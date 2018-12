Hoy por Hoy Matinal 8,20h. (24/12/18)

Voz 1315 00:00 muy buenos días les ablanda castellanos desde La Rioja en este día de Nochebuena veinticuatro de diciembre

Voz 0598 00:22 Paktika Casamayor les desea un buen día y les ofrece la información de la hora y temperatura

Voz 0605 00:29 es un día importante de información de servicio en este momento se circula con normalidad por los viales riojanos y el tiempo también es importante parece además que va a respetar incluso se esperan temperaturas máximas de quince grados en esta Comunidad las brumas y las nieblas sólo nos van a acompañar en la zona de La Ribera y tan solo en esta primera parte del día en estos momentos tenemos dos grados en el centro de Logroño

Voz 4 00:53 estas navidades buena óptica Casamayor y aciertas regalando unas gafas de sol decora su mirada con las gafas de sol más a la moda disfruta eligiendo entre una gran variedad de modelos o regala también prismáticos lupa sus estaciones meteorológicas gafas para la nieve óptica Casamayor en Pérez Galdós trece de Logroño te deseo unas muy felices fiestas

Voz 0605 01:17 bueno yes Navidad el pistoletazo de salida de estas fechas ha sido este fin de semana con el sorteo de la Lotería La Rioja no fue una de las regiones más afortunadas en este sorteo de Navidad tan sólo algunos décimos sueltos de los premios importantes se quedaron en Cervera Casalarreina Arnedo Haro Logroño el delegado de Apuestas del Estado aseguraba que al estar muy repartir muy repartido el Gordo se intuye que algo podía llegar aquí en La Rioja Carlos Ruiz

Voz 5 01:42 es normal cuando se ha visto que tanto el seis mil trescientos cuarenta y seis el primer premio como el cuatro mil doscientos once Alser bajos seguían somos imaginado que iba a haber muchos pero vamos tampoco pensábamos entonces porque ahí hay una media de siete por por punto de venta es decir que no no no está muy repartido bueno pues el el año que viene cuando digamos en los sitios donde no había tocado nunca que a Zamora si esto le ha tocado a nadie la en Ávila ha aclarado

Voz 0605 02:12 tan sólo un décimo del tres mil trescientos cuarenta y siete agraciado con el primer premio del sorteo extraordinario de Lotería de Navidad dotado con cuatro millones de euros a la serie se vendió en la administración de Arnedo con todo su propietaria estaba muy contenta Mabel Gil de Gómez

Voz 6 02:25 estoy muy contenta pero vallas era es que me ha pillado de sorpresa venga a buscar el lo veías y lo encontraba pero ha debido ser un número que hemos vendido por el terminal no ha sido un décimo de los que tenemos impreso así aunque sólo sea un poco de dinero pero sí que habíamos repartido algo pues estoy muy contenta y muy alegre lo ojos me hubiese que hubiese sido un número de los que yo hubiese vendido más pero bueno si hay algo es algo

Voz 0605 02:52 y también un décimo del tercer premio vendido en terminal se quedó en Haro y Logroño repartió en el bar Vinuesa de la calle Carmen Medrano dos décimos de un quinto premio Eduardo Escribano

Voz 0016 03:01 nosotros vendemos todo por terminal entonces es muy difícil que haya mucha cantidad para aquí para local hemos sacado un número que no has por suerte no ha caído que es lo que les digo a los clientes que yo vendo hacemos uno para todos pero luego puede tocar en otros números dejó que practica pues vamos vendemos por terminal ya sabes sí se hacen vistos sin saber porque eso es automático hoy oye pues darme dos au para compartir con algún cliente con algún familiar porque si son dos es que la hechos mismo sea que ha sido para nosotros pues de Milan hombre es bastante incidir sino sacas nos sacamos nosotros que salgan seguidos de mil euros y son seis veces a cada uno siempre a mil diez a seis mil euros me suena porque así hay veces que sacan un Begoña exactamente número está térmica pues eso entiendo digo yo me imagino que por terminar pues puede ser difícil que repitan pero bueno imposibles

Voz 1315 03:57 bueno esta noche de celebraciones pero antes hemos tenido que hacer las compras lógicamente informa Rioja prevé que la bajada de precios de muchos alimentos marcarán el consumo donde durante estas Navidades y es que esta bajada de precios

Voz 0605 04:10 de estos alimentos este incluso al nivel del año dos mil ocho es al menos una de las conclusiones que se desprende de la edición del estudio de la evolución de precios de productos alimenticios de mayor consumo en Navidad de informa Kun Miguel Miguel García Pérez

