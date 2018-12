A Vivir La Rioja (23/12/18)

Voz 1 00:00 sí sí

aquí estamos tomando el relevo en la Cadena SER desde La Rioja qué tal bienvenidos buenos días

a vivir que son dos días comienza aquí en La Rioja vamos a estar juntos hasta la una en este domingo veintitrés de diciembre víspera claro del día de Nochebuena ya veinticuatro ya están aquí las navidades dos mil dieciocho

los que vamos a tratar como siempre hasta la una empezaremos con el tema político para seguir acercándonos al campo de nuestra comunidad sabremos más sobre los problemas que tienen nuestras mascotas por supuesto nos acercamos al deporte

sabiendo más sobre nuestra juventud en la Comunidad todo esto en este a vivir desde La Rioja bienvenidos

Voz 0605 01:02 comenzamos ya en este domingo y lo hacemos con asuntos políticos estamos ya en fecha de confirmación de candidatos así se cerrará dos mil dieciocho para abrir la puerta un año marcado por las próximas elecciones Concha Andreu es ya la candidata del partido socialista a la Presidencia del Gobierno de La Rioja con Andreu hemos conversado sobre los retos que se marca sobre cómo afronta unos meses decisivos que culminarán en las elecciones del próximo veintiséis de mayo

Voz 0496 01:29 Concha Andreu qué tal muy buenos días qué tal buenos días bueno después de todo el proceso ya de manera oficial candidata a la Presidencia del Gobierno de La Rioja el último trámite fue hace unas semanas el Comité federal en Madrid

Voz 1593 01:39 no es así es pues eh que te voy a decir estoy tan ilusionada estoy tan contenta estoy tan feliz de haber conseguido esta unanimidad en torno a mi persona para oye llegar hasta el final llegar a ser la presidenta de La Rioja que bueno que me parece me parece una oportunidad extraordinaria que a veces pienso yo o cualquier riojano que quisiera hacer algo por La Rioja estaría deseando de ocupar el puesto que yo ocupo así que eso pensando en hacer algo bueno por La Rioja

Voz 1593 02:16 bueno pues tengo la suerte de tener una familia que me que me apoya que me anima tengo la suerte de tener un equipo extraordinario donde hemos llega a tener una confianza y una exigencia tremenda entonces afronto con verdadera pasión y alegría estos seis meses que nos vienen por delante porque después van a ser unos años de gobierno de gobierno de gestión de responsabilidad entonces con fuerza y con muchísima ilusión

Voz 0496 02:43 con qué perspectivas afronta el partido socialista a las elecciones del veintiséis de mayo

Voz 1593 02:47 con una perspectiva de de triunfo ya no sólo de gobernar sino de ganar pero de ganar por para una cuestión principal que es la de cambiar el rumbo que está llevando ahora mismo La Rioja no nos gusta el rumbo que está llevando en La Rioja decía algo mucho mejor entonces tengo claro que después de este cuarto de siglo de este Gobierno que no ha llamado a esta especie de ostracismo y agotamiento poco después de este remate final que estando este este fallido el Gobierno está torpeza de de este Gobierno último bueno pues lo afrontó tengo las perspectivas de de triunfo por el de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Voz 0496 03:29 después de los procesos de primarias es cierto que en el caso autonómico con Sandro fue la única candidata pero hubo primarias en Logroño con dos candidatos en después de cerrar todo ese proceso como estaba el partido socialista como ve al partido

Voz 1593 03:40 pues al partido lo veo muy bien ahora como bien dices Se han terminado varios procesos eran tres Elisa también en Calahorra tuvo la oportunidad verdad de de presentarse a las primarias no tuvo contrincante yo tampoco bueno el proceso de Logroño que que ha conseguido para el partido dinamizar resulta que ahora vemos un par pido que está muy bien que está más de movilizado porque hay que ver qué gusto nos daba ver llegar a la gente a Ferraz familias de siempre del Partido Socialista simpatizantes nuevos sea visto una renovación una ilusión rejuvenecimiento IBI bueno el candidato nuevo que no podemos estar más contentos una persona extraordinaria con un buen corazón y con unas ganas tremendas de trabajar que a veces hasta nos deja a todos sin aliento porque está continuamente con reuniones con bueno informando se en empresas en informando eso también de todo el funcionamiento de muchísimo dos cuestiones que tienen que ver con el Ayuntamiento la verdad es que ve al partido bien encaminado y con mucha ilusión también

Voz 0496 04:45 qué va a ofrecer el Partido Socialista a los ciudadanos de esta Comunidad autónoma a los ciudadanos de los diferentes municipios de las ciudades el próximo veintiséis

Voz 1593 04:52 les voy a dar la oportunidad de recobrar la ilusión de poner a nuestra comunidad donde se merece que nuestra comunidad puede llegar a donde quiera pero también quiero transmitir la confianza de que con una buena gestión por nuestra parte se puede conseguir lo que se quiera cuando los riojanos y las riojanas se ponen en marcha deben conseguir el objetivo que quieran y eso lo hemos visto en otras ocasiones y en otras en otros tiempos yo quiero volverá a a que los riojanos se crean en sí mismos y ese orgullo decir bueno pero si tenemos una materia prima un territorio una forma de salir de las adversidades que no Nos gana nadie bueno pues quiero eso es ofrecerles esa oportunidad ese hay luz que recubren la ilusión y la confianza la gestión una buena gestión que que confluye al final no hace falta que es crecimiento crecimiento necesitamos crecer llevamos tres años creciendo los que menos de toda España como es posible teniendo la materia prima que tenemos no sólo la la materia prima por ejemplo agrícola y demás no la materia prima la materia humana cómo es posible que seamos los últimos en crecimientos que la gestión ha sido nefasta por lo tanto ofrece vamos a ofrecer una gestión para crecer crecer y crecer dentro de la igualdad porque es muy fácil que crezcan los que más tienen mientras tanto vas dejando a los que menos recursos tienen atrás no crecimiento socialista que es el crecimiento en igualdad y eso lo vamos a hacer porque sabemos hacerlo

