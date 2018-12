Las noticias de Asturias, 11:03 (24/12/2018)

dónde estaba jugando las a los puntos que les mandamos el día catorce por burofax a los directores de en sede Navia ir de Pontevedra pude nada no hemos recibido ninguna respuesta están todo está todo el mundo llamado al paro ahora habrá algunos que no querrán secundar pero bueno eso ya su problema nosotros es eso ya no nos metemos la mayoría van a apoyar

Voz 0174

01:01

los transportistas no han negado los hechos lo que sí dicen es que no tienen relación con la actividad laboral y que por tanto consideran que no hay motivo para el despido esta noche es noche te buena también en los hospitales públicos asturianos en los que habrá menús especiales para aquellas personas que se vean obligadas a permanecer ingresadas en el caso de Luca unas setecientas el de Jarrio Cangas del Narcea ofrecerán a los pacientes ingresados sopa de marisco lenguado con almejas y patatas al vapor el de San Agustín en Avilés sopa de ajo pastel de cabrá y medallones de solomillo con pasas en el HUCA habrá crema de Nécora sí Pitu de Calella en Cabueñes cenarán crema de calabaza con crujía antes de ibérico salmón a la ribereña en Arriondas sopa de marisco y supremas de merluza a la cazuela en el Álvarez de Mieres lubina con refrito de agentes ya en el Valle del Nalón nube de bacalao con cebolla roja confitada y crema de piquillo con calabacines Torneros son las once y cinco minutos de la mañana