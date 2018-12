Escucha las noticias de las 08:00 (24/12/2018)

siempre en ese momento lo más importante es la búsqueda de de de las personas que están atrapadas entre los escombros que todavía queda mucha son personas que todavía están con vida pero que si no si no nos damos prisa

Voz 0027

00:57

Liam salvar hace unas horas después de casi un día atrapado les vamos a contar en unos minutos como Indonesia ha tenido que reconocer esta madrugada que no tenía un sistema de alerta para tsunamis provocados por erupciones volcánicas como es este caso ninguna alarma se disparó porque no las tienen en España tras la convulsión política con la que terminó la semana pasada a cuenta del Consejo de Ministros en Barcelona en la reunión con Torra el Gobierno se marca ahora como objetivo que el P de Katy Esquerra no presenten enmiendas a la totalidad de los presupuestos y permita su tramitación es una tarea muy compleja porque parte del independentismo se resiste a descansar Lacuerda el ser Tadic portavoz de Gobierno sobre Pedro Sánchez