Voz 0496 06:29 en principio el escenario estaba muy abierto para el próximo veintiséis de mayo parece que el tiempo de las mayorías absolutas ha terminado todavía queda mucho yo sé que a ustedes no les gusta hablar de qué va a pasar al día siguiente pero bueno ahí el escenario de pactos está abierto yo no sé si el Partido Socialista preferiría girar a la izquierda mira a su izquierda si la suma da así teme que el centro derecha si la suma da puedan pactar entre ellos no sé qué

Voz 1593 06:52 intuye que puede pasar muy bien ha planteado muy bien el escenario que baños vamos a encontrar a izquierda derecha el escenario efectiva ah pues se se va a repartir no sabemos hasta qué punto todavía no sabemos por qué qué peso van a tener va a tener por ejemplo un partido nuevo que está apareciendo que aparecido las elecciones andaluzas pero es lo que está claro es que ahora no es momento de decir nada porque está todo en manos lo que voten las riojanas y los riojanos por lo tanto esperaremos a ver qué qué quieren para La Rioja esperaremos a a ver el resultado y hay una cosa clarísima hemos demostrado el el grupo parlamentario socialista el Partido Socialista hemos demostrado la capacidad de diálogo hemos dialogado con el resto de de fuerzas políticas con el resto de grupos parlamentarios de una manera extraordinaria relajada hemos llegado a acuerdos hemos llegado también a disenso porque también cada uno tenemos nuestra opinión bien bien formada de una u otra cuestión pero sabemos dialogar por lo tanto eso no nos tiene que dar ningún miedo el escenario será el que digan los riojanos y una vez lo tengamos sobre la mesa habrá que defender nuestro proyecto y nuestro proyecto es el único que va a sacar a La Rioja

Voz 4 08:07 de este ya le digo de esta especie de de dejarse llevar

Voz 1593 08:11 sin tener una iniciativa propia nuestro proyecto lo que quieres que cojamos la iniciativa todos los que quieran apoyarnos en este proyecto serán bienvenidos

Voz 0496 08:20 a lo largo de Andalucía Le preocupa lo que ha pasado en Andalucía pérdida de un buen número de escaños del Partido Socialista abstención la irrupción de un partido como Vox

Voz 1593 08:29 lo que ha ocurrido en Andalucía la verdad es que no sorprendió la irrupción extraordinaria de Vox pero lo que ha ocurrido en Andalucía nada tiene que ver prácticamente con casi ninguna comunidad pero con La Rioja mucho menos porque ahí se dieron varias circunstancias todas juntas que parece que han hecho la tormenta perfecta una tormenta perfecta que ha permitido ganar al Partido Socialista eso no lo tenemos que olvidar pero el hecho de llevar treinta y seis años gobernando es eso es un hecho lógico de pensar que bueno pues hay un agotamiento y hay también una desmovilización de las personas porque bueno como es algo que ya está ahí por lo tanto eso aquí no pasa con el Partido Socialista que abandonen los riojanos las riojanas que está pasando con un gobierno que lleva aquí en La Rioja un cuarto de siglo pero en un no es extrapolable el resultado de Andalucía a La Rioja lo tengo claro

Voz 4 09:18 yo confío perfectamente en el pensamiento de consenso

Voz 1593 09:22 lo que tiene y de y de no se hizo buen trato que tiene los riojanos las riojanas de la no sé de de la libertad y de la tranquilidad para para votar al porque les beneficia a ellos yo creo que nada nada tiene que ver es cierto e cuando hablamos de vos ni las encuestas ni los encuestadores contaban con

Voz 5 09:44 su presencia

Voz 1593 09:46 afortunadamente aquí en La Rioja no hay lugar para los extremos cada votantes era por supuesto libre de votar lo que quiera pero la tranquilidad social que hay en La Rioja se transmitirá en en los resultados electorales

Voz 0496 09:59 es una cuestión más ya más de actualidad y asistimos el otro día una comparecencia del Gobierno para anunciar que retiraba al proyecto de ley de Presupuestos y el proyecto de Ley de Medidas Fiscales con lo cual el pleno previsto de las enmiendas a la totalidad no se celebró compareció el presidente del Gobierno de La Rioja para anunciar que se había aprobado un proyecto de ley con cuatro medidas que incluía esa gratuidad de cero a tres años bajadas de impuestos nuevas deducciones por nacimiento de hijo la tarifa cero para autónomos y además el presidente pedía en urgencia hay que esa los trámites incluso que el Parlamento declarará hábil el mes de enero para que esto se aprobará cuanto antes qué va a hacer el Partido Socialista

Voz 1593 10:34 me gustaría hablar directamente con el presidente Cenicero eso le digo pero está usted seguro de que esta rabieta de que esta rabieta va a llevar a La Rioja a un buen fin me gustaría decírselo nosotros a nosotros nos parece oportuno que es que la que la educación de cero a tres años a gratuita faltaría más el presidente Sánchez lo tiene previsto para sus presupuestos generales claro que lo apoyamos claro que apoyamos que se baje la tarifa para los autónomos para potenciar a el trabajo de autónomos y que no que no tengan peso encima claro que sí pero le diría pero usted se quiere que se hacen las cosas de peso económico así por una rabieta es decir venga y ahora por lectura única ya que nadie me enmiende nada de Miley porque no sólo quiere ha pedido que no se cómo lo planteara ni siquiera hemos leído el texto porque no sé si lo ha registrado así sin él lectura única ir rápido sin enmiendas pero cómo es posible que leyes de tanto peso tanto peso económico y para un futuro de La Rioja como es la gratuidad de cero a tres años sea sin diálogo sin posibilidad de enmiendas de mejora pero en qué cabeza cabe ha perdido el juicio yo creo que este final fallido de esta legislatura está acompañado de un presidente que no sabe si del casco de la Herradura si me permite la expresión no no no le veo mi revés el el hecho de no aprobar los presupuestos de hacer una enmienda a la totalidad era lógico porque eran unos presupuestos iguales que los anteriores y los anteriores nos han llevado a esta situación verdaderamente de ser de no crecer en nada el desarrollo económico de crecimiento de deseo

