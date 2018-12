Escucha las noticias de las 08:00 (25/12/2018)

sabes que es muy difícil encontrar trabajo sin una adecuada formación muchos la tenéis pero a veces os veis obligados a ocupar un puesto de trabajo que no es para el que os habéis preparado o que no responde a nuestras expectativas varios tenemos que ayudar a que podáis construir un proyecto de vida personal y profesional con un trabajo y un salario dignos a tener un lugar adecuado donde vivir ese asilo queréis a formar una familia hay poder conciliar con la vida laboral

la Cruz Roja explica el reparto de ayudas que continúa entre las localidades afectadas por el tsunami que devastó las costas del país el pasado sábado según el último balón once ahí ya trescientas setenta y tres mil más mortales cincuenta y siete desaparecidos y mil cuatrocientos cincuenta heridos las fuertes lluvias de las últimas horas están complicando las labores de rescate de la economía en Estados Unidos Wall Street ha registrado los peores resultados que se recuerdan en una Nochebuena el bloqueo del Gobierno por el desacuerdo entre demócratas y republicanos para aprobar los Presupuestos Trump quiere que el Gobierno apague un muro en la frontera con México ha provocado que todos los indicadores bajasen más de un dos por ciento el Dow Jones de hecho descendió un dos con noventa y uno por ciento seiscientos cincuenta y tres puntos en el que ya es el diciembre más nefasto desde la Gran Depresión los demócratas han acusado al presidente de estar llevando al país al caos en alta mar ya es Navidad también en el Open Arms es el sonido de los más de cien niños migrantes que iban a bordo del barco de rescate abriendo regalos que les ha dado la ONG esta Nochebuena el astral buque también de ayuda Darias se ha acercado este lunes para darles mantas comida y demás provisiones así el Open Arms aguantar hasta el viernes cuando tiene previsto desembarcará el total de trescientos diez rescatados frente a las costas libias en el puerto de Algeciras y el barco de rescate que no tiene puerto y que sigue a la deriva en el mar con XXXIII migrantes rescatados esperando la respuesta de la comunidad internacional es el de la ONG alemana así Watch que prevé que hoy se compliquen las condiciones meteorológicas en el mar es el sonido del rescate el pasado sábado día desde el que esperan a un puerto que les permita desembarcar su jefe de operaciones el ha pedido a Alemania pero de momento el Gobierno de Angela Merkel no ha contestado es todo más información a partir de las nueve ya en Hoy por hoy y en Cadena Ser punto com