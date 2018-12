Miguel Sainz: "Mucha gente no podrá entrar al campo para ver aterrizar a los reyes magos"

Voz 1

00:00

un saludo Pilar por supuesto esto es una cuestión que el Ayuntamiento como tal hay bueno se Rioja Cadena SER Randy Rioja lleva tiempo precisamente barajando porque este fin de semana de Reyes caen en sábado esperamos más gente que nunca de Logroño en el campo de fútbol de Las Gaunas más gente que nunca de pueblos de alrededor de La Rioja incluso de fuera para ver los famosos helicóptero es famosos caimán o caimanes y tengo que anunciar anticipar que efectivamente va a haber unas medidas extraordinarias de control de aforos en todas y cada una de las puertas del campo la idea que barajamos es la de que se abran prácticamente todas para que sea muy permeable la entrada pero va a haber un conteo de la gente que va a respetar el aforo exacto del campo que está en torno a diez mil personas eso supone que mucha gente se va a quedar fuera lo digo de antemano porque si los días laborables como el año pasado ya tuvimos gente que que no pudo entrar porque efectivamente se llegó a impedir el a la gente todavía demasiada gente también lo reconozco pues este año puede ser no tuviera el doble pero muchísima más gente tiene en cuenta que sábado quiero decir que el año pasado también se intentó respetar el aforo pero qué sucedió algo evitable y es que mucha gente que está en la parte alta de la grada los que llegan más tarde se ubican allí pero cuando los ritmos empiezan a dar la vuelta a todo el mundo va hasta empujones hasta donde sea bueno vamos a reforzar la presencia de seguridad privada la presencia de Policía Local el conteo en la puerta en cada una de las puertas íbamos a ser muy éxitos con esto porque efectivamente fue uno de los lunares del del año pasado como también vamos a ser mi escritos para que nadie pueda saltar al campo de fútbol buscando los Reyes Magos un discurso intentando acercarse al al helicóptero el año pasado sucedió una cosa que no se va a repetir este año porque los voluntarios del Horno tenían muchísimo ilusión de representación previa por cierto gracias a todos están ya ensayando gracias a todos ellos ahí querían una foto junto al helicóptero se acercaron el helicóptero y en un momento de descuido alguien más pensó que podía bajar hasta el helicóptero que iban vamos a controlar todo eso mucho más pide la gente mucha paciencia por cierto daremos una rueda de prensa para el responsable de Radio Rioja con María izaba en el Ayuntamiento días antes para comunicar los horarios de apertura de las puertas las limitaciones de acceso y alguna que otra novedad que tenemos pensada para de alguna forma pues no ilusionar demasiado a los que se quieren fuera que se van a quedar fuera el voto puede establecer algún susto hay invitaciones algo o no eso lo hemos empezado pasado pero pero pero ha habido dudas lo que da estrella de la lo que era