Voz 5 12:16 los últimos por lo tanto eso era lógico pero

Voz 1593 12:18 esta rabieta claro que estamos a favor de la gratuidad de cero a tres claro que estamos a favor de ayudar a los autónomos pero por el amor de Dios vamos a dialogar y a trabajar en mejorar la ley que él ya no está en mayoría absoluta vamos que no sabe trabajar dialogando me parece lamentable a la verdad

Voz 0496 12:34 Concha Andreu gracias buenos días buenos días muchas

Voz 1593 12:36 hacia el mantenimiento más

Voz 0605 13:22 yo oye en A vivir nuestra tierra este espacio habitual de los domingos hablamos de la poda la poda en viñedo y frutales y hablamos con Adrián Martínez el ex técnico de la UGR

Voz 8 13:32 bueno pues continuamos ahora nosotros somos a nuestra

Voz 3 13:36 tierra nos sumamos a no

Voz 8 13:39 Nuestro campo desde una actividad a que no tiene un periodo muy concreto muy específico pero que sí hay que ser prudentes a la hora de afrontarlo y hablamos de la poda en términos generales referido bueno también al viñedo lógicamente pero también a frutales este periodo no repito no tiene una fecha concreta ni mucho menos pero sí que es verdad que he referido al viñedo y según

Voz 3 14:02 Nos cuentan los viticultores pues

Voz 8 14:04 eh comienza a fraguarse una buena vendimia precisamente cuando se lleva a cabo esta actividad esté laboreo en el campo que es la poda no vamos a hablar con Adrián Martínez técnico especializado de la Guaje sobre este asunto

Voz 9 14:21 hola qué tal estás

Voz 10 14:23 ahora que ganarían buenos bueno

Voz 11 14:26 días decía que que no tiene un periodo muy concreto aun cuando todos sabemos que la pueda de cazar inevitablemente en otoño especialmente cuando la hoja seca e verdad

Voz 10 14:37 exacto hay que esperar a a que se caigan para que todas las instancias de reserva que tiene esa opa pues se acumulen los sarmientos para que acumule sustancias va ir puedan brotar correctamente de cara a la primavera siguiente

Voz 11 14:52 y sucede lo mismo con los frutales por lo tanto cuando la hoja cae cuando esa savia esa sangre del árbol está concentrada en el tranco no

Voz 10 15:01 he trato digamos Canada cuando están en parada vegetal que iba a dichas plantas cuando hay que hacer el apoda al que ya ha acumulado de pues todas las instancias de reserva y es cuando esas heridas de poda pues no dañaría a la planta

Voz 11 15:17 no cabe duda de que existe en pobladores viticultores su titulares que tienen unos conocimientos cualificados hay especialistas formidables pero pregunto iraquí es una cosa y su contraria exige una tecnificación una cualificación Pardo aprueba por otro lado el primero en volar cuenta la leyenda fue unas no al azar lo cierto es que son dos verdades que se contradicen lo importante es hacer la poda para que larva sólo el arbusto en el caso del viñedo bueno pues Evo evoluciones se desarrolle en las formas que queremos me pregunto yo si dentro de esas tradiciones de esos hábitos que existen en la poda y aquí no vamos a inventar nada nuevo hay alguna cosa técnicamente mal hecha que tradicionalmente se ha hecho mal

Voz 10 16:01 pues no dado que siempre me ha dado mucha importancia a esta labor la es la labor que te permite pues cuando están estas plantas información formal formar las o regular o regular la carga que vendrá de cara a la cosita siguiente entonces digamos pues en antiguamente sí que es cierto que tan se dejaba excesiva carga pero poco a poco y la tendencia es tener una mayor frías y eso se consigue pues pues dando de una manera profesional y correcta

Voz 11 16:34 ya implícitamente en tu respuesta vemos que ese va evolucionando porque ahora se persiguió el hay una eliminación una limitación de tonelaje en el viñedo y por lo tanto esa obsesión por dejar muchos pulgares por dejar pues lo que denominan en algunas zonas banderas eso sarmientos largos no tiene mucho sentido por lo tanto hay que ir evolucionando y adaptándose a las nuevas demandas porque la cantidad va en detrimento de la calidad esto es incuestionable y efectivamente es en este periodo cuando comienza a forjarse no esta esta idea podar de otra manera distinta no

Voz 10 17:07 exacto digamos que habladas Porras pues a pesar que los frutos que se desarrolló en el mejores me dado que se dejarían las yemas muy juntas pues habría en muchos frutos muy concentrados y digamos pues que pondrían en peligro pues la creación la penetración de productos fitosanitarios entonces podrían desarrollar patógenos de una manera más fácil

Voz 11 17:34 que es fácil entender efectivamente el exceso de cantidad de fruto impide efectivamente la oxigenación a través del viento exige la el impedimento de que filtre bien los fitosanitarios que se aplicarán posteriormente no bastante hay que establecer una gran diferencia entre la poda de del viñedo por ejemplo la poda del árbol frutal que esta

Voz 12 17:54 es inmensamente más dificultosa

Voz 11 17:57 más delicada en fin todos los árboles son merecedores de poda cada año en todo tipo de frutos

Voz 10 18:03 sí digamos que dependiendo del árbol y hay distintas técnicas de podal que permite que permite asegurar la cosecha digamos que no se puede no se puede daría igual pues yo que se hizo que la avisos cara cada planta cada variedad mi que tiene sus peculiaridades y en cuanto apoda

Voz 11 18:21 comiendo que conviene formal si ya eso te dedicas a formar vemos muy distinta a la poda del olivo a la poda del melocotón Haro el peral con pera conferencia vemos es muy diferente el tratamiento de uno metro en la poda existen grandes diferencias también en la poda entre frutales no

Voz 10 18:37 ahí ya te digo deteniendo incluso también dentro de la misma especie dentro de variedades diferentes desvalida de también y que para las diferentes pues por ejemplo en Viña la variedad verde como las que están más lejos del de la cepa son las más son las que traen fruto entonces digamos tiene estas cepas habría que dejar más edad son las más extremo de las las a la aquí más más temporadas de base frente a la tempranillo que por ejemplo pues las bien más más más más más a la cepa te digan hoy día en el racimo entonces pues dependiendo de la misma especie que es la vi deprimido variedades también hay que pueda dar diferentes bueno eso no me polar a otros a otros árboles claro giro

