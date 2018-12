Hora 14 (24/12/18)

No hay resultados

Voz 1 00:00 hora catorce La Rioja Ana Castellanos

Voz 0605 00:09 muy buenas tardes feliz noche y feliz Navidad es veinticuatro de diciembre aunque parezca increíble por la buena temperatura que tenemos altos valores esperan incluso quince grados en esta jornada que le quitan el encanto a la Navidad que siempre nos imaginamos blanca pero que ayudan a que por lo menos los desplazamientos de estos días sean menos complicados estamos inmersos en la primera fase de las cuatro la son General de Tráfico tiene previstas para estas fechas es una primera fase que ya en La Rioja contabiliza una primera víctima mortal en Haro hay que extremar las precauciones recuerden que los desplazamientos cortos son igual de peligrosos que los más largos y que el binomio alcohol y conducción es mortal de momento se circula con normalidad además en este veinticuatro de diciembre somos fieles a lastrado acciones belenes Papa Noeles comilonas compras y mensaje de Navidad del presidente del Gobierno de La Rioja enseguida lo escuchamos íntegramente y también en este día los vamos a desplazar hasta la sociedad gastronómica la década en la que los fogones ya están en pleno funcionamiento preparando la cena de Nochebuena de Cocina Económica y aunque hoy llega Papá Noel la noticia nos viene en esta jornada con la llegada de los Reyes Magos el concejal de Interior asegura que el Ayuntamiento de Logroño pondrá medidas extraordinarias en el campo municipal de Las Gaunas para controlar el aforo en lo que va a suponer incluso según Miguel Sáinz que ya familias que se queden sin entrada al campo

Voz 2 01:24 no tengo que anunciar principal que efectivamente va a haber unas medidas extraordinarias de control de aforos en todas y cada una de las puertas del campo la idea que barajamos es la de que se abran prácticamente todas para que sea muy permeable la entrada pero va a haber un conteo de la gente que entre ese va a respetar el aforo exacto del campo que está en torno a divisar mil personas eso supone que mucha gente se va a quedar fuera lo digo de antemano porque si los días laborables como el año pasado yo tuvimos gente que que no pudo entrar porque efectivamente se llegó a la gente dentro había demasiada gente también lo reconozco pues este año puede ser no te el doble pero muchísima más gente tiene en cuenta que sábado

Voz 0605 02:05 bueno supongo que será asunto difícil de aspecto dar sobretodo para los niños que se acerquen hasta allí hasta el Campo Municipal de Las Gaunas y en materia deportiva a caballo con la solidaridad hoy se desarrolla en Logroño en la campaña deporte por un kilo una iniciativa de Logroño Deporte en la que a cambio de un kilo de comida se puede acceder de forma gratuita las piscinas de Lobete Las Gaunas y la Ribera y también a la pista de hielo de Lobete se ha desarrollado ya por la mañana hay también queda otra sesión de tarde de cinco y media de la tarde a siete y media seguirá realizando como decimos esta iniciativa así las cosas nos quedamos al cierre de la portada con el tiempo que nos espera para hoy la Agencia Estatal de metro

Voz 0605 02:41 los cuentas buenas tardes buenas tardes ha empezado vamos a esta jornada del lunes aquí en La Rioja con algunas brumas y nieblas especialmente afectando a la Ribera Baja una nubosidad que poco a poco ha ido levantando dando paso a los intervalos de nubes altas las temperaturas máximas hoy suben en La Rioja Baja Iván sin cambios en descenso en el resto nos quedamos con los catorce grados de Haro los quince de Logroño dieciséis de Caldas por raya Arnedo o los diecisiete de máxima de Alfaro con viento que sigue flojo de dirección variable mañana martes día de Navidad tendremos brumas y nieblas matinales después se volverán a formar esos intervalos de nubes altas las temperaturas mínimas irán con cambios ligeros se tendremos nocturnas de tres a cuatro grados imán llenan las máximas bajarán en la ribera cambiarán poco en el resto nos quedaremos con valores más cortos de doce grados en Alfaro trece en Haro Calahorra y Logroño y los catorce en Arnedo el viento flojo de dirección variable es una información de las

Voz 0605 03:39 en este momento es cuando pasan nueve minutos de las dos de la tarde tenemos aquí en el centro de la capital riojana temperaturas muy agradables incluso el luce el sol trece grados

