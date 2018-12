Hora 14 La Rioja (25/12/18)

Voz 0866 00:00 hola qué tal muy buenas tardes reciban un saludo de Diego Sacristán y un sincero felices fiestas de todo el equipo que conforma Radio Rioja nosotros como siempre estamos aquí para contarles lo que sucede en nuestra comunidad comenzamos un hombre de setenta y nueve años falleció la pasada Nochebuena mientras realizaba labores agrícolas y tras el vuelco del tractor que conducía en una balsa de riego en ciruela los equipos de rescate encontraron el cuerpo del hombre dentro de la cabina sumergida en la balsa más asuntos hoy es el día de Navidad como ocurrirá también en Año Nuevo no hay servicio de autobús metropolitano así que ténganlo en cuenta si pretenden moverse a través del servicio de autobuses y también relacionado con las fiestas esta tarde tendrá lugar la primera representación del belén viviente de Alcanadre la cita en el municipio a las siete y media de la tarde Ángel Royo

Voz 2 01:05 pues a ver es un espectáculo de luces sonido e pues cada es un repaso de las antiguas escritura así se centra final en la vida de la Virgen y San José con el nacimiento de Jesús la llegada de los Reyes Magos y la verdad que que impresión a la gente que llega nueva pues se sorprende de que pues que es bastante amplio la representación

Voz 1 01:33 y además de belenes en estas fechas navideñas

Voz 0866 01:35 también son tradicionales los regalos y por ello desde Intermonoxfam animan a comprar productos de comercio justo Charo Zúñiga

Voz 3 01:43 como cada Navidad siempre decía pues una época de compras por excelencia nosotros desde nuestra organización la verdad hay que decir lo que todo el año pero bueno especialmente estas navidades que es momento más de compra así que proponemos una alternativa bueno pues una alternativa con el a comprar llegamos reflexiva responsable y nosotros lo que ofrecemos pues son productos de comercio justo y también de consumo responsable que esa son productos que nosotros resumimos así en dos palabras que beneficien tanto al que los compra con mal que los producción lo fábrica

Voz 0866 02:21 ya en portada información de servicio ahora mismo se circula con normalidad por todos los viales riojanos y en cuanto al tiempo aviso por nieblas una alerta amarilla que se activará a las diez de la noche nos cuenta los detalles seguidoras qué tal buenas tardes

Voz 4 02:33 buenas tardes el continuamos hoy martes día de Navidad con un tiempo estable con sol y con cielos poco nubosos sólo con algunas nubes altas con algunas brumas y nieblas que pueden ser algo persistentes en el Valle del Ebro temperaturas máximas hoy más bajas en la ribera del Ebro mientras que no varían suben en puntos del resto del territorio llegamos ya a los trece grados en Calahorra también en Haro en Logroño once en Arnedo o diez en Alfaro terminamos con el viento que hoy sopla flojo del sureste variable mañana miércoles arrancaremos la jornada en el Valle del Ebro con cielos nubosos con nubes bajas con brumas y nieblas que pueden ser persistentes nieblas que pueden reducir la visibilidad por lo que les pedimos máxima precaución en los desplazamientos además en la Ibérica de cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas en cuanto a las temperaturas mínimas no van a variar mucho y las máximas bajarán este miércoles nos quedaremos con dos grados de mínima en Alfaro cuatro en Calahorra o también en Arnedo máximas mañana que no van a superar ya los ocho grados en Haro o nueve en Logroño terminamos con el viento que este miércoles soplará flojo y de la dirección variable

Voz 5 03:35 que es un información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 0866 03:39 y ahora mismo tenemos cielo relativamente despejados y casi diez grados en el centro de Logroño

Voz 0866 04:45 las navidades son una época para estar en familia para estar con amigos y también para pensar en los demás también en ese pensamiento hacia los demás en regalos en compras y precisamente vamos a hablar ahora de el tiempo que necesitamos para hacer esas compras y también del tiempo tan necesario para estar con amigos y familiares y es que precisamente CCOO y UGT han lanzado una campaña contra la apertura de los comercios en los domingos de diciembre precisamente aquí saludamos a Ana Romero responsable del sector de comercio de Comisiones Obreras qué tal buenas tardes

Voz 10 05:18 hola buenas tardes qué tal Romero precisamente lo que ustedes quieren ese poder conciliar y tenemos los domingos para disfrutar