Voz 11 19:28 quiero pensar que efectivamente hay que estar formándose permanentemente además no deja de investigarse cuál es la la manera más aconsejable de podar para buscar la calidad no la cantidad etc etc como es el caso que nos ocupa en el en el viñedo especialmente no Bonnie en todos los frutos en general se busca la calidad más que la cantidad no esto es así desde luego Ángel realizan cursillos de formación en este sentido cada año llega una nueva generación que que poda por primera vez combinen que que quiere formarse y en este sentido no

Voz 10 19:57 por supuesto nosotros desde la Unión siempre hemos dado mucha importancia a la formación de nuestros afiliados que sepan por qué hacen las cosas oí si hacen algo porque lo hace bien y porque la temas con el objetivo de hacer las cosas bien reforzar y mantenerlas las cosas mal que haces mal pues corregirlas llevaban y estamos por distintos pueblos en los cuales pues afiliados y no afiliados pues podrían apuntarse así y seguir aprendiendo

Voz 11 20:30 hay otra variable que vamos a introducir es la que yo quería hablar no cabe duda de que esa plantación de viñedo por ejemplo información de base aunque creo que es así como se denomina ya está pasando a mejor vida vemos cómo ahora se piensa más en la cosechadora la vendimia Bedera para recolectar la uva por lo tanto la plantación es distinta es más lineal incluso me atrevo a decidir is sin juzgar que vemos viñedos conformación de seto es decir ahí cambia también la la la poda

Voz 10 21:00 sí por supuesto y digamos que generalmente las escaleras está bien asentadas en la forma de corrupción que el doble cordón enrollado hasta el presente digamos al vaso que está el vaso característico estaría formado por tres plazas por tres brasas si entonces digamos que a la hora de podar claro dependiendo del sistema de conducción de viñedo pues también cambiaría la poda de un sistema de conducción a otro

Voz 11 21:26 por lo tanto los tiempos están cambiando era muy pocas los viñedos plantados en espalda en la actualidad la mayoría de ellos se plantan de esta manera pensando en la vendimiadores a la hora de recolectar por lo tanto hay que adaptarse nuevamente a una nueva forma de de de podar y luego desde un punto de vista técnico gran también quería preguntarte vemos como el

Voz 9 21:45 a una máquina

Voz 11 21:48 sí rompe los sarmientos inicialmente luego la Puebla es más fácil para el probador esto resulta aconsejable está trayendo buenas noticias malas esta tendencia va creciendo en no no vemos que está estancada que que que pese a rompen los sarmientos inicialmente con la maquinaria oportuna he luego se Ciudad de la prueba pero no está siendo generalizado esto

Voz 10 22:07 y bueno o digamos los en Parra use la pre pueda es un sistema pues como muy bien ha dicho para que el viticultor luego pueda pueda ir las operaciones que facilite luego lo malo es que luego digamos que esos restos de Sarmiento digamos que es la misma parcela el poder es posible peligro de propagación de enfermedades públicas que estoy en el sarmientos entonces lo ideal sería sarmientos fuera de la parcela quemarlos para que no se propaguen enfermedades de este hongo

Voz 11 22:41 osea la prepa llevado desde luego no se ve mal pero no sé si acaso se ve mal por que pueda propagar enfermedades que están latentes en ese Sarmiento no

Voz 10 22:51 eso eso

Voz 11 22:52 es bueno pues ya lo cierto es que no existe un periodo de pero conviene eso sí una vez que la hoja caído el periodo otoñal eso es incuestionable nadie lo duda ICOM conviene de finalizar antes de que llegue la primavera

Voz 10 23:05 sí digamos que la mejor poda aquí en estas zonas es la que se hace en febrero o marzo es una poda tardía ni me he sentido dedique de Al podar tarde y retrasaría la protección y pasaríamos ese periodo repelido por heladas primaverales que ese día pues fundamentalmente en abril

Voz 11 23:26 sin esas trae malas noticias allá por San Prudencio es verdad que pueden traer malas noticias por último una pregunta muy técnica que se nos olvida Pulgar por debajo de los cero grados Nava aconsejable o qué temperaturas la mínima para podar

Voz 10 23:41 pues más que nada no hay uno de lo mejor es pues siempre hay dudas por encima de cero lo único que es la única precaución es que pues eso que la planta de temporada vegetativo que no muy va sabia la principal al cinto más que para qué estamos haciendo una correcta apodado en el momento oportuno

Voz 11 24:01 la principal cualidad virtud para poder podar bien es que la savia en depósito no este pululando por por no lógicamente la savia este eh baja en sin actividad de ningún tipo bueno pues había muchas gracias muy amable un abrazo

Voz 10 24:17 nada muchas gracias a vosotros así con lo que queráis contar conmigo y con la Unión de Agricultores por supuesto que sí

en esta mañana de domingo este a vivir desde La Rioja nos detenemos en temas deportivos

Voz 2 24:31 cerrando el año siempre pensamos

Voz 14 24:59 hoy es ya cuerna no

Voz 0622 25:05 Rafael Leza la Navidad lo que lo que el polvorones

Voz 14 25:09 está Juan

Voz 0622 25:12 la San Silvestre es sin duda la carrera del año yo os doy unos cuantos motivos primero que cada ciudad picada pueblo organiza su propia carrera y esto democratiza y facilita el hecho de salir a correr el último día del año es la carrera del año porque cierra el año evidentemente porque nos permite correr con la hoja del calendario cambiando totalmente porque es una la carrera que que que unos corren disfrazados y otros se lo toman súper en serio pero todo se mezclan y nadie protesta porque es una fiesta del deporte como fiesta se lo toma todo el mundo hay hay muy buen rollo en el ambiente la verdad es una carrera que se corre en solitario sin duda pero acompañado por miles de personas con este mismo sentir con esta misma manera de despedir el año es una carrera fantástica porque si vienes aquí corres por el centro de la ciudad bajo las luces de Navidad Easy vuelves a casa por Navidad como dice el anuncio te permite correr por las calles de la ciudad de tu ciudad que te vio nacer es una carrera que corres con la cuadrilla que lo haces junto a tu primo que viene de Madrid o tu prima que viene de Barcelona unos amigos que vienen de Valencia a disfrutar de la Nochevieja en Logroño es la carrera del año por muchos motivos todavía te puedes apuntar a la San Silvestre de Logroño y queremos aprovechar este espacio para conocer algo más sobre esta prueba para ello damos las buenas tardes a Gonzalo Rodríguez que es el codirector técnico de la San Silvestre Logroño muy buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos La Rioja

