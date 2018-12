Escucha las noticias de las 10:00 (25/12/2018)

en Cataluña las formaciones independentistas rinden homenaje esta mañana Frances Masia al primer presidente de la Generalitat de la República lo hacen con una ofrenda floral ante su tumba al cumplirse el ochenta y cinco aniversario de su muerte ya lo ha hecho Esquerra Republicana ya hay una primera valoración del independentismo catalán al mensaje del Rey sepamos cuál ha sido Pau rumbo buenos días no tenemos esa conexión con Barcelona pasamos a otra cosa las tareas de rescate se mantienen en Indonesia tres días después del tsunami que deja hay al menos cuatrocientos veintinueve muertos según el último balance de víctimas realizado esta mañana por las autoridades sigue habiendo más de ciento cincuenta personas desaparecidas Álvaro Zamarreño

la Protección Civil Indonesia adelanta ya que habrá más muertos porque la marina está recuperando cadáveres del mar de pequeñas islas a las que hasta ahora no había podido llegar y que incluso pensaban que no habían sido dañadas por el tsunami además los equipos de rescate siguen buscando bajo los escombros de decenas de edificios a posibles supervivientes la lluvia está haciendo aún más difícil este trabajo para que usan desde métodos tradicionales como perros rastreadores hasta tecnología de drones es una zona muy amplia sólo del litoral son cien kilómetros los que están rastreando como existe la posibilidad de que nuevas erupciones del volcán Ana Caravaca Tau provoquen un segundo tsunami el Gobierno ha pedido a la gente de esa zona costera que se mantengan alejados porque recuerda que el sistema de alerta no es efectivo ante un tsunami de este tipo y además ni siquiera funcionaría porque ha sido analizado