Voz 7 04:20 las tareas del hogar no entienden

Voz 8 04:22 el género del cuidado de hija e hijos no entiende de género la conciliación familiar y laboral no entiendo de género porque la igualdad de género comienza

Voz 9 04:32 está en casa un mismo los mismos derechos Gobierno del

Voz 5 04:37 abrió

Voz 0605 04:41 lo dicho lo primero que hacemos es emitir el mensaje de Navidad del presidente del Gobierno de La Rioja un discurso que este año llega desde el Centro de inmigración en Torrecilla en Cameros

Voz 1046 04:49 queridas riojanas y riojanos quiero invitarles a compartir el espíritu navideño creado desde el centro de la inmigración en Torrecilla en Cameros deseo que en estos días nuestros mejores sentimientos afloren para expresar a todos aquellos que nos rodean amor compañerismo solidaridad este es un tiempo en el que todos tratamos de ser mejores personas también tenemos la oportunidad de reflexionar respecto a nuestras vidas pero tal vez más importante soñar respecto de nuestro futuro yo quiero que sepáis que vuestros sueños son también mis sueños los del Gobierno de La Rioja desde este espacio nacido para rememorar el fenómeno de la inmigración de siglos pasados sentimos la inmigración más reciente a la que llamamos a su retorno y me acerco a todos con los mismos sueños el mismo deseo sentimiento que dejó manuscrito una emigrante retornado en el libro de firmas de este Centro América Tierra de sueños La Rioja Tierra de vida una tierra de vida es la de una sociedad de oportunidades donde todos los riojanos y riojanas tengan la posibilidad de realizarse como personas desarrollar en plenitud los talentos concedidos para ello tenemos que seguir creando empleo seguir la mejora del sistema educativo formativo verdadera cuna de la igualdad de oportunidades debemos seguir potenciando las fuerzas de la innovación la digitalización ya el emprendimiento una tierra de vida es la de una sociedad que se siente segura ya atendida que cuente con unos servicios públicos cercanos de calidad que atiende a la salud de todos los riojanos y riojanas que mima a sus mayores donde se abren espacios de integración a las personas con capacidades diferentes una tierra de vida es la de una sociedad de valores donde reine la libertad la igualdad la justicia y la solidaridad de valores esenciales como la vida la familia los derechos humanos y la protección del medio ambiente son siempre protegidos y respetados esta es nuestra misión como gobierno esta es la comunidad que juntos estamos construyendo con el más sentido recuerdo a quiénes en este año nos han dejado os deseo a todos y a cada uno de vosotros una muy feliz Navidad y un buen año dos mil diecinueve

Voz 0605 08:16 bueno allí So un día muy Bermúdez por la calle

Voz 3 08:19 eh Imaz con el tiempo que acompaña como él

Voz 0605 08:22 hoy pero seguro que si ustedes están en casa están escuchando es que están entre fogones muchos de ustedes estarán ya preparando la cena especial de esta noche pues bien nosotros hemos tenido la gran suerte de acercarnos hasta los nuevos estrellas Michelin aquí en Logroño Carolina Sánchez del restaurante y caro nos dice que está siendo un año muy especial para ellos

Voz 10 08:39 sí la verdad es que Don año que siempre nos quedará marcada y bueno pues la verdad es que sí que ha habido mucho más jaleo de lo normal digamos de muchísima trabajo eh bueno también hemos tenido siempre hemos tenido bastante afluencia de gente nada pero ahora la verdad es que ha sido muchísimo más no mucha gente intentando reservar dada la males que ya se completó el mes digamos que día cientos de la Encina que ya lo sabía muy mal decir a la gente que no pero bueno a la gente sobre todo a los clientes muy ilusionados también porque mucha gente había hecho la reserva también antes de lo de ella y para ellos una sorpresa grande saber que tenían una reserva en una estrella Michelin había

Voz 0605 09:26 lo de la cocina del restaurante Ícaro otros fogones muy especiales que en estos momentos están en pleno funcionamiento la sociedad gastronómica la becada es la encargada de hacer la cena que después sirven esta noche en Cocina Económica Carlos Sobrino es el presidente de la becada qué tal buenas tardes

Voz 7 09:40 hola buenas tardes bueno novatada ya entre fogones

Voz 11 09:44 pues mira yo ultimando eh porque hemos venido prontito eh eh en cada uno tiene una operación y los demás a colaborar cada plato eh lo prepara una persona uno de los socios y los demás colaboramos otro plato lo prepara otro socio y los demás la amnesia