Voz 12 26:35 hola qué tal buenas tardes si bien una de las carreras más divertidas del año pasado la carrera para disfrutar para divertirse para pasarlo con amigos para cerrar el año de una manera fantástica y haciendo deporte

Voz 0622 26:48 tenemos además un digamos que en una misma prueba tres espacios bien diferenciados no para diferentes tipos de público porque por ejemplo si te parece empezamos Gonzalo por la mini San Silvestre

Voz 12 27:00 vale que es hasta los catorce años no exactamente es una prueba de está pensada para los críos para que los niños puedan corre con sus padres que lo deseen es una prueba que tiene una distancia cercana al kilómetro comparte la salida y parte del inicio de la prueba es un poco lo más emblemático de la carrera el inicio por la calle Gran Vía Salim los desde la Concha del Espolón iniciamos por Gran Vía para girar para ver a ir a terminar frente a la Delegación de Gobierno ese kilómetro que pueden correr los chiquillos con sus padres o los que sean un poco más mayorcitos hasta catorce años es el kilómetro que finaliza el año en esa carrera fantástica con con los amigos las cinco

Voz 0622 27:47 media verdad después tenemos la San Silvestre Popular que son cuatro kilómetros que yo creo que está bueno lo ha puede correr todo el mundo también no

Voz 12 27:55 si todo el mundo ya te digo es una carrera pues eso popular y festiva es una carrera festiva en la que la gente sale disfrazada como ya viene siendo habitual en en la desde hace bastantes años hay de hecho hay premios a los a los disfraces como cada año para que la gente que siquiera quiero hacerlo pueda disputar la disfrazado era solo o en o en grupo es una carrera apta para para todos los públicos todo el mundo puede hacer esa distancia al ritmo que quiera ir para disfrutar

Voz 0622 28:28 ya está empieza a las seis y después tenemos la San Silvestre larga la de nueve kilómetros que esto como el mundo del atletismo el mundo de correr está tan de moda pues al final también es muy populares estas también se corre pues con la familia a los amigos con con con el primo que viene que hay que hacer atletismo también en su ciudad está también una carrera bonita no

Voz 12 28:46 es una carrera que comparte la primera vuelta con la carrera popular pero tiene una segunda vuelta en la que ella completamos esos casi nueve kilómetros eh totales en los que pues eso como bien dices una cadena en la que la gente ya pues va un poco más tener cien un poquito más competitiva pero sin dejar de lado ese aire festivo de la de la prueba

Voz 0622 29:12 participación la gente se puede todavía apuntar en estas tres modalidades e recuérdanos dónde lo pueden hacer

Voz 12 29:18 pues mira este año como novedad y para facilitar en la medida de lo posible la inscripción para que no se tengan que desplazar a los centros deportivos hacer la inscripción hemos realizado la inscripción online a través de la página web de Logroño Deporte entrando en la página hoy de Logroño Deporte te inscribir reservar tu camiseta en cualquiera de las tres pruebas para la mini la popular y la ILE lo Ca desde el día treinta de noviembre está transcripciones y estarán abiertas de manera online hasta el día veintisiete a las tres a partir de ese de ese momento abriremos un plazo de inscripción presencial que serán los días veintiocho veintinueve y treinta en lo que también coincidirá ese mismo son las mismas horas con la entrega de camisetas y dorsales de todo ese abanico de tiempo que hemos tenido abiertas las inscripciones para que puedan venir a recoger sus camisetas y sus lo sales

Voz 0622 30:19 para ponía acabando Gonzalo previsiones que esperáis una altísima participación récord como lo lo estáis enfocando

Voz 12 30:27 yo creo que la idea es mandar

Voz 15 30:29 leernos el eh en lo que venía siendo ya una prueba pues de las más punteras de

Voz 12 30:37 a nivel de participación en el calendario de carreras populares en en Logroño el año pasado estuvimos cerca no sólo siete mil doscientos participantes yo creo que este año es mantenerlos porque ya es una cifra bastante considerable sería una una cosa muy especial una cosa importante

Voz 0622 30:55 por Gonzalo que nada mejor que correr para hacerle hueco al cordero y al cabo de la posterior cena así es gracias Gonzalo sábado muy fuerte

Voz 12 31:04 un saludo a vosotros entonces

llena este espacio dedicado a las mascotas a nuestros animales de compañía de la mano del hospital veterinario Albéitar hablamos de la especialidad de oftalmología con el especialista Jorge Vergara

Voz 3 31:31 en los próximos minutos hablamos de animales de compañía anima a hablamos de mascotas hablamos de la mano del hospital veterinario Albéitar situado en el número siete de avenida de Navarra y Cantabria que nos acompaña semanalmente para acercarnos precisamente este mundo que crece que las personas bueno pues en la mayoría la inmensa mayoría sentimos un afecto y un cariño especial los protegemos precisamente cuidando los desde un punto de vista es saludable bueno pues el hospital al Beitar hospital veterinario al Beitar está precisamente en el origen de esta conversación que queremos mantener en este caso con un veterinario especialista así pues entramos en una especialidad concreta que que lleva a cabo el propio hospital veterinario al Beitar como es la oftalmología el mundo de la visión en uno de los ojos los cuidados para con ellos en todos los animales de compañía pero quiero pensar que fundamentalmente gatos perros aun cuando seguramente Jorge en este caso Jorge Vergara pues es no va a poder indicar que también a otras especies animales se atiende el su visión lógicamente Jorge Vergara oftalmólogo veterinario qué tal muy buenas buenos días

