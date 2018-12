Escucha las noticias de las 16:00 (25/12/2018)

son las cuatro las tres en Canarias Susana Díaz no cierra la puerta a un

no hubo ciento cincuenta y cinco en Cataluña es la respuesta que la presidenta en funciones andaluza ha dado a nuestros compañeros de Radio Sevilla hace unos minutos Díaz recuerda que la Constitución tiene este mecanismo ya utilizado en esa comunidad para evitar el pulso que según ella los independentistas están echando constantemente al Estado no es

eso entre dos gobiernos de igual a igual es un gobierno que permanentemente está echando un pulso al Estado de Derecho nuestra democracia que por lo tanto ante el Estado tiene garantía hay mecanismos constitucionales para hacer frente así lo he creído ante y lo sigo creyendo ahora

Voz 1050

00:53

tanto el president de la Generalitat como el president del Parlament han rechazado Kim Catalunya exista un problema de convivencia en referencia a la principal apelación que anoche pronunció el Rey en su discurso de Navidad además Torra ha desvelado que el día que se reunió con Pedro Sánchez le entregó veintiuna propuestas de diálogo entre ellas ejercer el derecho de autodeterminación y la irrupción de un medidor internacional escuchamos la echar sido treinta la autodeterminación el ejercicio del derecho a la autodeterminación con una propuesta de Comisión Internacional que medie entre los gobiernos catalán y español esta es nuestra propuesta y esperamos una respuesta el diálogo no se puede quedar en palabras vanas tiene que ser creíble y eso pasa por conocer la propuesta español la propuesta española de Andalucía a Partido Popular y Ciudadanos han anunciado que han completado su acuerdo programático incluye un total de noventa medidas las últimas que hemos conocido hoy se refieren a la sanidad educación y asuntos sociales apuestan entre otras por la reducción de las listas de espera por un gran acuerdo contra la violencia de género con dotación presupuestaria suficiente y la defensa de los derechos del colectivo LGTB Vox de momento no se ha pronunciado sobre qué le parecen estas medidas acordadas más cosas en Valencia la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado todas las peticiones de libertad presentadas por la defensa de Eduardo Zaplana y confirma que el ex ministro tendrá que volver a prisión una vez termine su tratamiento médico en el Hospital vamos a Valencia Julián Jiménez la