Voz 11 05:27 sí evidentemente entendemos que puede haber cabida para todo oí podemos desde luego le comunicamos que habiendo con reparto entendiendo que tiene que ganar todo el mundo podemos a a todo no

Voz 11 06:02 sí mira lo que ha pasado ahí hay que contarlo de alguna manera nos impone trabajar todos los domingos de diciembre bueno es verdad que la empresa unos comunicaba un horario pero de repente una decisión unilateral nos morimos que yo llevándolos de las siete de la tarde el cierre a las diez de la noche es por ellos que claro ya está la gente Yarza porque estaba cansada es un es que todos dormimos como hemos dicho se abre como las serbias están tan ajustadas al final nos vamos a llevar que en en ningún momento a veces se pueden su y descanso de las doce horas que pasamos en todas Jamal jornada que es fundamental a cabo a la gente lleva a tiene que ser hermanos vaticino es lo que nos está alarmando

Voz 0866 06:49 qué supone estos cambios de horarios ya sea en el en el simple estas aperturas o en otras empresas para los trabajadores porque en ocasiones el problema está en que el peso evidentemente de la apertura recaen el trabajador tampoco tiene unas ventajas económicas a un reconocimiento en lo suficientemente Olaf gratificación suficiente para para llevar a cabo ese esfuerzo

Voz 11 07:12 pues eso es haber mira queremos que la sociedad riojana de alguna manera entienda y sepa que por trabajar los festivos y domingos no sonoro el Munera más ahí sino a ningún complemento lo más grave es que lo que decíamos antes las plantillas están tan ajustadas pues a veces no se respeta descanso no hay eso queremos que va en detrimento de nuestra salud Imola ellos más el servicio en los que era como se tiene que dar perdemos todos sea eso es lo que tenemos que entender en mentalizar nuestro el mundo no

Voz 0866 07:46 además supongo que no habrá forma de que los trabajadores que habitualmente durante el año tienen un horario en el que el domingo se descansa estos meses de diciembre bueno puedan optar por por tener esa festividad o por tener este domingo para para disfrutar de la familia y de las amistades

Voz 11 08:05 ahora lo que hace tenemos si tú trabajas un domingo festivo lo que te haces dentro de esa semana quedaría unida por otro o cuando el anterior la posterior para todos pensaría pero es lo que decimos cuando son plantilla están ajustadas en la organización de la empresa Nora esto no tiene posibilidad porque no tiene suficiente personal pues para ponerla esos permisos y al final es lo que decimos el que pierde continuamente soy trabajador porque su salud porque eso al final trabajas tantos días no descansa lo que tenemos que descansar no les con estas y eso te lleva a estar Bono conoce cuando vamos a los comercios muchas veces decimos qué dependienta quede Peñín más vamos a poner un calificativo no no desagradable sino que descortés que que detrás está todo ese cúmulo de de horas trabajadas cansancio un agotamiento que lo que decimos en muchos de los casos nos está llevando a tomar médica Aznar la madre antidepresivo llama Nancy quería Soler de los impresos

Voz 10 09:12 precisamente para

Voz 0866 09:13 combatir esta situación para luchar contra esta siento situación ustedes llaman a no consumir durante los domingos o qué es lo que y exactamente ustedes piden

Voz 11 09:23 bueno con nosotros entendemos que puede haber vamos a decir podríamos controlar que las aperturas por lo menos no se ha hecho pues formadas no que que habiendo antes vemos que son las que completas muy muy específicas y que sí que hay servicios pero entendemos que no hay que dar esa apertura tan tan grande no es sino que bueno abriendo antes habríamos hasta las tres de la tarde como mucho los días que quedan vivas pues eso más especiales buena todos podíamos convivir ir hecho bueno así no se trata de de organizar un poco eso ese control pues es otro de horas que lleven a aspectos mejor

Voz 0866 10:11 qué responsabilidad tiene el consumidor obtenemos los consumidores porque al final los comercios abren tanto tiempo porque nosotros compramos

