Escucha las noticias de las 19:00 (25/12/2018)

el actor estadounidense Kevin Spacey ha vuelto a interpretar a Frank Underwood el protagonista de la serie The House of cards lo ha hecho en un vídeo de autoría propia llene el que defiende su inocencia ante las acusaciones de abuso sexual que tiene en su contra vídeos se titula déjame ser Frank y apela al deseo de los fans de la serie para que vuelva el personaje Kevin Spacey dejó de interpretar a este político sin escrúpulos después de que el acusaran por haber abusado de un joven el actor tendrá que acudir a los tribunales por este asunto vamos ya con los deportes Toni López buenas tardes quedó

en la NBA de Navidad mediado el segundo cuarto del ex XXXVII Milwaukee Bucks cuarenta a las nueve Houston Rockets Oklahoma City Thunder y a las once y media Boston Celtics Philadelphia Seventing Sixers el mejor partido del día será de madrugada al Golden State Warriors Los Ángeles Lakers a las cuatro y media se jugará el Utah Jazz Portland Trail Blazers además entrevista de Jesé Rodríguez con el diario As así recuerda sus últimos momentos como jugador del Madrid

Voz 3

03:19

yo llegó bueno en Madrid y a los dieciséis años metió un gol con el primer equipo ya ya tengo mi contrato aquí firmo ya te digan lo hago durante es esto cuando volví como que me acojo no me conformé pero es suerte ya se toma como de acomodar te Busquets sólo que yo creo que también que pasó que la cómoda en no pueda como garante nunca tienes que luchar y querer más más más ya se hace como estoy ahora aquí eso es lo que quiere