Voz 5 32:47 buenos días Miguel aquí estamos bueno pues ya hemos

Voz 3 32:50 he hablado en alguna ocasión nos parece extraordinariamente atractivo interesante esta especialidad de Oftalmología cuáles son las enfermedades más comunes de los animales de compañía más comunes nos referimos a gatos y perros fundamentalmente

Voz 5 33:04 no Si bueno hay libros enormes muy gordos sobre la cantidad enfermedades que hay pero normalmente los problemas con los que no suelen venir los más comunes son afecciones de córnea no sé si sabes lo que es la a la correa es lo de esa apoya la lentillas si te quitarán unas gafas esa la córnea entonces venir ahí con bastantes problemas úlceras infecciones etc

Voz 3 33:28 el conocidas cataratas también no

Voz 5 33:31 eso sí las cataratas y suelen venir no es tan frecuente como el problema de córnea porque también hay problemas de retina

Voz 16 33:38 ha dado de párpados au consultiva o no

Voz 5 33:42 en ese inmunológicas

Voz 3 33:45 bueno hay que quieras asociamos inevitablemente a la especie humana pero que se trasladan también a estos animales fundamentalmente hablo de gatos y perros y quiero pensar que todos las estos animales pueden padecer estas enfermedades no así cuando te atraco ya eh a modo de información todas las animales pueden padecer esta enfermedad sí sí claro claro claro

Voz 5 34:07 sí sí la estructura del ojo es en general es muy parecida entre los mamíferos tiene sus diferencias tiene sus respuestas distintas pero en esencia más o menos es lo mismo no

Voz 3 34:18 cómo detectar el propietario de un animal de compañía que Suu animal o Si esto puede ser no ve bien es decir yo tras las preguntas que va también en paralelo es en algún momento del día de la noche que los animales por lo general no no ven bien

Voz 5 34:35 bueno el propietario no está muy acostumbrado a ver los ojos

Voz 1593 34:39 súper yo claro

Voz 5 34:43 cómo lo mío es la oftalmología intento explicarles una consulta como tienen que ver los ojos también como una parte más del animal porque muchas veces para cuando el animal ya deja de Vero tiene problemas de visión a veces llegamos tarde por ejemplo suele pasar con el glaucoma glaucoma en una persona con una enfermedad terrible igual que que los animales el bueno el que padece apelado coma en humana pues lo detectan seguida porque empieza a tener problemas de visión y simplemente cogí lo dice en animales esto no sucede porque es una enfermedad que va poco a poco haciendo perder la visión y a veces el dueño no es capaz de ver estas

Voz 3 35:18 en ese estarlo a tiene el dueño eso

Voz 5 35:20 le ver sobre todo pues cuando aparecen cosas un tanto raras anormales pues manchita

Voz 16 35:27 yo o brillos eh o no

Voz 5 35:30 cosas que han cambiado o pupilas que se dilatan de una manera distinta la otra entonces el el propietario ve eso normalmente claro es una persona que no entiende de estas cosas y normalmente muchas veces no vienen un poquito tarde entonces siempre aconsejamos incluso nuestros compañeros veterinarios que aparte de hacer los exámenes

Voz 1593 35:49 qué tal es Diego y dos de de piel

Voz 5 35:52 que suelen hacerlo los animales de forma general pues que también revisen los ojos porque normalmente el que el que primero detecta estos problemas es el veterinario habitual de

Voz 3 36:01 de la revisión trimestral el eso él

Voz 17 36:04 a él hay vacuna Italia

Voz 5 36:07 ya entrenados para ver estos problemas y luego pues si ven que eso les supera os entonces es cuando nosotros permiten y les tratamos eh

Voz 3 36:15 bueno el cualquier modo no hay un síntoma aclara o claro para la mayoría de las enfermedades no no no es que yo yo siempre digo que si el perro Vin arte un beso al al propietario en un beso fin a su manera y si se lo da a la Farola pues igual es que no de bien no verla pero pero esto es esto podría llegar a ser gráfica exagerada

Voz 0496 36:37 pero sí claro a ver normalmente es

Voz 5 36:40 eh tú es un poco complicado explicar en tan poco tiempo verdad pero sí que el propietario detecta cuando el animal empieza a haber mal de acuerdo e muchas veces cuando empieza el animal haber mal pues tenemos que hacer un estudio de todo el ojo porque lo es como una cámara de fotos en el cual pues tienes una serie de cristal hitos delante que son los que permiten la entrada de la imagen que van hasta la retina y la retina envía al cerebro la imagen no entonces tenemos que mirar cada una de esas de esas estructuras para determinar cuál es la que está fallando muchas veces pues por ejemplo en animales más bajitos que empiezan a perder la visión se suele deberá problemas de retina y muchas veces lo que el propietario ves que uno de los primeros síntomas es que el perro empieza a perder la visión de noche no vale porque la estructura de las retinas distinta a la nuestra nosotros podemos una retina muy rica en conos que es para ver de día para ver el color mientras que los animales es rica en bastones que es para ver en en la oscuridad para ver el movimiento luego como tienen una estructura más rica en bastones cuando se lesiona la retina la primera célula lesionarse es el bastón y por lo tanto el animal el primer síntomas que empieza a tener problemas cuando empieza a oscurecer cuando llega la noche pues el animal no quiere salir de casa está más temeroso el propietario siempre nota algo porque el propietario está muy conectado a su mascota y te cuentan estas cosas entonces pues bien es hacer estos exámenes y tal

Voz 3 38:09 pese a esto le añadimos que en esas revisiones periódicas habituales en ese momento de de vacunas etcétera bueno pues el veterinario común el habitual pues detecta un pequeño fallo efectiva de es hora de hablar con el especialista eh es hora de hablar con Jorge Vergara en la clínica veterinaria Albéitar hospital veterinario Albéitar podemos decir que son veinticuatro horas al día siete días a la semana permanentemente además de tener numerosas habitaciones pues para que estos perros otros animales de compañía puedan precisamente pernoctar en el caso de que precisen de una atención postoperatoria o pre operatorio etcétera etcétera y una vez que sucede esto cuáles son los medios que se ofrecen en la clínica veterinaria Albéitar a través de de tu persona para poder solución

