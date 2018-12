Gámez: "Mujeres, parados y migrantes están recuperando derechos que el PP había eliminado"

Voz 1 00:00 María Gámez el subdelegado del Gobierno en Málaga bienvenida a buenas tardes

Voz 2 00:03 lo acepta con vosotros y vamos a hacer un balance porque

Voz 1 00:05 si se cumplen los seis primeros meses del Gobierno de Pedro Sánchez cómo lo valora como subdelegada del Gobierno en mala

Voz 2 00:10 sí yo lo valoro con como una etapa en la que se está haciendo mucho mucho en política en cuanto a diálogo en cuanto a la recuperación de derechos prestaciones perdidas en los últimos años del Gobierno de Partido Popular de una etapa de diálogo que también le venía muy bien España una etapa de diálogo eso es lo lo las tres líneas fundamentales lo que es también creo que la podemos señalar como una etapa en la que tenemos mucho por hacer es decir estamos avanzando en proyectos de leyes que obviamente se tendrán que materializa a partir de de la siguiente etapa una etapa en la que esperemos salga los presupuestos adelante donde podamos poner en marcha proyectos de ley en materia educativa en materia sanitaria que lo estamos dibujando ya pero que necesitamos la consolidación en esta próxima etapa

Voz 1 01:00 hay dos aspectos especiales que tienen que ver con el Gobierno central en la provincia de Málaga y que usted siempre ha destacado que en en este corto periodo de tiempo que lleva en el nuevo Gobierno socialista asuntos que tienen que ver con empleo asuntos que tienen que ver con todo lo social son dos aspectos que usted ha querido relanzar eso cómo se ha traducido en algún efecto en la provincia de Málaga en este tiempo

Voz 2 01:20 en primer lugar recuperación de de prestaciones que se habían perdido los parados de larga duración que habían desde abril perdieron sus prestaciones que sean recuperó a partir de este verano es decir ayudar a aquello que están todavía en desempleo después programar a la creación de empleo y al apoyo al empleo a uno de los sectores más que lo tiene más difícil los jóvenes para ello ya hay un plan puesto encima de la mesa a partir del año dos mil diecinueve al XXI donde dos mil millones de euros a poner para la creación de empleo para los jóvenes hay que tener en cuenta que además del sector más castigado y el que arde mal estamos cercenando el futuro y que no han tenido oportunidad en esta últimos años de gobierno del Partido Popular hablando un sesenta por ciento de los jóvenes entre dieciocho y treinta años sesenta por ciento sigue viviendo con su padre es decir que que señalar un plan ponerlo encima de la mesa para dar la alternativa de formación de apoyo al empleo creo que muy relevante después se ha perseguido también incrementado los los controle a a los contratos precarios aquellos que primero elegían una forma de contrato falsos autónomos contrataciones por debajo de lo que de verdad él estaba exigiendo que eso es otra tarea que desde este verano contra el Gobierno ha incrementado la inspección en dos meses exclusivamente en dos meses ya se han sacado a la luz contrato que eran precario que eran estaban encubriendo otras realidades se han puesto en dos meses por encima de todo lo que se investigó en el último año del Partido Popular es decir que estamos combatiendo el desempleo por un Lao pero también el empleo precario que otra de de bueno de una de las debilidades más tremendas que hemos tenido y seguimos teniendo en estos últimos tiempo materia social recuperación de derecho es decir que estamos hablando desde el primero que se puso encima de la mesa a la sanidad universal que dejó de ser universal que la hemos vuelto a poner a eliminación de copago pero a partir de dos mil diecinueve que podamos sacarlo adelante con los presupuestos eso en materia sanitaria pero también derechos que no además no no cuesta dinero que significaban derechos y libertades que se habían cercenado derecho de mujeres solas o mujeres lesbianas que no podían acceder a la sanidad pública para la reproducción asistida que Lamas incorporado como anécdota digo cuestiones que eran sencillamente habían sido postergado que habían sido eliminadas por razones ideológicas y que la estamos recuperando en materia educativa estamos también recuperando derechos en qué sentido en el sentido de tratar de que no haya tanto tiempo de precariedad en las sustituciones de lo de lo de los profesores de la profesora de la ratio por alumno que no se permita tasas tan elevadas por de número de alumnos por clase definitiva estamos hablando de todo aquello que en estos últimos años el Partido Popular había dado marcha atrás y que queremos ponerla de nuevo sintonizar la a donde lo dejó el Gobierno socialista

