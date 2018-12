Las noticias de Galicia, 11:03 (24/12/2018)

Voz 1817

00:00

por quinientos votos de diferencia Luis Villares ha ganado las primarias de marea David brutos impone así a la lista apoyada por Podemos Izquierda Unida Novo y los alcaldes de las ciudades de A Coruña Santiago y Ferrol según los datos a los que hemos tenido acceso en la SER cuidando a casa la candidatura de Villares ha obtenido mil quinientos noventa y seis votos frente a los mil noventa y ocho de la otra candidatura ha participado el sesenta y tres por ciento del censo de inscritos datos provisionales que la dirección de En Marea hará públicos a las once y media en la sede de la formación datos que agudizan la crisis interna fuentes de Podemos aseguran a la SER que se ha consumado el fraude que temían no dan validez al resultado denuncian que el proceso no ha sido auditado ni ha contado con interventores por lo demás es una jornada de protestas los transportistas convocan un paro de suministros a la factoría de Ence en Pontevedra Ramón mella