Voz 5 38:57 Carlos a sí tenemos muchos la verdad

Voz 3 39:00 así que creo que hay que sacar pecho porque no todos tienen un hospital magnífico como este no para

Voz 5 39:07 no lo que pasa es que cuando te dedicas a una especialidad pues la tecnología el instrumental que tienes que usar pues ya es un poquito más sofisticado y no es muy normal que el veterinario generalista tenga todo el instrumental lo toda la tecnología de todas las especialidades porque eso no no es rentable Maale entonces en nuestro caso pues cómo trabajamos en esta especialidad sí que tenemos cosas distintas eh más especiales para hacer diagnósticos de enfermedades que que en otros sitios no se puede hacer de todas maneras la tecnología como todas las cosas en medicina es es eterna quiero decir

Voz 3 39:43 infinito la verdad que sí que tienes veinte

Voz 5 39:46 qué aparatos te gustaría tener XXV XXX no pero pero sí sí hay pues se pues trabajamos pues para cirugía de cataratas pues tenemos nuestros

Voz 18 39:55 las copió nuestro Facua muy eficaz

Voz 5 39:58 tenemos ya veis de alta tecnología

Voz 3 40:00 la última de la más avanzada aunque efectivamente en el sueño de cualquier profesional sanitario está en tener lo último que se está aprobando en el MIT de Massachusetts

Voz 0496 40:08 el último de lo último que suele ser sí

Voz 5 40:11 mire en humana Si medicina humana y que siempre es carísimo

Voz 3 40:14 no estoy por cierto la tecnología que se aplica a los señoras de compañía es lo que se utiliza en humana no existe una tecnología aplicada únicamente animales de compañía no se piensa en ello bueno dentro esas porque no es muy necesario no sucede lo mismo con los fármacos o los tratamientos médicos que reciben los animales pocos son los específicos sólo para animales no

Voz 5 40:36 bueno yo creo que que es lo que pasa es que veterinaria lo mejor en el mundo de los que

Voz 19 40:40 fabrican tecnología no es muy conocida

Voz 5 40:43 no les sale más rentable hacer aparatos para para medicina humana pero la oftalmología veterinaria es muy potente es muy potente entonces sí que hacemos gran consumo de estos aparatos Nos gastamos mucho dinero en adquirirlos pero sí que es verdad que no hay concretamente fabricantes y sobre todo aquí en España que no Sagan que nos hagan esta tecnología no solemos comprar aparatos pues en otros países pues en Alemania de Estados Unidos Francia pero aquí en España hay poquita cosa

Voz 3 41:13 en cualquier caso lo que existe en el mercado está en el hospital veterinario Albéitar repetimos veinticuatro horas al día abierto siete días por semana permanentemente con numerosos habitaciones precisamente para que puedan pernoctar estos animales con cuidado veterinario permanentemente en el hospital veterinario Albéitar nos acompañan esta conversación que mantenemos con Jorge Vergara sobre una especialidad concreta la oftalmología los animales también tienen numerosas enfermedades en su visión hicimos de estar los propietarios bueno pues eh pendientes de cualquier síntoma desde luego sugerir en esa visita rutinaria que hemos de mantener en el veterinario pues que preste especial atención también a los ojos no hay que negar que a través de ellos Nos compran entre comillas las mascotas a los humanos con su mirada es verdad que vencen y convencen a los a los humanos insista mirada esta pérdida pues se ha de notar no

Voz 5 42:13 es Jorge si si has estado muy romántico mira

Voz 3 42:16 sí pero es que lo así lo entiendo ese sentimiento positivo hacia los animales sin ir más lejos se sin humanizar excesivamente o ir más allá de lo meramente racional pues es verdad que los a través de la visión de las miradas estos animales estas animales de compañía lo saben bien quienes lo tienen eh pues pues son vencidos los humanos frente a ellos lógicamente bueno pues seamos prudente pero hay una solución en clínica hospital veterinario Albéitar Jorge muchas gracias una vez más eh

Voz 5 42:47 pues aquí Miguel eh gracias por haberme invitado

Voz 21 43:02 Cobo única para todos

íbamos cerrando ya este domingo desde La Rioja hablando de juventud desgrana vamos con el director técnico de pioneros el informe sobre la juventud de nuestra comunidad que ha elaborado esta entidad en colaboración con el Gobierno regional un informe que arroja datos tan significativos como que la violencia machista afecta a este colectivo

Voz 18 43:24 tan significativos como que la violencia machista afecta Prince

Voz 0605 43:28 a este colectivo lo hemos de reto

Voz 13 43:30 demográfico de agenda de la población veinte treinta desde luego no ni hemos descuidado durante todo el año no podemos descuidar en este último programa a la juventud se trataba de conocer durante este dos mil dieciocho la situación una fotografía nítida de la situación en la que se encuentra la juventud riojana y eso es lo que nos ha facilitado un completo informe elaborado por la Fundación Pioneros José Manuel Valenzuela director técnico de la Fundación quedan muy buenas tardes

Voz 22 43:58 le y bueno

Voz 13 43:59 era fundamental conocer lo que había para a partir de ahí empezar a trabajar no

Voz 22 44:03 la mente de de de de hace dos años y medio comenzamos un poco con con el grupo de jóvenes de pioneros a a pensar en la posibilidad de conocer la realidad de hacer un diagnóstico amplio de del día de la juventud y el balón

Voz 13 44:17 que tiene es que hay una amplísima muestra de de encuestas de entrevistas personales quiero decir que refleja exactamente lo que hay en la calle lo que nos encontramos ahora mismo ante la Juventus

