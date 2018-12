Las noticias de Galicia, 10:03 (24/12/2018)

lo acabamos de avanzar en la SER Luis Villares ha ganado las primarias de marea su candidatura cuidando a casas impuso con el cincuenta y nueve coma veinticuatro por ciento de los votos frente al cuarenta coma setenta y seis por ciento conseguido por entre todas la candidatura encabezada por David bruces y apoyada por Podemos Izquierda Unida a Nova y los alcaldes de las ciudades de A Coruña Santiago y Ferrol un resultado bajo sospecha según la candidatura perdedora podemos ya había amenazado con retirar esa candidatura al temer irregularidades en la votación dicen que no ha estado auditada Izquierda Unida entendía que no se daban las garantías de seguridad necesarias durante la mañana iremos recogiendo reacciones a este resultado que profundice la crisis abierta en En Marea y que acrecienta el riesgo de ruptura pero el titular hasta ahora Luis Villares ha ganado las primarias de En Marea por lo demás siguen las protestas en la sanidad los trabajadores de las urgencias del Hospital Clínico de Santiago se concentran este mediodía séptima semana de huelga para reclamar medios humanos y materiales en las últimas horas los jefes de Servicio del Hospital Clínico han pedido diálogo a gerencia sindicatos para poner fin al conflicto desde el comité de huelga atribuyen esa petición a presiones de la dirección del hospital Camilo Agulló airoso portavoz

Voz 2

01:13

ahora no usted evidente no con toque por parte de Florencio caro de servicio post para digamos llamémosle presionar y coqueto no estamos o conflicto presté parte pues de otra preocupación que tengan peruana una presión por parte de o qué intento de presión por parte de herencia evidente no