Voz 7 04:23 es un reflejo de la crisis que estamos padeciendo en los años de bonanza acuerdo subida espectacular que cortada ya habría no informativo de subida del cuarenta cincuenta por ciento determinados artículos en la actualidad de de que estamos en crisis año dos mil ocho esto no sucede muy al contrario sino que hay una moderación en los precios de la alimentación y algunos alimentos en caso de la famosa angulas hace año que ya ni siquiera se ofrecen al público porque los precios son prohibitivos estamos en una época de consumo por deferencia en la época de la que la tradición marca mucho con consumo tanto por comida familiar por regalos aire estado de ánimo que invita al consumismo pero la crisis no hizo que ese consejo que dábamos de planificar las compras esto ya lo tenemos totalmente asumido

Voz 0605 05:12 García Pérez aconseja hacer las compras con antelación y comparar precios eso sí advierte un ligero repunte del consumo respecto a otros años

Voz 7 05:19 efectivamente yo ya llevamos unos años que hay un leve repunte en cuanto al gato este año vamos a Kaká de media unos pasado eran ciento noventa euros en alimentación esa no sé ciento ciento noventa ciento noventa y cinco pero la crisis hace que el se planifique mucho mejor a la hora de comprar y nosotros volvemos a insistir en que echemos una mirada a los congelado que es de una magnífica salida a unos precios siempre pijos yo no soy partidario de eso de comprarme una merluza el día catorce para congelarla para comer en la el día el día veinticuatro y salvo que sea una persona muy experta en técnicas de congelación si la compramos ya congelada aparte de ahorrar dinero estamos convencidos que esa congelación se ha producido de acuerdo a los normas más estrictas de seguridad alimentaria íbamos a tener un plato magnífico hervía de nuestra el día del de nuestra celebración

Voz 0598 06:19 en estas fiestas tenemos mucho que agradecer

Voz 8 06:21 Nos has visto líderes de audiencia queremos que vive unas fiestas cargadas de alegría con la esperanza de que dos mil diecinueve sea un año repleto de buenos deseos

Voz 0598 06:29 buenas noticias que podamos contar queremos darte las gracias por estar ahí cada mañana cada medio cada tarde y cada noche gracias por cantar gol con nosotros gracias por ser parte de esta familia la familia de la radio

Voz 10 06:51 no

Voz 0598 06:54 Eroski te desea un buen día te trae la información deportiva Eroski Contigo

Voz 0605 07:01 yo ya a caballo entre el deporte y la solidaridad porque Logroño Deporte lanza su campaña solidaria de Puerto por un kilo por la que se tendrá acceso gratuito a la utilización y disfruta de las piscinas climatizadas de Lobete La Ribera Las Gaunas y también la paz pista de hielo hoy día de Nochebuena en las sesiones de doce y media a dos de la tarde y de cinco y media a siete y media de la tarde un acceso gratuito que podrán realizar a cambio de un kilo de comida no perecedera y que irá destinado al banco de alimentos a través de esta campaña deporte por un kilo de Logroño Deporte el año pasado con esta iniciativa y la recogida Se logró recoger más de media tonelada de alimentos quinientos cincuenta y tres kilos en comida que ayudaron de esta manera una institución con una gran labor social como es el Banco de Alimentos

Voz 11 07:42 entre risas y en Eroski

Voz 0598 07:46 queremos compartir contigo nuestros productos frescos hasta el veinticuatro de diciembre merluza entera de dos kilos a seis euros con noventa y nueve el kilo o la pillan sólo setenta y nueve céntimos el kilo

Voz 11 07:58 comparte la magia géneros

Voz 0605 08:08 y también en relación al deporte y la reivindicación les estamos contando que varios cientos de personas acudieron ayer a la llamada del colectivo locas que corren para rendir homenaje a la joven profesora Laura lo Elmo asesinada en Huelva si Logroño ha vuelto a demostrar su solidaridad más de cuatrocientas personas corrieron por Laura ir por todas Sandra Arribas es la portavoz de este colectivo

Voz 0268 08:28 queremos homenajear la porque ella es un poco la que ha puesto rostro a una lacra que está afectando a tantísimas mujeres todo el día en nuestro país y luego por otra parte es bueno pues reivindicar que hoy en día por desgracia una mujer no puede ser libre para salir a correr a pasear salir a cenar lo hiciera sin sentir miedo estoy segura

Voz 0605 08:56 el colectivo locas que corren lo integran doce mujeres que todos los domingos se reúnen desde hace cinco años para realizar una ruta por los alrededores de Logroño con la quedada de ayer Se trataba de decir basta ya basta ya de que las mujeres por el hecho de serlo tengan miedo a salir solas a la calle

Voz 0268 09:11 Vimos en Logroño que es una ciudad bastante segura nosotras hablando entre nosotros entra golpe corredoras no no hemos tenido ninguna ningún episodio que digas de grave tal pero el sentir miedo a poner personas igual un poquito amenazó iluminadas el parque del Iregua que no tiene nada de luz eh es la zona de La Paz Fórum bueno la zona de La Grajera allane hablamos entonces esa inseguridad sólo a las mujeres porque verdaderamente esta nosotras Hakkinen de nuestra tasa por mi es parece que somos un colectivo vulnerable y queremos dejar de serlo

Voz 10 09:56 feliz