Voz 3 10:06 cuál es menos que van a servir a esta noche han cocina económica

Voz 11 10:10 pues mira eh de entrantes va unas carteleras de hecho Angulo dan unos langostinos da un pastel de habrá hecho eso de entrante luego va una sopa de pescado eh echa en plan tradicional eh que además ya está estupendo quisimos luego unas alcachofas fritas frescas con fue ir luego eh luego les hemos preparado unos rap es eh y por unas el ser médica no

Voz 3 10:45 bueno la verdad que un menú muy suculento para una noche muy especial y además también este Carlos Sobrino es un gesto eh yo creo que una cita importante para los socios de la becada no es algo que se lleva desarrollando muchos años y que yo creo que se vive con entusiasmo para todos aquellos que siempre colabora no

Voz 11 11:08 pues sí eh mira la verdad es que no es la sociedad colabora con la Cocina Económica desde el año mil novecientos treinta y siete eh eh ya llevamos unos años haciendo esta cena de para nosotros pues es muy entrañable e es muy entrañable la hacemos con todo el cariño del mundo porque la cocina digamos que es una institución en Logroño que es vamos

Voz 7 11:35 hizo una gran labor bestial y eso me encantó con más opciones

Voz 3 11:39 esta iniciativa de qué manera empezaron a vincularse para terminar en esta cena que se realiza siempre Nochebuena

Voz 11 11:49 pues mira nosotros tenemos relación con la Comunidad Económica ya te digo de la en muchos Rangers y con los miembros de la directiva con su presidente Emilio Carreras con Jesús Torres que es el actual gerente Itar pues nos une una gran relación entonces empezamos a decir oye él pues porque no preparamos eh la cena de Navidad ITA bueno ni surgió así eh en la Junta a todo el mundo encantado y bueno y ahí está no

Voz 3 12:22 además es que

Voz 11 12:24 a nosotros colaborar con una cocina además

Voz 3 12:27 es que el gesto va más allá porque no sólo es que ustedes durante todo el día estén entre fogones estén preparándose menú tan suculento como nos comenta Carlos Sobrino sino que además son los encargados esta noche de realizar el traslado de todos los productos hasta cocina económica de servirles la cena no esta noche también

Voz 11 12:48 sí eh nosotros lo que hacemos en la sociedad en nuestras instalaciones hacer la senda a las siete de la tarde lo trasladamos lo que hay que dar lo hacemos allí en la cocina e ir preparemos aproximadamente para cien personas ciento diez personas que eso las que cenan en el comedor de la cocina y luego eh pues preparamos una serie de tapeo para aquellas familias que tienen niños que lógicamente pues pues no van al comedor eh están en sus casas se llevan la cena el entonces aproximadamente unos ciento veinticinco personas así

Voz 3 13:30 Carlos Sobrino cómo es ese momento de estar allí de compartir esta noche tan especial allí en cocina económica cómo se vive ya se lo pregunto casi casi como una experiencia personal

Voz 11 13:40 pues mira para nosotros es una gran satisfacción e para nosotros es una gran satisfacción porque además de hacerlas servir la dictar eh es tan entrañable yo te diría que esos momentos esas dos Solbes de servirlo está con la gente que en un momento pues tiene dificultades económicas y tiene que ir a la cocina tal y lo hacemos con tanto cariño y ellos nos demuestran pues la verdad el afecto y el cariño de algo que está bien hecho que que es una cocina con hecha con amor entonces pues ellos también se dan cuenta de de de eh para nosotros es un momento pues muy entrañable

Voz 3 14:25 bueno pues aquí en esta emisora en la Cadena Ser de La Rioja queríamos también acercarnos en estos momentos a esos fogones que están en marcha para preparar esta cena de Nochebuena que servirá esta noche en Cocina Económica y reconocer e como sabemos aquí en la radio pues la labor en este caso que hacen desde la sociedad gastronómica la becada Carlos Sobrino su presidente muchísimas gracias por atendernos buenas tardes