Voz 1 04:18 vamos a hablar de seguridad vamos a actualizar los últimos datos de los que buenamente disponga sobre la delincuencia Le pregunto primero por la delincuencia como ya lo abordaremos el asunto de los ajustes de cuentas donde además la Policía y la Guardia Civil han dado importantes golpes en las últimas semanas de los que hemos dado cuenta pero es lo pregunto la delincuencia que balance de este dos mil dieciocho se ha incrementado se mantiene igual los niveles cómo está la provincia de Málaga al respecto

Voz 2 04:42 pues mire el balance de este año que termina en los nueve primeros meses respecto de lo de la anterior del año anterior significa una un descenso la criminalidad las tasa de criminalidad del uno por ciento es decir tenemos menos crímenes o delitos que se cometen en nuestra provincia tenemos unas la tasa muy positiva en cuanto a lo que es su persecución su identificación por lo tanto su esclarecimiento en ese sentido yo quiero felicitar y aprovecharía felicitar a las fuerzas cuerpo seguridad el Estado porque a pesar de los años tremendos de recortes de plantilla que hemos sufrido con el Partido Popular bajó el amparo de esa crisis que ha justificado demasiadas cosas pues a pesar de eso su funcionamiento está siendo muy positivo por lo tanto yo creo que que en ese sentido podemos estar satisfecho no obstante Málaga tiene una peculiaridad Hay no la podemos esconder que las de en la Costa del Sol de tenemos el crimen organizado que obviamente es una es una preocupación para que porque serán singularidad en esa zona que tenemos que atender pero que también afortunadamente está respondiendo a la fuerce cuerpo de seguridad con con extraordinario éxito tenemos cifras de detenciones de este año dos mil dieciocho respecto del dos domingo diecisiete que se han incrementado en de un treinta por ciento las personas detenidas digo exclusivamente lo que es tráfico de droga que lo que se reseña como de mayor relevancia en esa zona ir hemos vivido operaciones no singulares respecto de España sino de Europa en cuanto a decomisos al hijo detenido retenido yo creo que eso sea una buena noticia de que funciona bien de que la efectividad policial la Guardia Civil está siendo muy positiva

Voz 1 06:27 con los ajustes de cuentas que hemos visto este año usted o al menos la sensación que da es un resurgir de las bandas de narcotraficantes de ajustes de cuentas de líderes de capos de las mafias que San asentado en la Costa del Sol no sé si eso después de los años de crisis eso la policía le transmite que ese incremento es real si si realmente ese es así lo que se ha producido lo que se viene notando un poco después de los quince homicidios que por ejemplo este año se han registrado en la provincia de Málaga

Voz 3 06:57 mire o qué

Voz 2 06:57 hay una cosa que es que cuanto mayores cuanto más efectiva en la actuación policial también se produce cierta tensión entre las bandas criminal en el sentido de que más de con misa estas organizaciones criminales producen Well con lo que se denomina robo de unas bandas a otro por lo tanto ajustes de cuentas también que eso tensiona las propias organizaciones dedicada al crimen organizado por lo tanto lo que se está produciendo también es en parte consecuencia de la efectividad policial que tensiona eso urbanizaciones porque la le estamos haciendo muy difícil que actúen que convivan en la Costa del Sol es decirle estamos mandando un mensaje muy claro a estas bandas criminales de que no lo van a tener nada fácil y no lo están teniendo nada fácil para trabajar con su actividad delictiva en Málaga a la vista está que hemos tenido una operación hace muy poquito de de de un decomiso muy importante en la zona de Vélez hemos tenido esta operación bananero que fue una de las más relevante en Europa con seis coma tres toneladas de cocaína decomisada por lo tanto estamos teniendo actuaciones muy relevante que están lanzando un mensaje muy importante a esta red de que aquí no no no es el lugar propicio para actuar para convivir