Voz 11 10:21 pues sí los consejeros yo creo que es tremenda es tocado por qué porque está claro que lo que teníamos que poner punto de atenciones que los nuestros tiempos de descanso esos festivos bueno pues más a la familia más hasta que no estamos perdiendo valores no que además más algo en un diario de un día de fiesta lo utilizamos en un centro comercial pues para damos un paseo en bebés al monte medios ha pues a la plaza de nuestro de nuestra ciudad o el convivía se centrarnos que que algunas vemos que esto está deprimente pues porque además al consumismo y bueno sí que es verdad que tenemos que consumir claro es que si no sería pero al final tenemos que poner atención en que esas costumbres nos llevan a a que todo Valley sin ara ser respetado

Voz 0866 11:18 Ana Romero responsable del sector comercio de Comisiones Obreras muchas gracias por haber estado con nosotros un día como hoy muchas gracias

Voz 11 11:25 pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad visualización a este problema ahí a ver si entre todos podemos mejorar

Voz 0866 11:38 el Belén Viviente de Alcanadre comienza esta tarde las representaciones de este año concretamente será a las siete y media en el monte Viso Si hoy no puede acudir no se preocupe porque repetirán las actuaciones los días veintinueve y treinta de diciembre también el uno y el cuatro de enero Ángel Royo es el presidente de la asociación que lo hace posible

Voz 2 11:56 pues a ver es un espectáculo de luces de sonido e pues cada es repaso de las antiguas escritura así se centrará en la vida de la Virgen y San José con el nacimiento de Jesús la llegada de los Reyes Magos la verdad es que que impresiona a la gente que llega nueva pues se sorprende de que pues que es bastante amplio la representación

Voz 0866 12:21 a Juanita

Voz 2 12:23 densa sí porque era utilizamos un paraje natural que la ladera del monte a las inmediaciones de Alcanadre utilizamos pues elementos naturales pues el paraíso utilizamos en albergando no poquito pero claro tenemos unos árboles allí unos Pirineos entonces la edad como más natural naturalismo al lo que es la representación que hacemos lo tenemos las cuevas hace unos años con las lluvias pero todavía les hemos restaurado algunas un avance hemos de de entonces una un acuerdo de nacimiento es la la final

Voz 0866 12:53 cada actuación participan entorno a unas sesenta personas pero la implicación y el interés de los vecinos en participar es tan alto que en total son más de ciento cuarenta las personas que dan vida a este Belén durante las fiestas

Voz 2 13:05 es realmente hacemos cinco días y cada día actuamos unas sesenta personas pero como no oye con sesenta personas lo cubrimos la gente que quiere que quieren donde queremos actuar con unas personas otros otros días los niños Jesús cada día son un niño diferente entonces al final en total estamos casi ciento cuarenta ciento cincuenta personas actuando pues mira el más pequeño sueño Jesús este año no sé si son ocho meses más pequeñito el la persona mayor setenta hay alguno no sé exactamente cuánto problemas setenta

Voz 0866 13:36 además Ángel Royo explica que el Belén requiere mucho trabajo tanto para adecuar el terreno natural donde se lleva a cabo así como para mejorar los trajes y vestidos que utilizan los actores

Voz 2 13:45 sí pues mira desde desde hace un mes y medio estamos ya lo bastante más metidos en lo que es el de el paraje natural pues tenemos que arreglar todo lo que durante el años a las malas hierbas han crecido pues arreglar grupos algo que se ha caído en los que es mejorar todo lo lleva algún tiempo iba de mano de obra pues tenemos que tira la gente pudo que podemos subir luego a parte pues tenemos que preparar trajes arreglar es la algo nuevo en mejorar la parte de de ropa de iluminación y sonido tendrá que ir mejorando cada año porque se fundó en pocos kilómetros en algún caen los cañones pues aquí no siempre tenemos que ir mejorando todos los sistemas la mejora continua

Voz 0866 14:27 Nos vamos a La Rioja Baja porque la Agrupación de Protección Civil de Calahorra creará una unidad de drones en dos mil diecinueve para colaborar en situaciones de emergencias Miguel Ángel Santos

Voz 13 14:37 el concejal de Protección Civil Javier García dio a conocer recientemente los cinco hadrones aéreos que el centro de informática calagurritano Hans ver ha donado a la Agrupación de Protección Civil de Calahorra en presencia del gerente de este comercio Miguel Ángel Bernat ya el jefe de la Agrupación de Protección Civil Gerardo Garrido son cinco drones manuales del modelo X5 C1 que según Miguel Ángel Bernat son de aprendizajes sencillos de manejar realizan unas buenas filmaciones son los mejores para aprender estos drones son el primer paso para la puesta en marcha de la unidad de drones