Voz 22 44:30 bueno hemos hecho una un amplio en ese sentido sí que hay un un amplio espectro de tanto la entrevista como de de coloque llamado coloquios es decir espacio grupales donde hemos preguntado directamente a la juventud bien en concreto cuatrocientos tres personas han participado en XXXI coloque grupales en aulas de centros educativos en asociaciones es en el centro de menores en el grupo de sociales de medidas judiciales en un amplio espectro no en total han sido seiscientas treinta y dos personas encuestadas en una encuesta online con sesenta idem es decir que han participado mil ciento dieciséis persona directamente de este de este estudio

Voz 13 45:12 como persona que trabaja en una entidad hace muy pegada a los jóvenes desde hace desde hace cincuenta años este celebran el las bodas de las bodas de oro que es lo que me ha sorprendido de este informe haya Ucle llamado especialmente la atención de esa radiografía de la juventud

Voz 22 45:25 los Ana bueno sí que hay algunos datos que que pueden llegar a sorprender aunque más o menos conocemos un poco la la realidad y no sorprende en global pero sí que es verdad que algunos datos sí que se han sido un poco digamos sorprendente Hao un poco alarmante no como es el caso de la de la violencia parental hacemos alguna pregunta sobre sobre violencia enfrentarse si si los jóvenes conocen o están ejerciendo de tenencia de de hijos o hijas hacía sus progenitores os y conocen a alguien que lo ha hecho el porcentaje es bastante alto así como el tema de la ciencia de género que que bueno que ya tenía es un tema que está en los medios y que realmente pues si queremos que la comunidad La Rioja pues está ahí sigue estando ahí que no no se salva de de esta lacra problema tan tan grave bueno en general también vemos que hay problemas de convivencia con con entornos de diversidad cultural como vemos que hay que aunque la Comunidad de La Rioja bueno cualidad realmente acogedora pero sí que vemos que que sea acogida en alguna algunas veces llega a ser no no llega a ser convivencia no hacer más bien pues eso cohabitar tú allí yo aquí pero no no hay integración real eso también lo lo hemos visto en general lo que hemos visto con estudio en la en la en la caracterización de La Rioja hemos visto que la tasa de reposición es decir de jóvenes que activamente están buscando empleo a personas mayores que están dejando de de de emplearse es bastante bastante baja es decir que que la mete La Rioja necesita jóvenes cita jóvenes

Voz 5 47:10 para mantenerse para mantener la economía

Voz 22 47:12 por así decirlo no es súper necesario también vemos que el tema de la es cuestionable y es no es cuestionamos y creemos que también un poco como el Gobierno también en ese sentido ya también está haciendo acciones todo lo que tiene que ver con la Pasión también lo que tiene que ver con ese cruce que hay entre emancipación hijo bares rurales no pues vemos que que a nivel de de esa Rioja ánimo rural hace muchísima falta encontrar vía de de apoyo a la juventud de promoción a la juventud de encontrar empleo para para jóvenes de calidad y un espacio donde poder desarrollarse a nivel a nivel local no en tu diferente territorio que que lo que hace que James Dean que plantear en el rural serán que plantea irse de su de su pueblo hice o hacia la ciudad o hacia otras provincias

Voz 13 48:00 qué opinan los jóvenes sobre un aspecto que se nos antoja fundamental como es el el aspecto educativo y esa preparación académica para una futura incorporación al mercado laboral

Voz 22 48:09 pues en este aspecto tenemos dos dos días bueno por una parte los jóvenes piensan que tiene un sistema educativo de calidad es decir tienen una buena percepción de del sistema educativo cree que encima educativo de calidad pero por otro lado más a nivel de coloquios más lo que ellos lo llamamos más lo la a las preguntas de carácter más cualitativos y su objetivo porque además somos nosotros los que estamos hablando con ellos y lo los propios jóvenes los que hablan con los grupos de jóvenes sí que ven que que hay un poco de de de esa adaptación de el en cuanto al modelo educativo hablan por ejemplo para ser más concreto hablan de sistema de evaluación por ejemplo sí que sí que comentan que que el sistema de evaluación hace que de lo tenga los siete exámenes en una semana que no puedan estudiar o estudiar pues estudien para el examen hispanos acuerden de nada entonces dicen que no están aprendiendo realmente con ese sistema de evaluación y que el método también hablan del del método creen que el método no es adecuado a como son los jóvenes hoy los jóvenes porque tienen un sistema aprendizaje muy específico muy completo también choca vivir como tratamos a la infancia como los jóvenes viven en un contexto actual más moderno con un sistema tecnológico a la mano de de primer momento y eso implica esto impacta en el en el icónico el sistema de aprendizaje ellos dicen tiene la percepción de que el sistema educativo no se adapta al nuevo sistema de aprendizaje que tienen cualquier joven

Voz 13 49:48 nuevos vencerla yo tengo una duda tenemos la herramienta para empezar a trabajar ya algunas cuestiones que dependen pues reformas legales como puede ser el ámbito laboral el ámbito educativo pero por ejemplo cómo se corrige esa preocupante tasa de violencia machista violencia e Julio parental y sobretodo a veces la baja percepción que se tiene de de de lo que son indicios de de esa de esa violencia

Voz 22 50:12 bueno yo creo que sí que tenemos que y mirar dos cosas una que que aunque nosotros sí que hablamos que la tasa de violencia son altas hay que y que los jóvenes se perciben entorno de violencia la Comunidad en general no es una comunidad violenta pero sí que es verdad que cuando hablamos de cómo con jóvenes en concreto algunos jóvenes están permanentemente sometidos a a violencia ese directa o indirecta que que puede ver mucho más de lo de violencia pero lo que nosotros vemos a un informe lo que lo que estamos analizando es que tenemos que ir siempre por delante por ejemplo con el tema de la igualdad de género está claro que no puede poner paños calientes sino que tenemos que trabajar en una cultura igualitaria desde las primeras etapas infantil en escuelas idioma esto no son charlas no son charla ese es un cambio muy fuerte en la cultura

Voz 13 51:04 bueno pues pinceladas de un informe muy completo que desde luego sea una gran herramienta de trabajo para resolver los problemas actuales de la juventud riojana José Manuel Valenzuela gracias por acompañarnos muchísimas hace unos días