Voz 1 08:15 ustedes ya celebró desde que llegó al cargo en numerosas juntas de seguridad local con los ayuntamientos alguien se ha planteado digo en los municipios a la costa donde se están produciendo los ajustes de cuentas Subdelegación necesitamos que refuerce la plantilla de la Policía Nacional o de la Guardia Civil en estos municipios o necesitamos más agentes alguien se sólo ha pedido ustedes se han planteado pues mira aquí Si es necesario aquí si nos lo vamos a pensar si es necesario incrementar agentes si efectivos

Voz 2 08:43 mire el incremento de plantilla de fuerza y cuerpos de seguridad del Estado deviene en general y no por el crimen organizado de los años de recorte del Partido Popular que estamos hablando de que cuando este Gobierno ha entrado se ha encontrado diez mil agentes entre policía Guardia Civil en El País que los que tenía cuando empezó el gobierno del Partido Popular en España por lo tanto hemos tenido una pérdida de efectivo que que ir recuperando pero el crimen organizado no responde sólo con más agentes sino con agentes muy especializado estamos hablando de que más importante la investigación Illa indagación del delito que la vigilancia o la seguridad ciudadana estamos diciendo que que aquí lo que hace falta son festivo muy especializado y en eso vamos a trabajar de hecho este año se han incrementado en cuarenta y cinco los efectivos en guardia civil especializado para la lucha contra el crimen organizado de contra la el también las bandas organizadas en materia de inmigración irregular por lo tanto lo que está haciendo este Gobierno es paulatinamente incrementar las plantillas pero también y sobre todo la dedicada inteligencia qué es lo que necesita para poder abordar crimen organizado que necesita una especial esa acción para su persecución hemos hablado de que una enorme

Voz 1 10:00 dado pero le preguntaba el inicio sobre los delitos que más afectan al ciudadano es decir el el hurto el robo en viviendas el de vehículos en en esa cifra como nos manejamos como se cierra este año dos mil dieciocho subdelegada

Voz 2 10:11 afortunadamente muy bien la cifra global que de que ofrecido hace unos instantes de un descenso la criminalidad del uno por ciento respecto al año pasado se nota muy especialmente en hurtos que él lo donde ha descendido más de toda la variedad de delitos que ese que se producen dos las bajadas más relevantes proporcionalmente se han producido ahí y eso significa que estamos siendo más efectivo de que la seguridad que se ofrece en la provincias mejor y que por lo tanto los ciudadanos se pueden sentir y de hecho están ya más seguros que lo estaban el año pasado

Voz 1 10:46 en cuanto a seguridad violencia de género es un tema que lógicamente está a la orden del día preocupa especialmente no solamente a las mujeres sino a la sociedad en general han aumentado las denuncias también aumentan las medidas de protección contra quienes agreden o sobre todas las medidas de protección para las víctimas qué balance hace de este año en esta materia

Voz 2 11:05 el balance siempre es triste en la medida en que sigue habiendo mujeres víctimas de violencia asesinada por lo tanto el el balance sigue siendo muy doloroso lo que sí es cierto que este Gobierno hace un balance de su gestión de la violencia de género positivo en el sentido de que estamos relanzado primero el pacto de Estado contra la Avilés a favor de la lucha contra la violencia de género que estaba sencillamente firmado pero sin ponerlo en marcha ponerlo en marcha significa primero devolver competencias a los ayuntamientos que la se la las habían perdido la administración más cercana donde una mujer en primer lugar se plantea acudir y pedir ayuda dotarlo económicamente veinte millones este año cuarenta el próximo medio millón en concreto que se le ha dado este año a los ayuntamientos de la provincia de Málaga para que hagan campaña de sensibilización para actuar y por lo tanto ahí estamos trabajando seriamente con reformas también legales que van a incluir y que hemos empezado con un comité asesor para ir más allá de lo que es la violencia de género doméstica sino la violencia contra la mujer de lo que se considera violación o no es decir aquí estamos dando pasos relevante para que las mujeres se sientan seguras con un Gobierno que es claramente feminista