Voz 0451 15:10 la Agrupación de Protección Civil de Calahorra

Voz 13 15:12 sentido Javier García anunció que se está diseñando una unidad de drones dentro de Protección Civil de la Ciudad de Calahorra para colaborar en el rescate de personas en situaciones de emergencia al igual que la unidad canina por su parte Gerardo Garrido detalló que será una unidad multidisciplinar con drones aéreos terrestres y subacuáticos

Voz 14 15:37 es multidisciplinar eso quiere decir que vamos a tener naturaleza esos doblones terrestres y tibiales bajo para ser piloto de donde un curso cada vez más completo que va financiar el sorbió favorables antes Javier eh para cinco o el los ya están seleccionados entonces en febrero marzo empezarán ese curso pero claro está debe leerse incluso estas razones especialmente diseñados para practicar para aprender son totalmente manuales no son nada por lo tanto el piloto entrase en lo que es opinar con ellos en todos los sentidos vamos a poder practicar las cinco personas que manera seguro de una forma concisa no tiene claro que es el pilotaje lo es el otro es el aterrizaje lo que es la afirmación porque esto otro país como pueden ver llevan cámaras llevan cámara cuatro edad también podemos filmada a la vez que es hacemos llevar a que los saludos que Baena después la gente en las pruebas de de Sesma donde Sara curso vaya mal preparados vayan ya con una con una base estable y poder evolucionar ya los drones profesionales que los que el futuro en Estados

Voz 13 16:53 el objetivo según Gerardo Garrido ha de ser la unidad de drones en referente para el Gobierno de La Rioja en temas de emergencia

Voz 0451 17:02 hoy es dos de diciembre aquí en Hora catorce vamos a acercarnos a todas esas mesas que tantas familias riojanas han preparado con cariño y amor para pasar unas buenas fiestas con los suyos y en esas mesas seguro que uno de los platos es el cordero o el cabrito asado como manda la tradición y precisamente sobre cordero local está hablando estos días la o a GR aquí en Hora catorce saludamos a Vanesa Díez veterinaria de la Unión de Agricultores y Ganaderos qué tal buenas tardes

Voz 15 17:30 hola buenas tardes feliz Navidad para todos feliz Navidad igualmente Baratillo van Vanessa Yes que estos días el

Voz 0451 17:37 Cordero va a ser uno de esos productos estrella

Voz 15 17:39 las casas de los riojanos y hay que decir que desde la Guaje reanimar

Voz 0451 17:43 esa que el consumo de este cordero sea local que también sea bueno aún cordero riojano por decirlo de alguna manera

Voz 0159 17:49 sí exactamente desde la Unión animamos a todos los consumidores a consumir cordero de origen España ahí por supuesto si es de La Rioja pues mucho mejor

Voz 0451 18:01 qué importancia dónde está la importancia de consumir este cordero local cómo afecta al mercado como afecta a los ganaderos bueno consumir un cordero que no sea que no sea criado en en La Rioja o que no sea criado a nivel nacional un con cordero de origen nacional

Voz 0159 18:20 bueno pues el sector lleva años en crisis les están pagando el cordero a precios del año dos mil pues debido a las importaciones que que hay que hay desde Francia y Australia sobre todo en esta campaña de Navidad cuando los ganaderos sostienen los mayores ingresos del año se han hundido los precios a dos manos de la media de los últimos cinco años son los más bajos

Voz 0451 18:48 claro porque al final en las Navidades será ley de oferta demanda no más demanda subía el precio pero con estas importaciones hace que los precios no puedan dar ese colchón de beneficios para mantener luego la explotación igual durante el resto del año

Voz 0159 19:01 exactamente exactamente que en la campaña de Navidad tan son cuando medios ingresos sostienen los ganaderos y esto les está hundiendo ya hace pues que que tengan que cerrar las explotaciones

Voz 0451 19:12 es una tendencia que viene de los últimos años o es especialmente este año ha notado un incremento de ese cordero internacional

Voz 0159 19:22 sí bueno ya es una tendencia que viene ocurriendo grande durante los últimos años pero bueno ya pidió que este año ha sido ha sido de de los peores de los últimos cinco años de dónde vienen