Voz 11 14:50 gracias a vosotros y feliz Navidad

Voz 3 14:53 lo mismo buenas tardes

Voz 0605 15:25 Nos quedamos ya con asuntos municipales lo contábamos en portada El portavoz del Ayuntamiento de Logroño el concejal de Seguridad y Festejos Miguel Sáinz avanza que se respetará el aforo del campo municipal de Las Gaunas para ver aterrizar a los Reyes Magos lo que supone o lo que va a suponer que muchos logroñeses podrían quedarse fuera

Voz 7 15:42 más gente que nunca

Voz 2 15:45 pues de fútbol de Las Gaunas más gente que nunca de pueblos de alrededor de La Rioja incluso de fuera para ver los famosos helicóptero los famosos caimán o caimanes y tengo que anunciar anticipar que efectivamente va a haber unas medidas extraordinarias de control de aforos en todas y cada una de las puertas del campo la idea que barajamos es la de que se abran prácticamente todas para que sea muy permeable la entrada pero va a haber un conteo de la gente que se va a respetar el aforo exacto del campo que está en torno a dieciséis mil personas eso supone que mucha gente se va a quedar fuera lo digo de antemano porque si los días laborables como el año pasado yo tuvimos gente que que no pudo entrar porque efectivamente se llegó eso a la gente dentro había demasiada gente también lo reconozco pues este año puede ser no tuviera el doble pero muchísima más gente tiene en cuenta que sábado quiero decir que el año pasado también se intentó respetar el aforo pero que eso sucedió algo inevitable y es que mucha gente que está en la parte alta de la grada los que llegan más tarde se ubican allí pero cuando los Reyes Magos empiezan a dar la vuelta a todo el mundo baja hasta a empujones hasta donde sea bueno vamos a reforzar la presencia de seguridad privada la presencia de Policía Local el conteo en la puerta en cada una de las puertas íbamos a ser mi éxitos con esto porque efectivamente fue uno de los lunares del del año pasado como también vamos a ser mi ex y otros para que nadie pueda saltar al campo de fútbol buscando los Reyes Magos incluso intentando acercarse al al al helicóptero

Voz 0605 17:13 sí también relacionado con Sus Majestades de Oriente el Ayuntamiento está valorando si la cabalgata acabará en el Belén municipal como era lo tradicional los y continuará por avenida de la Paz como ocurría en los últimos años Miguel dice que es una decisión que se tomará después de conversar con los comerciantes de Noveno Centenario

Voz 2 17:29 aquí tuvimos una petición expresa hay contundente y mayoritaria por parte de todos los comerciantes de la zona Noveno Centenario y de la calle avenida la paz en ese tramo final una petición de hace unos tres años para que por favor la cabalgata llegar hasta allí porque ellos entendían que eso permitía que la gente se quedará a su paso ellos podían bueno pues es estirar un poco el día de ventas sucede que también la cabalgata va con cierto retraso de bueno va va muy larga muy el año pasado pues nos encontramos con que alguno que les habían pedido que fuera está allí habían cerrado este año volver a sentarme con con el presidente de Noveno Centenario hay plantearle si realmente tienen interés en mantener esta situación porque es cierto como dice ella que que bueno no había mucha gente encima de los comercios pueden estar incluso cerrada no sé qué vamos a hacer un esfuerzo llegar hasta allí a todo el mundo en tiempo y en en esfuerzo organizativo y nos gustaría que que hubiera más gente y que los comercios tuvieran abiertos que para eso se hizo

Voz 3 18:37 también les estamos contando desde primera hora de la mañana que hoy se realiza una campaña solidaria deporte por un kilo IES lo que significa una entrada gratuita en las piscinas y pista de hielo de Logroño Deporte a cambio de un kilo de alimentos por ello queríamos saludar al concejal de Alcaldía y también al presidente de Logroño Deporte Javier Merino que tal como está Javier buenas tardes muy buenos días ves qué tal bueno Javier qué tal ha ido la mañana porque estamos hablando de que esto lo realizan ustedes en dos sesiones en una de mañana de doce y media a dos de la tarde y luego ya a partir de las cinco y media ya está a las siete y media de la tarde no

Voz 12 19:13 pues efectivamente y la verdad es que esta mañana la esto las instalaciones deportivas en especial Lobete con esa pista de hielo abierta pues estaba repleta de niños de familias de amigos patinando y Kamien pues lógicamente acudiendo a las piscinas climatizadas que como bien decíamos oye es gratuitas las entradas siempre y cuando lleves un kilo de comida precisamente para los que menos tienen y en este caso a través del Banco de Alimentos por lo tanto una iniciativa de deporte y solidaridad una iniciativa más que desde el Ayuntamiento de Logroño a través de Logroño Deporte estamos realizando estas navidades