Voz 1 12:24 en cualquier caso sobre los datos en sí es decir ha habido más denuncias y eso sí que es motivo de reflexión importante por parte de los Cuerpos y Seguridad de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la provincia

Voz 2 12:37 mire el aumento de denuncias tiene dos caras una Expo de Podemos podríamos concluir que es que hay más violencia y otra es que nosotros estamos tratando de que las mujeres no tengan miedo para ir a denunciar que aquello que pasaba de soslayo y que sólo conocía al afectado a su círculo más íntimo ahora estamos consiguiendo que aflore así que aflore para combatirlo obviamente por lo tanto que se produzcan más denuncias tiene un aspecto permítame que le diga positivo aunque va aparentemente puede sonar mal positivo en el sentido de que las mujeres se atreven a denunciar saben que con este Gobierno yo espero que así les llegue van a tener respuesta a su denuncia de que se va a perseguir de que va a haber ayudas de que hay compromiso para que esto no se quede como antiguamente en un problema individual lo personal de toman pero lo que sí me preocupa en este aspecto y aprovecho para para lanzar el mensaje es que está tareas de gobierno de gobiernos pero también una tarea de toda la sociedad no es posible que tengamos una cifra tan informa de denuncias por parte de lo que es el ámbito familiar personalo de amistad de las víctimas hasta ahora el noventa y ocho por ciento de las denuncias provienen de la propia víctima y eso no debe ser así el círculo más cercano a la víctima de violencia de género tiene también que acudir denunciar ayudar sentirse parte de esta gran batalla que la luchamos para la violencia de género que no puede mirar a otro lado que no pueden decir que esto es un problema privado tienen que colaborar porque sin duda con esa colaboración y muy especialmente con la de los hombres estaremos dando un paso muy importante para acabar con esta lacra

Voz 1 14:17 subdelegada si finalmente se confirma el gobierno de derechas en la Junta Andalucía usted siempre ha tenido buen talante como subdelegada en el puesto casado detener o mantener buenas relaciones con el resto de administraciones pero si finalmente se confirma el gobierno de derechas no sabemos si será con el apoyo o no de de Vox finalmente con que nos podemos enfrentar en la en la provincia de Málaga en general en Andalucía usted como los valores de ese nuevo Gobierno mire eso

Voz 2 14:42 por ello lo si ocurre así que no lo espero y lo deseo porque Ademar Partido Socialista del que tiene mayor número de votos si es así por parte del Gobierno de la Nación de esta subdelegada van a encontrar lo de siempre diálogo

Voz 3 14:55 Irán entendimiento

Voz 2 14:58 lo que no sé cómo reaccionará un gobierno que hasta ahora desde la derecha no ha funcionado exactamente igual desde luego no con el mismo diálogo ni con la misma objetividad que que deberían y sobre todo Si dándole paso como sí ocurre elevan a dar a Vox en una medida en otra como apoyo o como más desde luego lo que sí me preocupa es el enorme retroceso que son los sitúa en legitimidad democrática en el sentido de que puede ser legal pero desde luego democrático permítame que lo ponga en cuestionamiento sí cuestión es tan clara en nuestra Constitución por parte de partidos como éste se ponen en tela de juicio o quieran sencillamente desbaratar como él recentralización pérdida de las autonomía e retroceso histórico en materia de igualdad de la mujer y en tantas otras barbaridades que lo hemos escuchado este partido

Voz 1 15:52 subdelegada mucha suerte buen año dos mil diecinueve