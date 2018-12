Escucha las noticias de las 18:00 (24/12/2018)

Voz 0055

00:58

estas se ganaba su confianza haciéndose pasar por una trabajadora de una agencia de modelos empezaba la extorsión cuando ya tenía alguna imagen o datos de carácter privado o se desnudaba ni masturbaba han para él o todo el mundo vería las fotos nunca se vieron cara a cara el acusado vivía en Alicante las víctimas a cientos de kilómetros una de ellas por ejemplo en Las Palmas pero esa distancia no ha impedido que sea condenado por cinco delitos de agresión sexual y abuso consumado he intentado en función de si las víctimas cedieron o no a la extorsión los jueces avalan que pueda ser condenado por violación aunque el contacto se produjese a través de Internet las nuevas formas de comunicación dicen sustituye en la distancia geográfica por la cercanía virtual y una violación puede desarrollarse con un realismo hasta ahora inimaginable