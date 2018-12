Escucha las noticias de las 18:00 (25/12/2018)

después de que avalase el año pasado el el a por ellos no resulta creíble que anoche sea deje de ese discurso aunque se agradece la intención

Torra a Catalunya no ya un problema de convivencia y aún problema dado gracia justicia que ya voy a Cataluña

más asuntos Comisiones Obreras anuncia un mes de enero de movilizaciones contra la reforma laboral si no se drogan algunos aspectos de esta ley es el aviso que el secretario general de este sindicato ha mandado al Gobierno con quien espera hablar próximamente son palabras de Unai Sordo a Radio Bilbao

pero estamos esperando una llamada desde el Gobierno para acabar de concretar de qué manera como legislativamente se va a aplicar en los textos el acuerdo que el otro día cerrábamos en una mesa de diálogo social en la que se prevén la derogación de algunos de los aspectos centrales de la reforma laboral del año dos mil doce Iker no me cabe ninguna duda que en enero esto se tiene que resolver sino las organizaciones sindicales vamos a manifestar nuestro descontento aun

de hecho muy buenas hablada al centrocampista brasileño del Barça Arthur con Mundo Deportivo hay además de reconocer que su mejor profesional ahora que está en el Barça y que no sólo creía cuando Messi dijo que su juego le había sorprendido para bien ha hablado sobre un posible regreso es convertir compatriota Neymar al Barça

Voz 8

02:37

Europa es también instó coges yo personalmente estoy rezando para que el venga porque es un crack eso es indiscutible y pienso que cuantos mejores jugadores tenga el equipo mucho mejor eso sí él tiene subidas sabe lo que hace no sé cuánto profundo están esas negociaciones no sé si hay opciones de que venga o no pero es un amigo personal y un profesional al que admiro mucho ya estaría muy feliz si pudiera volver aquí