Voz 3 19:47 para los despistados de más o menos ya la perfilado el concejal pero como es el funcionamiento de esta campaña que ustedes llevan ya realizando un tiempo

Voz 12 19:58 día veinticuatro cualquier persona que hacer deporte en la pista de hielo en las piscinas climatizadas de Las Gaunas La Ribera Lobete la entrada es totalmente gratuita gratuita siempre y cuando lleves un kilo de comida o de comida que es

Voz 13 20:14 deja en la entrada ahí a partir de ahí ya cedés

Voz 12 20:17 eh gratuitamente como digo a las piscinas en lo así de sencillo así de fácil y así de de de estupendo no de esta iniciativa que como digo a una deporte y solidaridad por tanto hoy estamos para ayudar también a los que menos tienen y Logroño Deporte abre un año más sus puertas con el objetivo de llegar a esas cifras de quinientos kilos de comida que estamos aproximadamente entregando al banco de alimentos tras de esta jornada de solidaridad

Voz 3 20:42 decir concejal Yazid estupendo es el resultado de esta iniciativa el año pasado se logró recoger más de media tonelada de alimentos quinientos cincuenta y tres kilos de comida y bueno pues de esta manera se ayuda a la institución al Banco de Alimentos no que realiza esa gran labor social aquí en esta comunidad

Voz 12 21:03 claro oí tan sólo en dos jornadas una de mañana hay una etapa de por lo tanto es una recogida yo creo que muy importante y además da muestra de esa solidaridad de los logroñeses hacen en cada en cada acción con cada movimiento en los que se comprometen y en este caso es muy sencillo hoy día veinticuatro es un gran día para hacer deporte porque hay mucho tiempo hasta hasta la hora de la cena hay por ejemplo y en la pista de hielo está llena de niños niños disfrutando que bueno pues se pueden pasar el tiempo con una manera yo creo que muy especial haciendo patinaje sobre hielo que no todos los días se puede hacer en este caso hoy pues con la música hay Colsa adornos de Navidad pues es aún si cabe más especial

Voz 3 21:45 además es una buena oportunidad concejal de alguna manera también para bueno crear nuevos usuarios no eh de lo que es el Logroño Deporte para aquellos eh son pocos la verdad eh que desconocen el Logroño Deporte y sobre todo las instalaciones con las que cuenta bueno pues puede ser una buena manera de que sepa no de que bueno pues están estas tres instalaciones con estas piscinas climatizadas en una de ellas además en Lobete bueno pues el lujo de tener una pista de hielo no

Voz 12 22:15 eh sirve también para conocer pero sobretodo el objetivo es la solidaridad y la verdad que hoy es un día de de de celebrar de celebraciones y en este sentido pues nosotros nos vestimos de gala efectivamente Logroño tiene unas grandes instalaciones deportivas pero yo creo que hemos como muy bien decía pues la conoce ya cada día más personas en este sentido pues desde luego aquellas personas que hayan disfrutado hoy pues tiene la oportunidad de hacerlo más días tan sólo en los eh abonados a deporte y bueno entrar en una rutina tomarlo como hábito saludable el hacer deporte que es muy importante

Voz 3 22:51 termina el año con ese mensaje no que usted tantas veces dice con los hábitos saludables con lo que significa el deporte y la salud e para los ciudadanos logroñeses

Voz 12 23:03 efectivamente hay vecinos vamos a las San Silvestre que ya está a punto de llegar y que estamos en plazos y en procesos de inscripción y que ese es el último día del año en las últimas horas que nosotros recomendamos hace deporte corriendo a la San Silvestre logroñesa

Voz 3 23:19 otra actividad de éxito en este caso la San Silvestre no este año tenemos algún lema especial

Voz 12 23:25 pues treinta y uno de diciembre hoy es un buen día para correr

Voz 3 23:29 bueno pues con con ese lema llegará concejal seguro que hablamos tenemos oportunidad también de hablar en lo que queda de semana de esa otra gran cita para terminar el año Javier Merino muchísimas gracias por atendernos está llamada en este veinticuatro de diciembre y feliz noche

Voz 3 23:49 luego buenas tardes buenas tardes

