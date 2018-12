Escucha las noticias de las 03:00 (25/12/2018)

ahora porque como sociedad tenemos una deuda pendiente con nuestros jóvenes somos responsables de su futuro y las circunstancias de hoy en día no son ni mucho menos las más fáciles tres talento creéis en la paz estáis abiertos al mundo porque sois yo Sentís europeos queréis

assange ha tenido de fondo en el salón de Audiencias de la Zarzuela una foto de la Princesa Leonor el día en que leyó la Constitución destacando así el año de su debut institucional como heredera en el cuarenta cumpleaños de la Carta Magna en Indonesia las fuertes lluvias están dificultando las tareas de búsqueda de los supervivientes del tsunami originado el pasado sábado el número de muertos les a esta hora de trescientos setenta y tres cincuenta y siete los desaparecidos y mil cuatrocientos cincuenta las personas heridas Marta Cañas de Paco Sin Fronteras explica que ahora los esfuerzos están en controlar que las infecciones no se propaguen

Voz 0718

02:07

están conjugando una alternativa política una línea política alternativa que es la de Izquierda Unida de Asturias que pretende que hay vida más allá de Podemos que hay vida política para la izquierda no y eso es lo que no quieren aceptar sobre todo después de las recientes elecciones andaluzas que no les han ido bien