Voz 0451 19:34 igualmente esos corderos que llegan de fuera de nuestras fronteras

Voz 0159 19:37 sí

Voz 15 19:38 desgracia ya extrañas y cómo llegan a a España llega N

Voz 0451 19:43 vivos y son aquí digamos procesados o o llegan ya procesados

Voz 0159 19:47 sí principalmente principalmente viene sacrificados en mataderos españoles lo que también puede confundir lo hago al consumidor a la a la hora de comprar porque en la etiqueta te vienen sacrificados en España así y eso te puede confundir pensando que es un cordero que se ha criado en España no es una realmente así

Voz 0451 20:08 claro sacrificado no es igual a criado verdad

Voz 0159 20:11 exactamente sí

Voz 0451 20:13 en las carnicerías los supermercados de La Rioja tienen acceso a estos corderos de origen local osea tú puedes ir a tu carnicero hoy decirle oye mira para para año nuevo para Nochevieja vamos a comer cordero que sea local

Voz 0159 20:29 sí sí sí por supuesto tienen acceso

Voz 0451 20:33 qué tipo de diferencia hay cuál es la principal diferencia entre un cordero criado en La Rioja Ucria o de origen nacional y uno que pueda venir de Australia

Voz 0159 20:43 bueno pues los corderos que me fuera pasado sobrantes de todo tipo de producciones o sea que no son de Carme por tanto tienen peor peor calidad dice además a eso le añades el estrés del viaje pues aún la calidad es peor eh pero bueno los Carrero de La Rioja son sacrificados con cincuenta días como mucho con catorce kilos de peso en canal tienen una estés una textura suave jugosa la canales de color rosado

Voz 0451 21:15 sí sí los han alimentado

Voz 0159 21:17 la leche materna ahí las orejas pues pastan en los en los en los pactos de la comunidad lo que les confiere muy buena calidad

Voz 0451 21:25 osea que podríamos encontrar diferencias en en esa en la textura de la carne no en esa incluso en el sabor sí hay verdaderamente una cuánto cuánta diferencia de precio puede puede haber entre un cordero local y un cordero australiano francés un cordero que viene de fuera de las fronteras

Voz 0159 21:46 pues y ahora mismo se están pagando los corderos pues igual y pues sobre diríamos veinte euros así de diferencia podría haber

Voz 0451 22:02 pero bueno al final hay que tener en cuenta no que con esos veinte euros de diferencia además de obtener un producto de calidad de mayor calidad que que los corderos que no son productos locales bueno al final es necesario para para seguir manteniendo la Rioja como es no porque al final son muchas familias las que también están detrás de esas explotaciones de de ovino

Voz 0159 22:22 exacto sí porque vamos consumir torneo local genera riqueza no sólo económica sino en entorno natural preservar la biodiversidad fertilidad de la tierra y evitando incendios también riqueza cultural nuestros pueblos se mantienen vivos y las tradiciones de los pastores se transmiten de generación en generación Si sí estaba al final no sucede pues

Voz 15 22:46 se olvidaría muchas cosas porque hay que decir que que ustedes

Voz 0451 22:50 el llevando a cabo una campaña a nivel nacional que se puede más cerca es mejores es el nombre de de la campaña donde también señalan bueno el beneficio de esas de esa rebaños no como a decía usted ahora mismo que evitan incendio pero que tienen una importancia en la gestión forestal en la gestión de pastos de muchos pueblos de La Rioja y de España

Voz 0159 23:14 sí sí exactamente exactamente lo las orejas al pastar pues de limpian limpiando los montes lo que al final pues evita eviten en Dios

Voz 0451 23:23 también creo que te aquí igual no me equivoco pero bueno también tienen un cierto cierto poder vamos a decir polemizado oro de alguna manera de extender no de ciertas cierta y sienta cierta biodiversidad

Voz 0159 23:38 y bueno aunque al final permiten también exactamente el polen banners ya otro y al final

Voz 0451 23:47 Vanesa Díaz pues de nos quedamos con este mensaje al que consumir cordero local en estas fechas muchas gracias por estar con nosotros Si Feliz Navidad

Voz 0159 23:56 muchas gracias a vosotros Feliz Navidad

