cuando me toque la niña la voy a matar y luego me mato yo unas amenazas que las se traducen en una condena firme de la Audiencia de la capital de nueve meses y un día de prisión Luis Alberto Aldecoa es su abogado