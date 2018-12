Escucha las noticias de las 12:00 (24/12/2018)

es una zona turística pero de turismo local de turismo indonesio fin precisamente por eso hay bastantes víctimas porque estas buena época de vacaciones también aquí en Indonesia pero no hay hasta el momento no no hay constancia de ningún

hace unas horas la zona más afectada donde cientos de familias han perdido sus casas y más de once mil personas han huido por miedo a una nueva ola como la del sábado los expertos explican el tsunami por el corrimiento de tierras subacuático provocado por una erupción del volcán Ana Crack actúa que este domingo volvió a entrar en erupción el Gobierno de Indonesia ha explicado que su sistema de alerta sirve para terremotos pero no para situaciones como la de este fin de semana por lo que podría volver a repetirse

Voz 2

06:26

por ello ya no participaba en esos órganos de dirección porque no escuchaban y no servía prácticamente para nada pero en los últimos tiempos han utilizado esos órganos de dirección ya como tribunales sumarísimos para juzgar y condenar al margen de cualquier garantía procesal y desde luego yo para participar en un proceso de linchamiento no estoy a mi a estas alturas