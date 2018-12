Escucha las noticias de las 07:00 (25/12/2018)

son las siete las seis en Canarias el Rey Felipe VI elige la convivencia entre los españoles como uno de los ejes centrales de su mensaje de Navidad el monarca ha recordado los valores que la transición sirvieron para avanzar a nuestro país para subrayar la importancia del entendimiento entre los que no opinan igual

pura convivencia en fin que exige el respeto a nuestra Constitución que no es una realidad inertes sin una realidad viva para teje tutela nuestros derechos y libertades todos los proyectos necesitan unos cimientos sólidos y la España de hoy los tiene porque están hechos de una voluntad decidida de concordia de paz pide entendimiento

la falta de oportunidades de los jóvenes a la violencia de género han sido otros de los temas con los que el Rey se ha dirigido a la población ha dicho que es importante asegurar a las nuevas generaciones nuevas décadas de progreso y avance como las que hasta ahora se han conocido en alta mar son dos barcos de ayuda humanitaria rescate los que a esta hora viven una situación delicada por un lado el Open Arms que sigue rumbo España con trescientos diez rescatados en las costas de Libia a bordo que desembarcarán en Algeciras el viernes y que en las últimas horas ha tenido que recibir ayuda de otro buque el astral para reponer provisiones este era el momento el Astra la proporcionado mantas comida y medicinas para atender a los migrantes y por el otro el de la ONG alemana así Watch que prevé que hoy se compliquen las condiciones meteorológicas en el mar y que sigue sin puerto para desembarcar a las treinta y tres personas que también rescató frente a Libia el pasado sábado el que será el momento del rescate su jefe de operaciones ha pedido apoyo a Alemania pero de momento el Gobierno de Angela Merkel no ha contestado en Reino Unido el discurso de Navidad de la Reina que se emitirá hoy está generando divisiones el contenido ya se conoce la reina está recibiendo críticas atención por llamar a la concordia en plena crisis por el Brexit corresponsal Begoña Arce

la reina piden su mensaje a los británicos que se traten entre sí y con respeto incluso cuando no estén de acuerdo entre ellos es el último mensaje navideño de la jefe de Estado antes de que el país abandone la Unión Europea Si el calendario previsto se cumple la soberana no puede ignorar hasta qué punto esta decisión el Brexit divide y enfrenta al país creo que el mensaje de paz en la tierra y buena voluntad nunca se queda anticuado señala la reina todos deben escucharlo y ahora se necesita más que nunca incluso advierte la soberana cuando existan diferencias profundas el tratar a la otra persona con el respeto que se debe tratar a otro ser humano es siempre un primer paso para un mayor entendimiento su papel al frente de la Corona hay del Estado obliga a la reina de noventa y dos años a permanecer públicamente neutral en asuntos políticos pero sus palabras interpretan como una referencia al ambiente corrosivo de enfrentamiento que ha provocado el Brexit todas las salidas de la Unión Europea supondrán una pérdida económica influencia internacional para el Reino Unido por mucho que Theresa May se empeñen su plan por primera vez una de las mayores casas de apuestas William Hill ha pasado a considerar probable en lugar de posible un segundo referéndum sobre la cuestión de Europa antes de finales del dos mil veinte es todo